Kolagen Balansio – tři benefity v každé dávce

Tělo dává jasně najevo nízkou hladinu kolagenu: objevují se první vrásky, pokožka ztrácí pružnost, regenerace po sportu nebo nemoci je pomalejší a klouby se začínají ozývat.
Kdo může z užívání kolagenu těžit?
- Ženy ve věku 30–40 let: prevence prvních známek stárnutí, podpora kvality vlasů a nehtů, regenerace při zvýšeném stresu nebo sportovní zátěži.
- Ženy ve věku 40–60 let (menopauza): úbytek elasticity kůže, zhoršená hydratace, změny v pevnosti kostí, větší zátěž kloubů.
- Sportovci a aktivní lidé: prevence přetížení kloubů, šlach a vazů, podpora regenerace a udržení svalové hmoty.
- Senioři: zpomalení ztráty kolagenu, podpora kostí, kloubů a vitality.
- Lidé po nemoci, úrazu nebo během hormonálních změn: regenerace, podpora imunity a kvality vlasů, nehtů i pokožky.
Který kolagen? Hovězí, kuřecí nebo rybí?
Ne každý kolagen je stejný. Důležitá je jeho vstřebatelnost:
- Nativní kolagen (hovězí, rybí, nehydrolyzovaný) má vysokou molekulovou hmotnost (cca 300 000 Da) a tělo jej využije jen omezeně.
- Hydrolyzovaný kolagen je rozštěpený na menší peptidy, což zajišťuje mnohem lepší vstřebatelnost. Čím nižší molekulová hmotnost, tím lepší využitelnost.
Přehled typických molekulových hmotností
|Zdroj kolagenu
|Typická molekulová hmotnost (Da)
|Nativní kolagen
|cca 300 000
|Hovězí hydrolyzovaný
|2 000 – 5 000
|Rybí hydrolyzovaný
|1 000 – 3 000
|Vepřový hydrolyzovaný
|2 000 – 5 000
|Kuřecí hydrolyzovaný
|2 000 – 4 000
Rybí hydrolyzovaný kolagen má nejnižší molekulovou hmotnost (1000-3000 Da) a tedy i nejlepší vstřebatelnost. Proto Balansio používá právě mořský kolagen Naticol® Cyskin, jehož účinky jsou podpořeny vědeckými studiemi.
Naticol® Cyskin – patentovaný mořský kolagen s vědeckými důkazy
Naticol® je unikátní mořský kolagen typu I, který vyrábí francouzská společnost Weishardt. Díky patentované enzymatické technologii se bílkovina rozkládá na velmi malé fragmenty – peptidy s nízkou molekulovou hmotností okolo 2 kDa. To zajišťuje vysokou vstřebatelnost a biologickou aktivitu.
Co říkají klinické studie o Naticolu®?
Pleť a vrásky: Placebem kontrolované studie ukázaly, že pravidelné používání Naticolu® vede během 12 týdnů k významnému zvýšení elasticity kůže a snížení viditelnosti vrásek.*
Svalová síla a vitalita: U seniorů prokázal Naticol® po 24 týdnech užívání zlepšení svalové síly a mobility, což je zásadní při prevenci sarkopenie.**
Ochrana kůže před UV stárnutím: Laboratorní testy ukázaly, že peptidy Naticolu® pomáhají chránit pokožku před oxidačním stresem a suchostí způsobeným UVB zářením.***
Balansio – kolagen s přidanou hodnotou
Balansio kolagen přináší do jedné dávky to nejlepší z vědy i přírody: patentovaný mořský kolagen Naticol® Cyskin doplněný o vitamíny, minerály a ovoce. Díky tomu nepůsobí jen na krásu pleti, ale i na zdraví kloubů, kostí, svalů a celkovou vitalitu. Účinky kolagenu se násobí ve správné kombinaci – právě na tom staví filozofie Balansio.
Aktivní složky v Balansio kolagenu
- Kyselina hyaluronová – hydratace a pružnost pokožky, podpora kloubů
- Vitamín C – nezbytný pro tvorbu vlastního kolagenu
- Vitamíny D3 a K2 MK-7 – zdraví kostí a imunita
- Aquamin® – přírodní vápník a více než 70 minerálů z mořských řas
- Vitamín E – antioxidant chránící buňky
- Komplex vitamínů B1–B12 – energie a správná funkce nervového systému
- Lyofilizované ovoce – přírodní antioxidanty a příjemná chuť
A hlavně – chutná výborně!
Balansio není jen účinný, ale i chutný. Díky liofylizovanému ovoci má formu, kterou si skutečně oblíbíte – žádná rybí pachuť, žádné tablety, žádné odpírání – chutná jako smoothie !! Jen příjemný rituál pro tělo i mysl.
Proč dát přednost Balansio kolagenu?
- Obsahuje patentovaný kolagen Naticol® Cyskin s vysokou vstřebatelností.
- Je podpořen vědeckými studiemi potvrzujícími účinek na pleť, svaly i vitalitu.
- Nabízí komplexní složení – nejen kolagen, ale i vitamíny, minerály a antioxidanty.
- Má přírodní chuť díky lyofilizovanému ovoci a snadno se zařadí do každodenní rutiny.
Pokud hledáte doplněk, který stojí na pevných vědeckých základech a zároveň je příjemný na užívání, Balansio je volba, která dává smysl.
Odkazy na studie
