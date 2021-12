Kolik mám protilátek? Lidé se testují doma

“I když jsem měla dvě dávky očkování, covid-19 jsem chytla od manžela. Průběh jsem měla naštěstí mírný. Jen jsem měla rýmu a ztratila jsem čich,” vypráví o průběhu nemoci Jana A.

“Nemohla jsem se pak rozhodnout, jestli jít na doporučované přeočkování. Ze všeho toho testování a injekcí jsem byla už unavená. Pak jsem se dozvěděla od kolegy z práce, že existuje samotest na protilátky,” popsala. A jaký byl výsledek? “Proužek na testu se ukázal už po 60 vteřinách, takže moje hladina protilátek je vysoká. Do nového roku tak jdu s větší jistotou,” dodala.

Lidé chtějí mít do konce roku jasno. Testují se na protilátky doma.

“Přes svátky jsme zaznamenali vyšší prodeje samotestů na protilátky. Oblíbené jsou testy Lomina od ověřeného švýcarského výrobce. Test se provádí vpichem do prstu,” uvedl Jan Zatloukal z Dezishop.cz /https://www.dezishop.cz/. Test vyjde na necelých 190 Kč, pojišťovna jej neproplácí.

Důvodem samotestování na protilátky je nejen to, že se jedná o novinku na trhu a lidé se mohou otestovat v pohodlí domova. “Vnímáme to ale i jako signál toho, že jednoduše chtějí rok 2021 uzavřít, vkročit do toho nového s chladnou hlavou a mít co nejvíce informací o svém zdraví. Chtějí vědět, jestli covid-19 prodělali, anebo jestli mají dostatek protilátek s ohledem na třetí dávku očkování,” upřesnil Zatloukal.

Jak měří samotest protilátky?

Obecně uznávaná bezpečná hladina protilátek poskytující ochranu organismu je cca >10 titru. Titr představuje jednotku, vyjadřující množství určité látky. Obvykle označuje nejnižší ředění látky, při které ještě probíhá daná reakce, resp. při které koncentrace protilátek dokáže aktivní vir zničit. Čím vyšší je titr hladiny protilátek, tím vyšší míru protilátek a ochrany organismus má.

Hladina IgG protilátek přímo souvisí s rychlostí zobrazení IgG proužku na testovací kazetě. Čím rychleji je proužek IgG viditelný, tím je hladina protilátek vyšší. Pokud se proužek objeví do jedné minuty po provedení testu, pak je hladina protilátek >640 titru. V případě, že se objeví proužek po 1-2 minutách, hladina bude >320 titru, po 2-3 minutách >160 titru, po 3-10 minutách >80 titru. Pokud se proužek zobrazí do 10 minut, pak se považují protilátky za vysoké.