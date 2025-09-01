Kofola v létě pomohla k tisícům nových známostí a oddala desítky párů

Seznamku, tajné koncerty a silné emoce přineslo Náměstí Lásky od Kofoly. Se seznamkou Kofoláska a originálním konceptem festivalových i skutečných svateb připomněla, že láska chutná nejlépe naživo. K unikátním zážitkům přispěly i známé osobnosti jako Sofian Medjmedj, Sebastian nebo Kiki a Trabo.

| foto: Kofola a.s.

„V Kofole jsme zjistili, že láska má existenční problémy. Mladí lidé se dnes seznamují převážně online, zdlouhavě si vypisují, aby nakonec zjistili, že to naživo stejně nefunguje. Rozhodli jsme se jít lásce trochu naproti. Vytvořili jsme seznamovací aplikaci, která funguje tak trochu jinak,“ vysvětluje Eva Stejskalová, brand manažerka Kofoly, která má festivalové aktivity na starosti.

Kofoláska je mobilní seznamka, která fungovala pouze během letních festivalů a byla svázaná s lokací eventu. Uživatelům po vzájemném „matchi“ poslala voucher na 1+1 Kofolu zdarma jako pozvánku k osobnímu setkání. To, že aplikace fungovala, potvrzují čísla. „Během letních festivalů se do ní zaregistrovalo 6 tisíc uživatelů a propojilo, neboli „matchlo“ se 11,5 tisíc lidí,“ dodává Stejskalová. Po dobu festivalů provázela návštěvníky na Náměstí Lásky československá moderátorská dvojice Janka Slačková a Vítek Zach.

Na své si přišli i ti, kteří již lásku mají. Ve festivalové zóně Náměstí Lásky si řeklo své „ano“ celkem 10 párů a dalších 37 si vyzkoušelo svatbu nanečisto, tzv. Slib lásky. „Svatby na festivalech jsou hodně výjimečné, lidé jsou uvolnění a průběh obřadu bývá tak trochu bláznivý, ale plný emocí a radosti. Páry, které jsme na festivalech oddali, spojovalo chuť oslavit lásku uprostřed hudby, rodiny a přátel,“ popisuje Lucie Olšarová, svatební koordinátorka a majitelka agentury Láskovo. Na Náměstí Lásky došlo dokonce i k zasnoubení. „Spontánně za mnou přišel mladý muž, že by chtěl na festivalu požádat svoji partnerku o ruku, jeho přání jsme vzali do hry a pomohli jsme ho zrealizovat,“ dodává Olšarová.

Ani na tanec a hudbu Kofola nezapomněla. Na Colours of Ostrava a slovenském festivalu Grape uspořádala tajné koncerty. Návštěvníci tak mohli potkat třeba hvězdu Sofiana Medjmedje, Sebastiana nebo Alana Murina. A pozdnější hodiny se nesly v duchu láskyplné after party, na kterou se na festivalu Grape přišel bavit třeba i slovenský rapper Separ.

Téma lásky rozvíjí Kofola už přes dvacet let. „Letní festivaly jsou aktivací, na kterou dáváme velký důraz i investice. Vidíme v ní smysl, protože v dnešním rozděleném světě lidi sbližuje – nejen ve vztahu ke značce, ale i k sobě navzájem. A letošní rekordní návštěvnost zóny to potvrzuje,“ dodává Daniel Buryš, generální ředitel Kofola ČeskoSlovensko.

