Kladno zažije galavečer plný adrenalinu. EFN slibuje velkou show

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Po úspěšné premiéře v Neratovicích míří Elite Fight Night do Kladna. Druhý galavečer slibuje nabitou kartu, známé tváře i jedinečnou atmosféru inspirovanou Philadelphií 70. let a legendárním boxerským příběhem.

První Elite Fight Night navštívilo téměř 800 diváků. Z původně jednorázového projektu tak začala vyrůstat nová organizace, která chce spojovat kvalitní bojové sporty s atraktivní show. Po Neratovicích přichází na řadu Kladno, město s výraznou boxerskou tradicí.

Na otázky o vzniku organizace, kladenském galavečeru i dalších plánech odpovídal promotér projektu EFN Lumír Bareš. Vstupenky na EFN 2 jsou již v předprodeji.

Lumír Bareš, promotér projektu Elite Fight Night.

Co vás přivedlo k myšlence založit Elite Fight Night?

V prostředí bojových sportů se pohybuji dlouho a znám spoustu kluků, kteří zápasí. Původně jsem si chtěl vyzkoušet uspořádat jeden galavečer. Ten se ale povedl nad očekávání a celé to začalo růst v něco většího. Lidi to baví, přibývají kvalitní zápasníci a uvidíme, kam až se dostaneme. Sky is the limit.

Jak byste EFN představil někomu, kdo organizaci zatím nezná?

Je to show, kterou stojí za to vidět. Chceme nabídnout dobré zápasy, silnou atmosféru a známé tváře z bojových sportů, Clashe, Love Islandu i dalších televizních pořadů. Každý si tam může najít něco svého. A pro Kladno chystáme také překvapení, které jsme zatím nezveřejnili.

Kdy jste po prvním galavečeru poznal, že má smysl pokračovat?

Upřímně, byl to krok do neznáma. Chtěl jsem si ověřit, jestli celý koncept funguje. Večer se ale povedl, zápasy byly kvalitní, diváci skvělí a prakticky jsem neslyšel negativní reakci. Hned po posledním zápase už jsem přemýšlel nad pokračováním.

Proč jste pro druhý večer zvolili právě Kladno?

Několik galavečerů jsem tam v minulosti zažil a místní diváci vždy dokázali vytvořit skvělou atmosféru. Kladno je navíc tradiční boxerské město, takže mi to dávalo smysl. Věřím, že celé Kladno bude bouřit.

Své místo na kladenském galavečeru si můžete zajistit na webu Elite Fight Night.

V čem se chcete odlišit od ostatních českých organizací?

Chceme mít vlastní tvář. EFN stavíme na kvalitních a známých sportovcích, ale zároveň chceme, aby to byla zábava pro celé publikum. Rozhodně z toho nechceme dělat žádný bizár. Má to být atraktivní, divácky zajímavé a současně sportovně tvrdé.

Řada organizací využívá při propagaci hlavně konflikty a kontroverze. Patří podle vás k bojovým sportům?

Trash talk k nim určitě patří a ani u nás nebudou chybět vyhrocené zápasy. Právě teď se nám například podařilo domluvit jeden velký duel, za kterým je pořádná společná historie. Brzy ho představíme. Emoce k tomu patří, všechno ale musí mít své hranice.

Co rozhoduje při výběru zápasníků?

Důležitá je samozřejmě sportovní kvalita, ale také atraktivita a show, kterou dokážou přinést. Spoustu zápasníků znám osobně, takže vím, co v nich je a co mohou v zápase předvést. Velkou roli hrají i jejich příběhy. Díky nim si k nim diváci snáz najdou vztah.

Samuel Bílý, zápasník EFN během přípravy.

EFN 2 se ponese v duchu Philadelphie 70. let. Proč právě toto téma?

Pro mě i pro spoustu fighterů je Philadelphie 70. let srdeční záležitost díky Rockymu. Letos uplyne 50 let od premiéry prvního filmu. Celý večer proto bude určitou poctou jeho příběhu i tehdejší době. A myslím, že ke Kladnu to skvěle pasuje.

Rocky byl outsider, který dostal životní šanci. Najdeme podobný příběh i na kladenské kartě?

Určitě, a dokonce jich bude několik. Někteří bojovníci dostanou velkou, možná až životní šanci. Teď už bude na nich, jak se jí chopí. Konkrétní jména ale zatím prozrazovat nechci.

Budou se po Kladně města dál střídat?

Ano, určitě nechceme zůstat jen na jednom místě. Uvidíme, které město přijde na řadu příště, ale cílem je vozit EFN postupně do více měst a všude vytvořit pořádnou atmosféru.

Kde byste chtěl vidět Elite Fight Night za tři až pět let?

Jako etablovanou organizaci, na jejíž galavečery se budou lidé těšit, která bude jezdit po různých městech a vyprodávat haly.

Co byste vzkázal lidem, kteří nad návštěvou EFN 2 v Kladně zatím váhají?

Ať neváhají. Čeká je nabitá karta, velká show, několik překvapení a atmosféra, jakou Kladno ještě nezažilo. Věřím, že kdo přijde, nebude litovat. Stačí si vybrat vstupenky a být u toho.

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