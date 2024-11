Klášter Rosa Coeli a jeho okolí ožívají

Na podzim tohoto roku byla zahájena realizace projektů na obnovu kláštera Rosa Coeli čítající zpřístupnění jižní části klášterní zahrady, vybudování nového informačního centra a revitalizaci památky kostela a klášterní kvadratury. Na trojici projektů, jejichž investorem je Biskupství brněnské, naváže také výstavba první etapy cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic. Tyto čtyři projekty se propojily do tzv. integrovaného řešení, to znamená, že jsou připravovány ve vzájemné koordinaci a díky tomu dosáhnou na evropské prostředky. Popsaný projekt Evropská komise vytipovala jako příklad dobré praxe, jak nástroj integrovaných teritoriálních investic využívat.

První fáze prací odstartovaly na začátku listopadu. „Jako první započaly práce v jižní části klášterní zahrady a výstavba nové budovy infocentra, navazovat na ně budou drobné stavební úpravy uvnitř pozůstatků kostela a klášterní kvadratury. V roce 2026 budeme pokračovat ve stavebních a restaurátorských pracích v areálu, kultivací zahrady i předprostoru kostela. Areál kláštera Rosa Coeli je skutečně výjimečná památka velkého kulturního významu. Chceme ji moderně, a současně citlivě proměnit v příjemnou součást veřejného prostoru a zpřístupnit tak, aby především sloužila lidem,“ vysvětluje generální vikář Biskupství brněnského Pavel Kafka.

Integrované řešení Rosa Coeli propojuje celkem čtyři fáze proměn kláštera a jeho okolí. První část se zaměřuje na revitalizaci samotného kláštera, který je ve špatném technickém stavu. Budou zrestaurovány omítkové vrstvy a podlahy kaple i kamenné portály. Přibude také bezbariérová rampa mezi pozůstatky kostela a ambitem a vznikne nová expozice zaměřená na dějiny areálu.

Druhou část projektu tvoří revitalizace a zpřístupnění jižní části klášterní zahrady, která byla pro veřejnost doposud uzavřená. Díky vysázení stromů a pořízení pevného zahradního mobiliáře se má nově stát místem pro relaxaci jak pro místní občany, tak pro turisty. Těm poslouží také nové infocentrum, jehož výstavba představuje třetí segment projektu. Infocentrum poskytne kvalitní zázemí pro turisty i průvodce včetně posezení na terase s výhledem do zahrady a ruinou kostela v pozadí.

Dále je v plánu také propojení Ivančic a Dolních Kounic 15 kilometrů dlouhou cyklostezkou, která zároveň umožní napojení na mezinárodní cyklostezku Greenway vedoucí mezi Krakovem a Vídní. V prosinci budou zahájeny přípravné práce výstavby první etapy této cyklostezky. Půjde o 4 kilometry dlouhý asfaltový úsek určený pro cyklisty i pěší, který by měl být hotový už na podzim 2025.

Celkové náklady na obnovu klášterního objektu i zahrad a výstavbu infocentra činí 34,3 milionu korun – z toho více než 28 milionů přispívá dotační program IROP 2021–2027 prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Brněnské metropolitní oblasti. Zbylou částku do projektu investuje Biskupství brněnské a město Dolní Kounice. Náklady na vybudování cyklostezky dosahují 43 milionů korun, přičemž dotace poskytnutá z téhož programu činí 39 milionů korun. Spoluúčast tohoto projektu hradí Mikroregion Ivančicko.

„Představený projekt v Dolních Kounicích s přesahem do okolí je perfektním příkladem toho, co znamenají slova jako ‚integrované řešení‘ nebo ‚teritoriální investice‘. Na jedné lokalitě se podařilo propojit projekty s různými cíli a zaměřeními, od ochrany kulturního dědictví přes cestovní ruch po dopravu, a výsledek bude prospěšný pro místní i návštěvníky včetně Brňanů a Brňanek. Díky tomu je integrované řešení Rosa Coeli prezentováno Českou republikou a Evropskou komisí jako příklad dobré praxe nástroje integrovaných územních investic, který na úrovni Brna spravujeme,“ říká Markéta Vaňková, primátorka města Brna a předsedkyně řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti.

Rosa Coeli (Růže nebes) byl původně nejstarší ženský klášter na Moravě. V roce 1181 ho nedaleko centra města Dolní Kounice založil řád premonstrátek. Roku 1420 byl klášter vypálen za husitských válek a v roce 1526 se dočkal úplného zrušení. Jeho nejikoničtější pozůstatek představuje torzo chrámu Panny Marie – architektonicky působivá kamenná stavba s prvky typickými pro ranou gotiku. Navzdory tomu, jak dlouho je místo opuštěné, nepřestává vynikat jedinečnou atmosférou, díky níž si jej oblíbila nejen řada filmařů.