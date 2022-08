Kolik stojí kroužky pro děti: ceny rostou, pomoci mohou příspěvky

I o tom se dočtete a nezapomeneme ani na užitečné rady, o jaké příspěvky na volnočasové aktivity se můžete zajímat.

Průměrně za kroužky v roce 2021 rodiče utratili 600 korun měsíčně. Samozřejmě, že částka se mění v závislosti na typu volnočasové aktivity. Mezi nejdražší kroužky patří například plavání, jezdectví či výuka cizích jazyků. U kolektivních aktivit a sportů jsou ceny nižší.

V praxi to pak může vypadat například takto:

7letý školák navštěvuje 3 kroužky – fotbal, florbal a hodiny plavání. Náklady na fotbalový kroužek (nikoli za vybavení) jsou 270 Kč měsíčně, na florbal pak 200 Kč měsíčně a na plavání 1300 Kč každý měsíc.

5letá předškolačka si vybrala kroužek „Lego příběhy“ a gymnastiku. Za první její rodiče platí 330 Kč každý měsíc, za gymnastiku pak 220 Kč.

Kroužky: Jak na ně připravit rodinný rozpočet

Kroužky děti rozvíjí a nabízí smysluplné aktivity. To jim nikdo nebere. Otázkou ale je, kde na to vzít. Zvlášť když máte dětí hned několik a každé se věnuje něčemu trochu jinému. Naštěstí mnozí pořadatelé počítají s napjatým rodinným rozpočtem a umožňují platby rozložit na čtvrtletní nebo pololetní splátky.

Ani tato pomoc však nemusí být dostačující, pokud peníze v rodině chybí. Pokud si zoufáte, že vaše dítě kvůli zdražování na kroužky nepůjde, zkuste se blíže podívat na všechny vaše finanční závazky. Rodinnému rozpočtu můžete ulevit i jinak než na úkor dítěte. V případě vícero půjček může pomoci například konsolidace, která je sloučí do jedné, obvykle výhodnější, a splátky tak můžete snížit až o desítky procent. V případě hypotéky se zajímejte o možnost jejího refinancování. I to může rodinnému rozpočtu ulevit.

Zvláště u prvňáčků to s množstvím kroužků nepřehánějte. Dítko si nejdříve musí zvyknout na úplně nový režim.

Příspěvky na kroužky: Pomůže zaměstnavatel i stát

Kromě výše zmíněného můžou pomoci i nejrůznější formy příspěvků, od pojišťoven, státu, ale třeba i zaměstnavatele.

Příspěvky na kroužky od zaměstnavatele

Mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům různé benefitní programy. Například rozpočet na osobní rozvoj. Zeptejte se v práci, jestli tento benefit platí i na zájmové kroužky pro dítě. Odpověď vás možná příjemně překvapí.

Příspěvky na kroužky od zdravotní pojišťovny

Většina zdravotních pojišťoven nabízí příspěvek na pohybové aktivity. Sepsali jsme pro vás podrobnější přehled:

Příspěvky na kroužky od státu

Určitě jste už zachytili informaci, že stát schválil jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi. Finanční injekce ve výši 5 000 Kč na dítě přichází na začátku školního roku. Můžete ji využít třeba právě na kroužky.

O jednorázový příspěvek na dítě můžete zažádat od 15. srpna 2022 na této stránce. Podmínkou pro vyplacení je, aby příjmy domácnosti za rok 2021 nepřesáhly milion korun.

Příliš kroužků děti přetěžuje

Nezapomínejte však na staré známé rčení – všeho moc škodí. Děti nepřetěžujte. Odborníci radí s kroužky začínat postupně a na své ratolesti toho nenakládat příliš. Zejména pokud máte doma prvňáčka, nechte mu chvilku, než si zvykne na školu a nový systém. A až pak začněte s kroužky.

Nechte dítě si vybrat, co ho zajímá, a pokud ho kroužek nebaví, dítko do něj nenuťte. Hrozí, že pak bude bojkotovat jakékoliv další volnočasové aktivity a „hnete“ s ním jen těžko. A to by byla škoda.