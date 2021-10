Klesnou ceny nemovitostí a proč se vyplatí prodat právě teď?

Ceny nemovitostí se v meziročním srovnání vyhouply téměř o 30 % a jsou na svém historickém maximu. Podle mnohých odborníků jsou letošní ceny víc než nadhodnocené a je jen otázkou času, jak dlouho bude tato situace trvat. Rychlý nárůst cen způsobil velký zájem o nákup nemovitostí, které Češi vnímají jako jistotu pro zlé časy, a také rekordně nízké úrokové sazby hypoték. Hypotéky teď vlivem zvyšující se inflace opakovaně zdražují a zájem o hypoteční úvěry postupně klesá. Zájemců o pořízení vlastní nebo investiční nemovitosti je ale zatím na trhu dost a nových bytů a domů se staví stále málo. Právě proto je v tuto chvíli víc než vhodné nabídnout svoji nemovitost k prodeji a zhodnotit ji co nejvýhodněji.

Nemovitosti prodávejte jen s léty prověřeným partnerem ve vašem kraji

Brněnské realitní centrum PATREAL poskytuje své odborné realitní služby víc než 25 let. Každý den plní bezchybný realitní i právní servis a je spolehlivým partnerem všem, kteří prodávají, pronajímají nebo nakupují nemovitosti. Na potřeby svých klientů reagují makléři společnosti obratem a těžko by se hledala služba nebo řešení nestandardních životních situací, které by neuměli nabídnout. Dokonalá znalost trhu, bezplatné konzultace, spolehlivost, korektní obchody a veškeré služby majitelům nemovitostí zdarma je to hlavní, co klienti PATREALU již od roku 1994 oceňují. Za dlouhá léta realitní praxe zrealizovali v PATREALU již desítky tisíc úspěšných realitních transakcí a díky tomu získali kladné reference klientů.

Nechte si vyplatit bezúročně část kupní ceny předem

Chystáte se prodat svůj byt, rodinný dům, chalupu nebo pozemek a potřebujete mít k dispozici část peněz z prodeje dříve, než se najde bonitní zájemce a než se uskuteční převod vlastnických práv na katastru nemovitostí? Nyní již nemusíte na nic čekat! V PATREALU vám při prodeji vaší nemovitosti vyplatí okamžitou zálohu na kupní cenu ve formě bezúročné půjčky, a to až do výše 1 000 000 Kč. Vyplacení této zálohy je možné i v případech, kdy je nabízená nemovitost k prodeji zatížena exekucí, úvěrem nebo jinou právní vadou. Peníze obdržíte zcela bez úroků a můžete je použít pro jakoukoliv vaši potřebu a hlavně ihned. Vyplacení zálohy na kupní cenu vaší nemovitosti je v PATREALU obvykle vyřízeno do 24 hodin, a to převodem na váš bankovní účet nebo v hotovosti.

Aukční prodej je zárukou nejvýhodnějších podmínek pro majitele nemovitostí

Díky této oblíbené formě prodeje garantují v PATREALU majitelům bytů, rodinných domů, chat nebo pozemků opravdu ty nejvýhodnější podmínky na trhu a maximální možné prodejní ceny nemovitostí. Aukční prodej ale neznamená on-line dražba, která by mohla část zájemců o nemovitost odradit. Naopak, je to běžná forma prodeje, která se využívá při nedostatku nemovitostí na trhu a více zájemců na jednom místě. Zájemci si vaši nemovitost v klidu prohlédnou a poté předloží svůj návrh o výši kupní ceny, ale i další podmínky, jako je rychlost úhrady kupní ceny nebo termín předání nemovitosti. Každý majitel nemovitosti si může zvolit, které z nabídek dá přednost. Někdo preferuje nejvyšší nabídnutou cenu, pro jiného může být důležitým faktorem termín předání a možnost užívat svoji nemovitost ještě nějaký čas po prodeji. Seriózních a prověřených zájemců o nemovitosti z celé Moravy má PATREAL ve vlastní databázi evidováno aktuálně čtyři tisíce.

Doporučte realitní centrum PATREAL a inkasujte finanční odměnu až 30 000 Kč

Víte o někom, kdo zvažuje prodej své nemovitosti? Dejte o tom vědět v PATREALU a pomozte svým přátelům nebo kolegům k výhodnému a spolehlivému prodeji nemovitosti za maximální tržní cenu. Veškerý právní i realitní servis včetně poradenství a tržního ocenění dostane majitel nemovitosti při prodeji zcela zdarma. Za doporučení klienta se vám za to v PATREALU odmění částkou od deseti do třiceti tisíc korun. Stačí, když se před svými přáteli zmíníte o prověřených službách a výhodách při prodeji nemovitosti s ryze českým realitním centrem PATREAL a předáte v kanceláři kontakt na majitele nemovitosti. Bude s vámi uzavřená písemná dohoda o odměně za doporučení a po zdárné a konečné realizaci prodeje dostanete vyplacenou předem sjednanou odměnu.

Pokud hledáte pomoc při prodeji nemovitosti a potřebujete prodat rychle a za maximální tržní cenu, neváhejte kontaktovat profesionální makléře z realitního centra PATREAL. Pro nezávazné a bezplatné konzultace můžete také volat zdarma na linku 800 400 237.