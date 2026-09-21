Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Komerční sdělení

Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci | foto: VAIB, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Mít svou vlastní infrasaunu přímo doma je myšlenka mimořádně lákavá. Vždyť kdo by nechtěl po dni plném usilovné práce spočinout v pohodlí své vlastní sauny a nechat se unášet na vlnách odpočinku a příjemné relaxace v místě jen pár kroků vzdáleném od vlastního obývacího pokoje či ložnice?

Infrasauna představuje technologický vrchol domácí regenerace, který opouští tradiční ohřev vzduchu a využívá takzvaného neviditelného tepla. Toto záření prohřívá tělo zevnitř a simuluje blahodárné sluneční paprsky bez škodlivého UV záření.

1. Co je to neviditelné teplo?

Aby byla Vaše regenerace co nejúčinnější, je důležité zaměřit se na širokospektrální zářiče. Ty pracují se třemi složkami, z nichž každá plní jinou funkci:

  • IR-A (krátkovlnné záření): Proniká až do hloubky 4 cm, kde uvolňuje svaly, klouby a šlachy a zajišťuje hloubkovou tkáňovou regeneraci.
  • R-B (středněvlnné záření): Stimuluje prokrvení ve středních vrstvách kůže.
  • IR-C (dlouhovlnné záření): Prohřívá pouze povrch pokožky a vytváří příjemnou tepelnou pohodu uvnitř kabiny.

Infrasauna vs. Finská sauna: klíčové rozdíly

Zatímco tradiční finská sauna zahřívá okolní vzduch na extrémních 80–110 °C, infrasauna je k Vašemu organismu mnohem šetrnější a pracuje s biologicky velmi příjemnými teplotami 40–60 °C. Je tak ideální volbou i pro ty, kteří klasické saunování špatně snášejí.

Neocenitelnou výhodou je také úspora Vašeho času. Špičkové zářiče dosáhnou 100 % výkonu za jedinou sekundu, takže se můžete začít saunovat prakticky okamžitě, zatímco nahřátí finské sauny trvá 45 až 60 minut.

ParametrInfrasaunaFinská sauna
Teplota prostředí40–60 °C (biologicky snesitelné)80–110 °C (extrémní žár)
Doba nahříváníOkamžitý náběh (Vitae do 1 s)45–60 minut
Průběh cykluJeden kontinuální blok (25–45 min)Opakované střídání s ochlazením
Hloubka prohřátíHloubková penetrace (až 4 cm)Převážně povrchové prohřátí

2. Protokol zdravého saunování: Jak maximalizovat přínosy

Pro dosažení maximálních zdravotních benefitů a detoxikace organismu doporučujeme dodržovat několik základních pravidel:

  1. Hydratace: Před zahájením i po skončení procedury vypijte dostatek čisté vody. Tělo ji potřebuje k transportu toxinů z těla ven.
  2. Kontinuita: Saunovací cyklus se nepřerušuje. Strávíte v kabině 25 až 45 minut v kuse bez střídání tepla a chladu.
  3. Frekvence: Začátečníkům doporučujeme začít 1× až 2× týdně a nechat tělo, aby si na hloubkové prohřátí zvyklo. Běžný režim je 2× až 4×týdně. Sportovci a lidé v dobrém zdravotním stavu mohou nízkoteplotní systémy využívat i denně.

Na rozdíl od finské sauny se po infrasauně nedoporučuje skákat do ledového bazénku nebo pod ledovou sprchu. Infrasauna prohřívá tělo hloubkově (klouby, šlachy). Prudké ochlazení by vedlo k vazokonstrikci (zúžení cév) a zablokovalo by teplo i uvolněné toxiny uvnitř tkání. Místo toho nechte tělo 5 až 10 minut přirozeně vydýchat a následně se osprchujte vlažnou vodou.

MUDr. Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku.

3. Technologické srdce sauny a materiály interiéru

Kvalitu domácí infrasauny neurčuje pouze její vnější obálka, ale především typ použitých zářičů a materiálů.

