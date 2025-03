Kluk z paneláku majitelem jedné z největších realitních kanceláří

Vybudoval úspěšnou firmu řadící se mezi respektované hráče v oblasti realitního trhu. Jiří Los a jeho Ostrov Realit jsou živoucím důkazem toho, že poctivá práce, osobní přístup a důvěra jsou klíčem k úspěchu. Jeho příběh je inspirací pro každého, kdo se nebojí jít za svými sny a budovat něco, co má skutečnou hodnotu.

Pane Losi, mohl byste nám popsat své začátky? Co vás vedlo k tomu, že jste se stal podnikatelem?

Narodil jsem se a vyrůstal v Olšanech u Šumperka. Měl jsem úžasné dětství plné sportu a volnosti. Hrál jsem florbal, basketbal, léto trávil pohybem v přírodě. Sportu jsem se ostatně věnoval do nějakých 20 let i profesionálně. Ve svých začátcích jsem to ještě nevnímal, ale související řád a disciplína mě doprovází i v profesním životě po celou dobu.

Když se moji rodiče rozvedli, situace se změnila. Najednou jsem byl nucen převzít větší odpovědnost a pomáhat mamince, která na nás se sestrou zůstala sama. Nedobrovolně jsem se stal takovou hlavou rodiny. Od 14 let jsem začal chodit na brigády, abych si mohl dovolit něco navíc, protože jsme si nemohli vyskakovat.

Takže jste sbíral zkušenosti už od poměrně nízkého věku.

Tahle situace mě hodně formovala. Naučila mě pracovitosti a zodpovědnosti, ale také podnikavosti. Už od dětství jsem hledal způsoby, jak být nezávislý a postavit se na vlastní nohy. Dokonce jsem se v sedmi letech pokoušel prodat svoji sestru :-) – samozřejmě jen z legrace – ale ukazuje to, jak jsem měl podnikání v krvi už od malička. Později jsem organizoval diskotéky a zábavy, pomáhal na stavbách a zkrátka se snažil vydělat nějaké peníze, abych si mohl plnit své sny.

Věděl jste už tehdy, že reality jsou to, čemu se chcete v budoucnu věnovat?

Vůbec ne. Já jsem vystudoval automobilní průmyslovku v Zábřehu. To nebylo zrovna nejlepší rozhodnutí a školu jsem v podstatě dodělal jen proto, aby mě máma nezastřelila :-). Vůbec mě to nezajímalo a podle toho vypadaly i mé studijní výsledky.

Hned asi dva dny po maturitě jsem začal pracovat na stavbě, za což jsem rád, protože mi to dalo základ, ze kterého mohu čerpat i v mém nynějším oboru.

Vaše kariéra začala na stavbách z pozice dělníka, ale dnes jste úspěšný podnikatel. Jak došlo k této změně?

Nastoupil jsem jako stavební dělník, ale díky pracovitosti a snaze jsem se rychle vypracoval. Už ve 21 letech jsem vedl tým dvaceti lidí, což byla obrovská zkušenost. Na stavbě jsem se naučil disciplíně, vedení lidí a také tomu, jak fungují různé fáze výstavby. Tyhle zkušenosti mi později velmi pomohly v realitách, kde jsem byl schopen lépe rozumět technickým aspektům nemovitostí.

Po několika letech ve stavebnictví jsem se rozhodl odejít. Důvodem byly opakované problémy s platební morálkou zadavatelů, kvůli kterým jsem si sáhl až na pomyslné dno. V tu chvíli jsem si uvědomil, že v tomto oboru dál pracovat nechci. Přešel jsem do gastronomie a pronajal si kavárnu, klub a později i penzion. Byl to pro mě další velký krok, kde jsem vedl tým zaměstnanců, tentokrát hlavně žen, což mě naučilo nové věci, zejména v oblasti psychologie vedení lidí. Tady jsem působil asi sedm let.

Jak jste se tedy dostal k realitám?

To byla vlastně úplná náhoda. Po ukončení mého působení v gastronomii jsem seděl na kávě se svým celoživotním kamarádem, který mi nahodil myšlenku, že bych byl skvělý realitní makléř. Do té doby mě to ani nenapadlo, ale když jsem o tom začal přemýšlet, uvědomil jsem si, že mě nemovitosti vždycky zajímaly. Už na střední škole jsem snil o tom, že budu mít svůj bytový dům, což se mi před pár lety skutečně splnilo.

