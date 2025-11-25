Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český knižní trh. Výsledkem je nejmodernější platforma pro všechny milovníky knih v Česku. Jak toho docílila?

Nejčtenější knihy v roce 2025 | foto: Knihkupectví LUXOR

Knihy na skladě vybírají roboti. Díky tomu přijdou k zákazníkům rychleji

Objednáte knihu a do dvou hodin ji máte v prodejně, nebo dokonce druhý den doma. Ještě před pár lety to bylo nereálné, dnes je to standard, ke kterému Euromedia směřuje díky obrovské investici do automatizace. Ve Stochově vznikl robotický sklad za více než 300 milionů korun. Místo zdlouhavého ručního třídění vychystávají tituly roboti AutoStore, kteří pracují rychle, nonstop a s minimální chybovostí.

Výhoda je jednoduchá – knihy se dostanou k zákazníkům a knihkupcům rychleji a ve větší přesnosti. A protože systém zvládá enormní objemy, má Euromedia rezervu i na předvánoční špičky, kdy se běžné sklady často dostávají na hranici kapacit. Modernizace také pomáhá stovkám partnerských nakladatelů, kteří díky automatizaci dostanou své tituly k zákazníkům rychleji než dřív.

LUXOR roste a nyní je největší knihkupeckou sítí v Česku

LUXOR v posledních měsících výrazně posílil svou působnost po celé republice. Klíčovou roli v rozšíření hrála dokončená konsolidace v rámci skupiny Euromedia: spojení PEMIC BOOKS – významným distributorem knih – a začlenění KNIHCENTRUM, jednoho z nejznámějších knihkupeckých a e-shopových hráčů na trhu. Tato integrace přinesla nejen robustnější zásobování a lepší dostupnost titulů, ale především sjednocený zákaznický zážitek napříč online i kamennými prodejnami.

Na růstu se dále podílelo převzetí části prodejen KANZELSBERGER včetně ikonického brněnského knihkupectví Barvič & Novotný.

LUXOR zároveň proměňuje fyzické prodejny v moderní kulturní prostory – s důrazem na zážitek, komunitu a služby. V nových i rekonstruovaných pobočkách probíhají eventy s autory – křty knih, autogramiády či besedy.

Knižní klub je součástí knihkupectví LUXOR s nabídkou zvýhodněných cen na knihy i digitální obsah | foto: Knihkupectví LUXOR

Knižní klub nově pod LUXOR. Více výhod, více slev a více míst, kde je uplatnit

Statistiky jsou jasné, miliony lidí v Česku čtou pravidelně. A právě tato skupina výrazně těží z velké změny – oblíbený Knižní klub nově funguje pod značkou LUXOR.

Členové nemusí nic řešit, účty zůstávají aktivní a všechny výhody Knižního klubu platí dál. Jenže nyní je mohou uplatnit v mnohem širší sítí. Místo několika knihkupectví mají více možností, kde nakupovat se slevou.

Klubový program nabízí výhodné ceny, speciální akce, a hlavně dlouhodobé slevy – například 20 % na knihy Euromedia a 5 % na většinu dalšího sortimentu. S rostoucí cenou knih to není zanedbatelná úspora, zvlášť pro čtenáře, kteří nakupují pravidelně.

Knihkupectví v mobilu – aplikace MŮJ LUXOR

A co když nemůžete do knihkupectví osobně? Žádný problém. Aplikace MŮJ LUXOR propojuje e-shop, věrnostní program i digitální knihovnu. Registrovaný zákazník vidí své objednávky, slevy, může nakupovat online, poslouchat audioknihy a číst e-knihy.

Digitální obsah zažívá obrovský boom. Audioknihy poslouchají nejen studenti, ale i lidé v práci, na cestách nebo při sportu. Místo toho, aby knihy konkurovaly technologiím, Euromedia je využívá – a přibližuje literaturu mladší generaci.

V mobilní aplikaci MŮJ LUXOR najdete tisíce e-knih a audioknih | foto: Knihkupectví LUXOR

Co to znamená pro český knižní trh?

Čtenáři získají rychlejší doručení, větší dostupnost knih a silný věrnostní program, který lze využívat po celé republice. Nakladatelé a autoři mají jistotu, že jejich tituly budou dostupné jak v knihkupectvích, tak online. A samotná knihkupectví získávají zázemí, které jen málokterá firma v Česku dokáže nabídnout.

Knihy mají budoucnost. A v Česku silnější než kdy dřív

Spojení technologií, digitalizace a knihkupecké tradice ukazuje, že fyzické knihy nemizí. Naopak! Euromedia s knihkupectvím LUXOR posouvají tradiční svět literatury do moderní doby. Kdo chce číst, má dnes víc možností než kdy dřív – kamenné prodejny, e-shop luxor.cz, e-knihy, audioknihy, výdejní místa i rozšířený věrnostní program. Český knižní trh tak vstupuje do nové éry, ve které nejsou knihy drahým koníčkem, ale dostupným zbožím i pro běžného čtenáře. A právě to je hlavním cílem celé změny – přiblížit knihy lidem, zjednodušit cestu od autora k zákazníkovi a nabídnout služby, které odpovídají tempu dnešní doby.

Ať už někdo čte jednou ročně, každý měsíc nebo každý den, změny, které Euromedia přináší, mohou být pro české čtenáře revoluční.

