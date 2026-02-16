Kolagen Balansio – tři benefity v každé dávce

Kolagen je nejrozšířenější bílkovinou v lidském těle. Tvoří základní strukturu kůže, vlasů, nehtů, kloubů i kostí. Už od 25. roku života jeho přirozená tvorba klesá.

Tělo dává jasně najevo nízkou hladinu kolagenu: objevují se první vrásky, pokožka ztrácí pružnost, regenerace po sportu nebo nemoci je pomalejší a klouby se začínají ozývat.

Kdo může z užívání kolagenu těžit?

  • Ženy ve věku 30–40 let: prevence prvních známek stárnutí, podpora kvality vlasů a nehtů, regenerace při zvýšeném stresu nebo sportovní zátěži.
  • Ženy ve věku 40–60 let (menopauza): úbytek elasticity kůže, zhoršená hydratace, změny v pevnosti kostí, větší zátěž kloubů.
  • Sportovci a aktivní lidé: prevence přetížení kloubů, šlach a vazů, podpora regenerace a udržení svalové hmoty.
  • Senioři: zpomalení ztráty kolagenu, podpora kostí, kloubů a vitality.
  • Lidé po nemoci, úrazu nebo během hormonálních změn: regenerace, podpora imunity a kvality vlasů, nehtů i pokožky.

Který kolagen? Hovězí, kuřecí nebo rybí?

Ne každý kolagen je stejný. Důležitá je jeho vstřebatelnost:

  • Nativní kolagen (hovězí, rybí, nehydrolyzovaný) má vysokou molekulovou hmotnost (cca 300 000 Da) a tělo jej využije jen omezeně.
  • Hydrolyzovaný kolagen je rozštěpený na menší peptidy, což zajišťuje mnohem lepší vstřebatelnost. Čím nižší molekulová hmotnost, tím lepší využitelnost.

Přehled typických molekulových hmotností

Zdroj kolagenuTypická molekulová hmotnost (Da)
Nativní kolagencca 300 000
Hovězí hydrolyzovaný2 000 – 5 000
Rybí hydrolyzovaný1 000 – 3 000
Vepřový hydrolyzovaný2 000 – 5 000
Kuřecí hydrolyzovaný2 000 – 4 000

Rybí hydrolyzovaný kolagen má nejnižší molekulovou hmotnost (1000-3000 Da) a tedy i nejlepší vstřebatelnost. Proto Balansio používá právě mořský kolagen Naticol® Cyskin, jehož účinky jsou podpořeny vědeckými studiemi.

Naticol® Cyskin – patentovaný mořský kolagen s vědeckými důkazy

Naticol® je unikátní mořský kolagen typu I, který vyrábí francouzská společnost Weishardt. Díky patentované enzymatické technologii se bílkovina rozkládá na velmi malé fragmenty – peptidy s nízkou molekulovou hmotností okolo 2 kDa. To zajišťuje vysokou vstřebatelnost a biologickou aktivitu.

Co říkají klinické studie o Naticolu®?

Pleť a vrásky: Placebem kontrolované studie ukázaly, že pravidelné používání Naticolu® vede během 12 týdnů k významnému zvýšení elasticity kůže a snížení viditelnosti vrásek.*

Svalová síla a vitalita: U seniorů prokázal Naticol® po 24 týdnech užívání zlepšení svalové síly a mobility, což je zásadní při prevenci sarkopenie.**

Ochrana kůže před UV stárnutím: Laboratorní testy ukázaly, že peptidy Naticolu® pomáhají chránit pokožku před oxidačním stresem a suchostí způsobeným UVB zářením.***

Balansio – kolagen s přidanou hodnotou

Balansio kolagen přináší do jedné dávky to nejlepší z vědy i přírody: patentovaný mořský kolagen Naticol® Cyskin doplněný o vitamíny, minerály a ovoce. Díky tomu nepůsobí jen na krásu pleti, ale i na zdraví kloubů, kostí, svalů a celkovou vitalitu. Účinky kolagenu se násobí ve správné kombinaci – právě na tom staví filozofie Balansio.

Aktivní složky v Balansio kolagenu

  • Kyselina hyaluronová – hydratace a pružnost pokožky, podpora kloubů
  • Vitamín C – nezbytný pro tvorbu vlastního kolagenu
  • Vitamíny D3 a K2 MK-7 – zdraví kostí a imunita
  • Aquamin® – přírodní vápník a více než 70 minerálů z mořských řas
  • Vitamín E – antioxidant chránící buňky
  • Komplex vitamínů B1–B12 – energie a správná funkce nervového systému
  • Lyofilizované ovoce – přírodní antioxidanty a příjemná chuť

A hlavně – chutná výborně!

Balansio není jen účinný, ale i chutný. Díky liofylizovanému ovoci má formu, kterou si skutečně oblíbíte – žádná rybí pachuť, žádné tablety, žádné odpírání – chutná jako smoothie !! Jen příjemný rituál pro tělo i mysl.

Proč dát přednost Balansio kolagenu?

  • Obsahuje patentovaný kolagen Naticol® Cyskin s vysokou vstřebatelností.
  • Je podpořen vědeckými studiemi potvrzujícími účinek na pleť, svaly i vitalitu.
  • Nabízí komplexní složení – nejen kolagen, ale i vitamíny, minerály a antioxidanty.
  • Má přírodní chuť díky lyofilizovanému ovoci a snadno se zařadí do každodenní rutiny.

Pokud hledáte doplněk, který stojí na pevných vědeckých základech a zároveň je příjemný na užívání, Balansio je volba, která dává smysl.

V e-shopu Odkaz koupíte nejen Balansio kolagen ale najdete zde i ucelenou řadu prémiových doplňku stravy, Bio kosmetiku a Eko drogerii.

Odkazy na studie

* Proksch E. et al., „Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis,“ Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113–119.

** Zdzieblik D. et al., „Collagen peptide supplementation in combination with resistance training improves body composition and increases muscle strength in elderly sarcopenic men,“ Br J Nutr. 2015;114(8):1237–1245.

*** Okawa T. et al., „Oral administration of collagen tripeptide improves dryness and pruritus