Začal jsem tedy pracovat pro největší realitní společnost v České republice. Hned od začátku mě to chytlo, bavilo mě to a byl jsem úspěšný. Už za první rok jsem se stal nejlepším makléřem Moravskoslezského kraje, a po roce a půl jsem se stal vedoucím pobočky v Zábřehu. Byl to rychlý vzestup a v této firmě jsem strávil sedm let.

Byla to obrovská škola, prošel jsem si snad vším, co se v realitním světě dá zažít – od dražeb, přes insolvence, až po rekonstrukce nemovitostí. Po sedmi letech ve firmě jsem se ale rozhodl založit vlastní společnost, protože jsem měl jiné představy o vedení lidí a přístupu k práci. Věděl jsem, že chci podnikat podle svých vlastních pravidel a mít kontrolu nad tím, jak se k práci přistupuje. Rozhodl jsem se tedy odejít a v roce 2021 jsem založil vlastní firmu – Ostrov Realit.

Jaké byly začátky Ostrova Realit?

Bylo to těžké, ale měl jsem obrovské štěstí, že celý můj tým šel se mnou. I když jsme neměli jistotu, že se nám bude dařit, všichni věřili v to, co děláme. Začínali jsme v Zábřehu a dnes máme pobočky v Šumperku, Olomouci a Prostějově. Společnost postupně roste, dnes máme 15 makléřů a každý rok se nám daří posouvat. Například letos očekáváme růst o 25 %, což je skvělé vzhledem k tomu, jak náročná je současná doba pro trh s nemovitostmi.

Co vás na vedení společnosti nejvíc baví?

Mě vždycky bavilo pracovat s lidmi. Ať už to bylo na stavbě, v gastronomii nebo teď v realitách, vždycky mě zajímala psychologická stránka věci – jak motivovat lidi, jak s nimi jednat, aby se cítili dobře a pracovali naplno. V realitách je to specifické tím, že se pohybujeme v oblasti, která je pro lidi často velmi citlivá. Prodáváme nemovitosti, což jsou často celoživotní úspory našich klientů. Je to velká zodpovědnost a já chci, aby každý, kdo s námi spolupracuje, věděl, že si toho vážíme.

Co podle vás dělá Ostrov Realit jiným oproti konkurenci?

Naše filozofie je založená na důvěře a osobním přístupu. V realitách není důležité jen prodat nemovitost, ale udělat to tak, aby byl klient spokojený. Dbáme na to, aby klienti věděli, že nám mohou důvěřovat, a proto máme skvělé výsledky. Za celou dobu našeho působení jsme neměli jediný obchod, který by dopadl špatně. Vždy se snažíme najít tu nejlepší možnou cestu pro obě strany, jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího.

Jaké máte plány do budoucna pro vaši firmu?

Chceme se i nadále rozšiřovat, ale kvalitně. To znamená, že nám nejde jen o to, aby nás bylo víc, ale abychom stále poskytovali tu nejlepší možnou službu. Plánujeme rozšíření našeho týmu a zároveň se chceme zaměřit na vzdělávání našich makléřů. Také se budeme více věnovat marketingu a zvyšování povědomí o naší značce. Vidím v naší firmě obrovský potenciál.

Na co jste ve své kariéře nejvíce hrdý?

Nejvíce hrdý jsem na to, že jsem dokázal vybudovat firmu, která má dobré jméno a kterou lidé znají. Pocházím z obyčejné rodiny, nikdy jsem neměl nic zadarmo, a přesto jsem se dokázal prosadit. Dnes již mám své portfolio nemovitostí a můžu se s klidným srdcem podívat zpět a říct si, že jsem něco dokázal. Ale nejvíc mě těší, že naše firma funguje, naši klienti jsou spokojení a můj tým tvoří skvělí lidé, kteří mají svoji práci rádi.

Co byste řekl lidem, kteří se rozhodují, zda vám svěří prodej své nemovitosti?

Každý, kdo nám svěří prodej své nemovitosti, si může být jistý, že dostane profesionální a lidský přístup. Prodáváme nemovitosti každý den a máme za sebou stovky úspěšných obchodů. Každý klient je pro nás důležitý a my se snažíme, aby byl vždy spokojený. Věřím, že naše výsledky mluví samy za sebe. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.

www.ostrovrealit.cz