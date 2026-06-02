Klíšťata či asistovaná reprodukce – životní pojištění se mění

Zdravotní prevence je základ. Jak si ale krýt záda v případně nečekaných problémů? Řešením může být životní pojištění. To už dnes dokáže pružně reagovat na situace, které lidé skutečně řeší v každodenním životě. Důležité ovšem je založit si ho včas, radí odborníci z České podnikatelské pojišťovny.

K odbornici prosím popisek Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění České podnikatelské pojišťovny. | foto: Česká podnikatelská pojišťovna

Životní pojištění pomáhá s umělým oplodněním

V poslední době se objevují poměrně často situace, které nebyly donedávna běžné a celkově mění životy i potřeby lidí. Jde o témata spojená se stárnutím populace či moderním životním stylem, který posouvá plánované rodičovství do pozdějšího věku a může končit i problémy s početím. Na tyto změny musí reagovat i životní pojištění. Nestačí už, aby pokrývalo jen úrazy, invaliditu či závažná onemocnění, ale přizpůsobuje se aktuálním požadavkům klientů. Díky tomu se z něj stává celoživotní partner, který věcně a prakticky pomůže ve chvílích krize. ČPP proto v rámci inovací produktu Neon Life rozšířila také podporu spojenou s asistovanou reprodukcí. Pro mnoho párů totiž nepředstavuje IVF jen zdravotní problém, ale celkově náročné období, které psychicky, fyzicky, ale i finančně zatěžuje celou rodinu. Navíc může trvat pár měsíců, ale také řadu let.

„Asistovaná reprodukce není jen zdravotní téma. Pro mnoho párů je to také období velké psychické zátěže, nejistoty a opakovaných výdajů, které mohou citelně zasáhnout rodinný rozpočet,“ vysvětluje Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění České podnikatelské pojišťovny. U ČPP může klientka získat až 10 000 korun za podstoupení cyklu IVF hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, maximálně čtyřikrát za dobu trvání pojištění. Zároveň může získat až 80 000 korun za cyklus IVF nehrazený z veřejného zdravotního pojištění, maximálně dvakrát za dobu trvání pojištění. Celková výplata tak může dosáhnout až 200 000 korun.

Příspěvek od ČPP v rámci životního pojištění Neon Life čerpaný k IVF cyklu může pomoci pokrýt například doplňkové léky, hormonální podporu, specializovaná vyšetření, laboratorní doplatky nebo psychologickou podporu.

Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba – rozšíření krytí pro starší generace

Výrazně se mění i přístup k často se vyskytujícím neurodegenerativním onemocněním. Česká společnost se mění a je třeba přistupovat individuálně k potřebám starších generací. Tím, že se dožíváme vyššího věku objevuje se i větší počet případů Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. A péče může být v těchto případech velmi náročná. I proto jsou nově tyto diagnózy zahrnuty do rozšířeného krytí u životního pojištění Neon Life. „U některých diagnóz, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo bakteriální meningitida, vyplatíme plnění i v méně pokročilé fázi onemocnění, tedy v době, kdy je ještě možné průběh nemoci z části ovlivnit,“ říká Jitka Urbaníková Volná.

Revoluční změnou z pohledu životního pojištění je i úprava v oblasti věkového limitu životního pojištění. Právě u Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby zrušila ČPP maximální věkovou hranice 65 let pro nárok na plnění u těchto diagnóz. Nově se nárok posuzuje po celou dobu trvání pojištění závažných onemocnění. To je rozhodně dobrá zpráva, protože právě tato onemocnění se nejčastěji vyskytují u starších osob.

Aby životní pojištění dobře fungovalo, musí být uzavřeno na dostatečně vysoké částky a zároveň sjednáno včas. „Rozhodnutí uzavřít si životní pojištění často lidé odsouvají s tím, že ještě mají čas nebo že jim se to nestane. Čím později si člověk životní pojištění sjednává, tím vyšší bývá pojistné,“ říká Jitka Urbaníková Volná.

Malé klíště může přinést velké problémy

Přisáté klíště je nepříjemnost. Jak velká? To záleží na tom, zda je infekční. Následky mohou ale být opravdu závažné. Podle údajů Státního zdravotního ústavu bylo jen v loňském roce v Česku zaznamenáno více než 11 000 případů onemocnění lymskou boreliózou, což je více než dvojnásobek oproti roku 2024. Na rozdíl od klíšťové encefalitidy proti borelióze neexistuje očkování a neléčené onemocnění může vést k dlouhodobým zdravotním komplikacím, neurologickým potížím nebo v krajních případech i k invaliditě. To je hlavní důvod, proč ČPP v rámci inovací svého životního pojištění Neon Life rozšířila krytí závažných onemocnění právě o lymskou boreliózu, a to pro děti i dospělé.

„Nemoci, jako je lymská borelióza, mohou způsobit trvalé následky, někdy i invaliditu. Právě připojištění invalidity je velmi důležitá součást životního pojištění,“ vysvětluje Jitka Urbaníková Volná. Invalidita a její faktické následky pro život jsou u nás velice podceňovány. Obvykle si neuvědomujeme, že nejčastější příčinou přiznání invalidity je totiž nemoc a jiné zdravotní příčiny, a to zhruba v 95 % případů. Ne úraz, jak se domnívá většina lidí.

Preventivní ochrana rodinného rozpočtu prostřednictvím životního pojištění je smysluplná i u dětí. Jejich onemocnění a léčba totiž přímo ovlivňují pracovní schopnost, respektive neschopnost rodičů a tím i finanční zajištění celé rodiny. „U dětí doporučujeme pojištění nepodceňovat. I kratší nemoc dítěte může vážně narušit rozpočet rodiny, protože může mít za následek výpadek příjmu jednoho z rodičů. Čeká nás sezona hezkého a teplého počasí, rodiny s dětmi budou vyrážet do přírody. Je tedy dobré se chránit jak před klíšťaty, tak mít plán B i pro případ úrazu,“ dodává Jitka Urbaníková Volná. Do konce července nabízí ČPP 30% slevu právě na připojištění trvalých následků úrazu.

Vedle samotného rozsahu krytí dnes klienti stále více řeší také rychlost vyřízení pojistných událostí. U online hlášených úrazových škod u produktu Neon vyřizuje ČPP 75 % případů do dvou pracovních dnů od doručení všech požadovaných podkladů. I díky tomu se stala třetí klientsky nejpřívětivější pojišťovnou roku 2025.

„Životní pojištění má smysl tehdy, když pomůže v situacích, které člověk nechce zažít, ale když přijdou, potřebuje mít jistotu, že na ně nebude sám,“ uzavírá Jitka Urbaníková Volná. Myslet na zadní vrátka by měl každý, protože i zdánlivě běžná situace může přerůst v dlouhodobý zdravotní problém s dopadem na celou rodinu.

