Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Infrasauna představuje technologický vrchol domácí regenerace, který opouští tradiční ohřev vzduchu a využívá takzvaného neviditelného tepla. Toto záření prohřívá tělo zevnitř a simuluje blahodárné sluneční paprsky bez škodlivého UV záření.
1. Co je to neviditelné teplo?
Aby byla Vaše regenerace co nejúčinnější, je důležité zaměřit se na širokospektrální zářiče. Ty pracují se třemi složkami, z nichž každá plní jinou funkci:
- IR-A (krátkovlnné záření): Proniká až do hloubky 4 cm, kde uvolňuje svaly, klouby a šlachy a zajišťuje hloubkovou tkáňovou regeneraci.
- R-B (středněvlnné záření): Stimuluje prokrvení ve středních vrstvách kůže.
- IR-C (dlouhovlnné záření): Prohřívá pouze povrch pokožky a vytváří příjemnou tepelnou pohodu uvnitř kabiny.
Infrasauna vs. Finská sauna: klíčové rozdíly
Zatímco tradiční finská sauna zahřívá okolní vzduch na extrémních 80–110 °C, infrasauna je k Vašemu organismu mnohem šetrnější a pracuje s biologicky velmi příjemnými teplotami 40–60 °C. Je tak ideální volbou i pro ty, kteří klasické saunování špatně snášejí.
Neocenitelnou výhodou je také úspora Vašeho času. Špičkové zářiče dosáhnou 100 % výkonu za jedinou sekundu, takže se můžete začít saunovat prakticky okamžitě, zatímco nahřátí finské sauny trvá 45 až 60 minut.
|Parametr
|Infrasauna
|Finská sauna
|Teplota prostředí
|40–60 °C (biologicky snesitelné)
|80–110 °C (extrémní žár)
|Doba nahřívání
|Okamžitý náběh (Vitae do 1 s)
|45–60 minut
|Průběh cyklu
|Jeden kontinuální blok (25–45 min)
|Opakované střídání s ochlazením
|Hloubka prohřátí
|Hloubková penetrace (až 4 cm)
|Převážně povrchové prohřátí
2. Protokol zdravého saunování: Jak maximalizovat přínosy
Pro dosažení maximálních zdravotních benefitů a detoxikace organismu doporučujeme dodržovat několik základních pravidel:
- Hydratace: Před zahájením i po skončení procedury vypijte dostatek čisté vody. Tělo ji potřebuje k transportu toxinů z těla ven.
- Kontinuita: Saunovací cyklus se nepřerušuje. Strávíte v kabině 25 až 45 minut v kuse bez střídání tepla a chladu.
- Frekvence: Začátečníkům doporučujeme začít 1× až 2× týdně a nechat tělo, aby si na hloubkové prohřátí zvyklo. Běžný režim je 2× až 4×týdně. Sportovci a lidé v dobrém zdravotním stavu mohou nízkoteplotní systémy využívat i denně.
Na rozdíl od finské sauny se po infrasauně nedoporučuje skákat do ledového bazénku nebo pod ledovou sprchu. Infrasauna prohřívá tělo hloubkově (klouby, šlachy). Prudké ochlazení by vedlo k vazokonstrikci (zúžení cév) a zablokovalo by teplo i uvolněné toxiny uvnitř tkání. Místo toho nechte tělo 5 až 10 minut přirozeně vydýchat a následně se osprchujte vlažnou vodou.
3. Technologické srdce sauny a materiály interiéru
Kvalitu domácí infrasauny neurčuje pouze její vnější obálka, ale především typ použitých zářičů a materiálů.
- Technologie prohřívání
– Zářiče Philips/EOS Vitae: Jedná se o širokospektrální infrahalogenové zářiče, které naběhnou na 100 % výkonu do 1 sekundy. Díky ideálnímu namíchání složek IR-A, B a C poskytují nejefektivnější hloubkové prohřátí.
– Technologie Physiotherm: Rakouská inovace vhodná pro velmi citlivé osoby a kardiaky. Využívá inteligentní senzory SENSOcare®, které bezkontaktně vyhodnocují schopnost pokožky absorbovat teplo a automaticky upravují intenzitu záření. Zářiče LavaTech™ navíc plynule distribuují teplo díky náplni z lávového písku.
- Prémiové dřeviny
- Thermo Abachi: Měkké a porézní dřevo, které má minimální tepelnou vodivost. Je ideální na lavice a opěrky, protože nikdy nepálí na dotek. Jedná se o řídkou dřevinu, která nejrychleji odvádí teplo.
- Osika a Dark Aspen: Tradiční volba, která je velmi stabilní. Tmavá tepelně upravená varianta dodává kabině luxusní moderní vzhled.
- Cedr: Prémiová dřevina s přirozeným antibakteriálním povrchem a uvolňujícími esenciálními oleji.
4. Umístění, spotřeba a provozní náklady
Díky tomu, že infrasauna neprodukuje žádnou vlhkost ani páru, můžete ji umístit prakticky do jakékoliv temperované místnosti – ložnice, šatny nebo koupelny. Stavební připravenost je minimální; stačí vám klasická elektrická zásuvka na 230 V (při venkovním umístění s proudovým chráničem 30 mA) a rovný povrch.
Z hlediska nákladů je provoz vysoce efektivní. Jeden 25–45minutový cyklus vyjde u jednomístné sauny (cca 1 m2) na přibližně 10 Kč. Pro rodinné modely (3 až 4 osoby) se jedná zhruba o 20 Kč. Údržba spočívá pouze v pravidelném větrání kabiny a používání hygienických osušek.
Pořízení kvalitní infrasauny s širokospektrálními zářiči není jen o designovém doplňku domácnosti, ale především o dlouhodobé investici do Vašeho zdraví, dlouhověkosti a prevence. Promění vaši domácnost v útočiště pro hloubkovou regeneraci bez nutnosti opouštět komfortní zónu vlastního domova.
Velice rádi Vám budeme nápomocni při plánování i samotné realizaci projektu Vaší domácí sauny. Napište nám nebo zavolejte a naši obchodní zástupci Vám navrhnou to nejlepší řešení. Pomůžeme Vám vytvořit prostor, kde se snoubí klid, zdraví a pohodlí přímo u Vás doma.
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