Komisař Potužník: Národní pavilon by měl být hotový do konce března

Příprava českého pavilonu pro Všeobecnou světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji probíhá průběžně navzdory téměř ročnímu odročení termínu zahájení akce na začátek října 2021. Dílčí zpoždění, způsobená uvalením protipandemickými opatřeními ze strany organizátorů, využily účastnické země a jejich týmy různým způsobem. Na práci českých organizátorů neměly tyto průtahy zásadní vliv.

„Pokud jsme někde zpoždění pocítili, bylo to při stavbě pavilonu, proto jsme vyměnili dodavatele. V daném okamžiku se stavební práce opět rozběhly. Drtivá většina uměleckých exponátů je hotová, finalizují se technologické expozice. Doufám, že do konce března budeme mít pavilon hotový a instalujeme v něm technologii S.A.W.E.R., vyrábějící vodu ze vzduchu a zavlažující přilehlou zahradu,” uvedl generální komisař české národní účasti Jiří František Potužník. V tuto chvíli se podle něj neví, zda se některé z exponátů povede dovézt do Dubaje ještě na jaře, nebo zda se budou připravovat pro návštěvníky až těsně před zahájením výstavy.

EXPO 2020 potrvá v největším městě Spojených arabských emirátů šest měsíců, tedy do konce března 2022. Půjde o první světovou výstavu v regionu Střední východ, Afrika a jižní Asie. Centrální pořadatelé šli příkladem a stihli už postavit skoro všechny své stavby. „Dokonce jsme dostali zprávu, že od 22. ledna by měl být pro veřejnost otevřen centrální pavilon v zóně Sustainability, což je hlavní budova v té části areálu, kde bude vystavovat Česká republika. Myslím, že do března až dubna bude hotovo devadesát pět procent staveb účastníků,” podotkl Potužník. Zemí by se mělo v Dubaji představit 192, spolu s nadnárodními společnostmi, vzdělávacími institucemi a nevládními organizacemi by měl tento počet překročit číslo 200.