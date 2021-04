Kombi zóny výrazně zjednodušují veřejnou dopravu v Olomouckém kraji

Dopravní spojení dvou míst vlakovou a autobusovou dopravou může vést různým počtem klasických zón. V rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK)proto vznikly takzvané Kombi zóny. Ty tvoří souhrn více zón tak, aby cestující mohl na časovou jízdenku jet vlakem či autobusem, přestože trasy vedou odlišně přes různé zóny IDSOK. Například mezi Šternberkem a Uničovem tvoří kombi zónu čtyři „klasické“ zóny, mezi Šumperkem a Jeseníkem šestnáct a mezi Olomoucí a Šumperkem dokonce dvacet zón.

Kombi zóny pro pravidelné jízdy

Kombi zóny existují jako časové jízdenky. Využijí je hlavně lidé přepravující se mezi dvěma místy pravidelně. Proto je možné je zakoupit jako sedmidenní a měsíční. Pokud cestující nakupují jízdenky elektronicky, mohou si je kromě těchto dvou variant koupit také ve čtvrtletní a roční verzi. Koordinátor dopravy je nabízí pro čtyři věkové skupiny cestujících, a to jako klasické občanské jízdné, jízdné pro děti a mládež od 6 do 18 let, jízdné pro studenty od 18 do 26 let a jízdné pro seniory od 65 let. K dostání jsou na všech obvyklých prodejních místech integrovaného systému a elektronicky na adrese eshop.idsok.cz. Prodej sedmidenních a měsíčních papírových jízdenek probíhá také v pokladnách ČD na území IDSOK.

Novinky ve veřejné dopravy



Krajský koordinátor dopravy využívání Kombi zón pravidelně vyhodnocuje s cílem nabízet cestujícím co nejlepší služby. Nejnovější data jej letos vedou k zavedení dvou zcela nových Kombi zón. Od 1. dubna 2021 tak vznikla jedna nová pro Jesenicko a druhá pro část Přerovska.