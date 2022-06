Koncert Guns N’ Roses se blíží! Zjistěte, jak se show časem změnila

Velkolepý návrat Guns N’ Roses se měl uskutečnit před dvěma lety, ale kvůli pandemii koronaviru musel být zrušen. V sobotu 18. června se fanoušci dočkají. Zpěvák Axl Rose, kytarista Slash a basák Duff McKagan budou hrát své největší hity jako Welcome to the Jungle, Paradise City, Knockin’ on Heaven’s Door, Mr. Brownstone.

Guns N’ Roses u nás naposledy vystoupili v červenci 2017 v rámci turné Non In This Lifetime... Předtím vystoupili ještě v letech 2010 a 2006 v O2 areně, úplně poprvé je měli čeští diváci možnost vidět v roce 1992.

S ÓČKO STAR se můžete ve středu 8. června od 17:00 a ve čtvrtek 9. června od 22:00 vrátit o deset let zpět na turné Appetite for Democracy, kdy skupina slavila 25 let od vydání alba Appetite for Destruction, které ji proslavilo a čtyři roky od vydání posledního alba Chinese Democracy, na které fanoušci čekali dlouhých patnáct let a od té doby čekají znovu. Repertoár pražského koncertu tak bude podobný a léty prověřený.

Obsazení kapely bylo ale před deseti lety jiné. Slash opustil kapelu v roce 1996. Vrátil se v roce 2016, stejně jako Duff McKagan, který kapelu opustil v roce 1997. Na turné Appetite for Democracy si však několikrát zahrál. Většinou ale na basu hrál Tommy Stinson. Hlavními kytaristy byli DJ Ashba nebo Ron „Bumblefoot“ Thal.

Na facebooku ÓČKO STAR zároveň soutěžíme o 2 vstupenky na jejich pražský koncert, který se uskuteční 18. června 2022!