  • Technologie prohřívání

– Zářiče Philips/EOS Vitae: Jedná se o širokospektrální infrahalogenové zářiče, které naběhnou na 100 % výkonu do 1 sekundy. Díky ideálnímu namíchání složek IR-A, B a C poskytují nejefektivnější hloubkové prohřátí.

Technologie Physiotherm: Rakouská inovace vhodná pro velmi citlivé osoby a kardiaky. Využívá inteligentní senzory SENSOcare®, které bezkontaktně vyhodnocují schopnost pokožky absorbovat teplo a automaticky upravují intenzitu záření. Zářiče LavaTech™ navíc plynule distribuují teplo díky náplni z lávového písku.

  • Prémiové dřeviny

- Thermo Abachi: Měkké a porézní dřevo, které má minimální tepelnou vodivost. Je ideální na lavice a opěrky, protože nikdy nepálí na dotek. Jedná se o řídkou dřevinu, která nejrychleji odvádí teplo.

- Osika a Dark Aspen: Tradiční volba, která je velmi stabilní. Tmavá tepelně upravená varianta dodává kabině luxusní moderní vzhled.

- Cedr: Prémiová dřevina s přirozeným antibakteriálním povrchem a uvolňujícími esenciálními oleji.

4. Umístění, spotřeba a provozní náklady

Díky tomu, že infrasauna neprodukuje žádnou vlhkost ani páru, můžete ji umístit prakticky do jakékoliv temperované místnosti – ložnice, šatny nebo koupelny. Stavební připravenost je minimální; stačí vám klasická elektrická zásuvka na 230 V (při venkovním umístění s proudovým chráničem 30 mA) a rovný povrch.

Z hlediska nákladů je provoz vysoce efektivní. Jeden 25–45minutový cyklus vyjde u jednomístné sauny (cca 1 m2) na přibližně 10 Kč. Pro rodinné modely (3 až 4 osoby) se jedná zhruba o 20 Kč. Údržba spočívá pouze v pravidelném větrání kabiny a používání hygienických osušek.

Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Pořízení kvalitní infrasauny s širokospektrálními zářiči není jen o designovém doplňku domácnosti, ale především o dlouhodobé investici do Vašeho zdraví, dlouhověkosti a prevence. Promění vaši domácnost v útočiště pro hloubkovou regeneraci bez nutnosti opouštět komfortní zónu vlastního domova.

Velice rádi Vám budeme nápomocni při plánování i samotné realizaci projektu Vaší domácí sauny. Napište nám nebo zavolejte a naši obchodní zástupci Vám navrhnou to nejlepší řešení. Pomůžeme Vám vytvořit prostor, kde se snoubí klid, zdraví a pohodlí přímo u Vás doma.

Přijďte si naše infrasauny prohlédnout naživo!

Navštivte naše showroomy v Kolíně, Praze nebo Bratislavě.

Těšíme se na vás! 🧖‍♂️

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Na kolik vás vyjde EET? Online kalkulačka to spočítá přesně

Komerční sdělení
Na kolik vás vyjde EET? Online kalkulačka to spočítá přesně

S blížícím se obnovením elektronické evidence tržeb si podnikatelé napříč obory kladou stále víc otázek: Týká se EET 2.0 právě mého podnikání? Vyplatí se mi využít režim EET OFF? Mám si pořídit...

Z garáže na světový trh

Komerční sdělení
Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o...

Zámek Jindřichův Hradec vystavuje korunovační klenoty

Komerční sdělení

Když v baroku mířil habsburský panovník z Vídně do Prahy, nepřipomínalo to rychlou pracovní cestu, ale stěhování menšího města. Rozlehlý zámek v Jindřichově Hradci ležel přímo na klíčové poštovní...

Paskov investuje do lepší budoucnosti

Komerční sdělení
Ostrůvek s Herkulem

Dominantou města je místní zámek. Historická budova ze 17. století, která po dlouhá léta chátrala, se nyní postupně mění k lepšímu. Díky získání dotačních prostředků začala v loňském roce největší...

Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Komerční sdělení
Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Lázeňská kolonáda v Poděbradech ožije v sobotu 19. září osmým ročníkem Poděbradského dne srdce. Odpoledne propojí prevenci, pohyb, hudbu i pomoc dětským pacientům. Program nabídne koncert Ilony...

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Komerční sdělení
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Co mají společného Johnny Depp, manželská žárlivost, Beatles, drátování a čtyřicet let Znouzectnosti? Všechny tyhle zážitky vás během podzimu čekají v loketské Dvoraně. Kulturní sezona tu rozhodně...

21. září 2026

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Komerční sdělení
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

V odpadovém hospodářství jsme si zvykli měřit úspěch především v tunách, což má svoji logiku. Bez sběru elektroodpadu není recyklace a elektrospotřebič, který skončí ve směsném komunálním odpadu nebo...

21. září 2026

Úspěšné zastoupení Bosch Jihlava na Jihlavském půlmaratonu

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce Jihlavský půlmaraton.

Zapojení zaměstnanců do sportovních aktivit.

21. září 2026

Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Komerční sdělení
Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Mít svou vlastní infrasaunu přímo doma je myšlenka mimořádně lákavá. Vždyť kdo by nechtěl po dni plném usilovné práce spočinout v pohodlí své vlastní sauny a nechat se unášet na vlnách odpočinku a...

21. září 2026

Psychiatrie nezačíná a nekončí u dveří uzavřeného oddělení

Komerční sdělení
MUDr. Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku

Psychické zdraví společnosti dnes negativně ovlivňují fenomény, které ještě před několika lety stály na okraji pozornosti.

21. září 2026

Dobrovolnictví v Domově Slunečnice Ostrava – čas věnovaný druhým

Komerční sdělení

Někdy stačí věnovat druhému člověku svůj čas, pozornost a obyčejnou lidskou blízkost, aby jeho den dostal úplně jiný rozměr. Právě na tomto principu stojí dobrovolnictví, které má v domově své pevné...

21. září 2026

Největší radostí pro mě je, že nám lidé důvěřují

Komerční sdělení
Iveta Brzková

„Začínali jsme s jednou pečovatelkou. Dnes pomáháme stovkám rodin.“

21. září 2026

Do jeskyně místo ordinace

Komerční sdělení

Je to efektivní léčba a nevšední zážitek v jednom. Speleoterapie pomáhá lidem trpícím chronickými problémy s dýchacími cestami a také astmatikům. Známá je už stovky let.

21. září 2026

Mezinárodní den psů ukázal, jak probudit lovce i v největším gaučákovi

Komerční sdělení
Mezinárodní den psů ukázal, jak probudit lovce i v největším gaučákovi

V každém psovi stále dřímá kus šelmy a divoké přírody. Aby mohl žít zdravě a 100% v plné síle, potřebuje nejen vaši lásku a péči, ale také dostatek pohybu a špičkovou výživu. Právě na to upozornila...

21. září 2026

EDUCA 2026: AI mění pravidla. Kdo se nepřizpůsobí, ztratí krok

Komerční sdělení
Petr Mára

Petr Mára patří k výrazným českým představitelům creator economy – světa, v němž tvůrci stavějí vlastní profesní značku na odbornosti, obsahu a přímém vztahu se svým publikem. Zkrátka vydělává peníze...

21. září 2026

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Komerční sdělení
Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Aupark Hradec Králové slaví deset let. A dárky tentokrát naděluje návštěvníkům. Od 1. října vám proto nabídne 10 000 šancí na výhru, okamžité odměny i čtyři narozeninové soboty, během nichž získá...

21. září 2026

Projděte si všechna patra krkonošského podzimu v Peci pod Sněžkou

Komerční sdělení
Západ nad Krkonošským mořem je nádherná podívaná

V Peci pod Sněžkou může podzimní ráno začít mlhou mezi domy a skončit na slunci nad mraky. Údolí, barevné lesy, horské louky a hřebeny přitom ukazují Krkonoše pokaždé trochu jinak. Každé patro...

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet