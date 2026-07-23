Komedie Bardotky: Divoká jízda, kde věk je jen číslo

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| foto: BONTONFILM a.s.

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Do kin míří komedie Bardotky s Havlovou, Holubovou a Pořízkovou Tři výrazné herečky, silný příběh o přátelství a pořádná dávka humoru. Nová česká komedie Bardotky přivádí na plátna kin Dagmar Havlovou Veškrnovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou.

Film připomíná, že odvaha začít znovu ani chuť užívat si života nejsou otázkou věku.

Na česká filmová plátna míří letní komedie Bardotky, která diváky zavede do příběhu tří celoživotních přítelkyň. Novinka režisérky Hany Hendrychové a producentky Pavly Krečmerové, které jsou současně i autorkami scénáře, spojuje humor, emoce i témata, která jsou blízká ženám napříč generacemi. Do kin vstoupí 23. července.

Dagmar Havlová Veškrnová se po několika letech vrací na filmové plátno, Eva Holubová do příběhu vnáší svůj charakteristický humor a nadhled a světově proslulá modelka a herečka Pavlína Pořízková, která si zahrála po boku hvězd, jako jsou Johnny Depp, Al Pacino, Mickey Rourke či Faye Dunaway, se vůbec poprvé představí v českém celovečerním filmu.

Příběh sleduje kamarádky Medu, Ivu a Valerii, které se znají prakticky celý život. Každá z nich prožívá jiné radosti i starosti a každá se v určité chvíli musela vyrovnat s pochybnostmi o sobě i o své budoucnosti. Když se po letech znovu setkají, rozhodnou se přestat čekat na ideální okamžik a vydají se vstříc novým zážitkům.

Film ukazuje, že změny mohou přijít kdykoliv a že věk nemusí být překážkou pro nové začátky, přátelství ani lásku. Vedle komediálních situací přináší také momenty, které připomínají význam vzájemné podpory, životního nadhledu a odvahy vystoupit ze zaběhnutých kolejí.

Tvůrkyně staví na myšlence, že skutečná krása nespočívá v dokonalosti, ale v autenticitě a schopnosti zůstat sama sebou. Právě proto mohou Bardotky oslovit nejen ženy, ale i jejich rodiny. Mladší diváci mohou ve filmu objevit nový pohled na generaci svých matek a babiček, starší naopak příběh, ve kterém snadno poznají vlastní zkušenosti i sny.

Vedle hlavního ženského tria se ve filmu objeví také Hynek Čermák, Eva Podzimková, Pavel Kříž, Lukáš Příkazký, Eva Leinweberová, Otakar Brousek ml., Matěj Paprčiak, Stanislava Jachnická a další známé herecké osobnosti.

Bardotky tak nabízejí letní filmový zážitek postavený na humoru, přátelství a optimismu. Připomínají, že některé životní kapitoly mohou začít právě tehdy, kdy je člověk nejméně čeká, a že na radost, nové sny ani odvahu žít naplno není nikdy pozdě.

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