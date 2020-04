Kempy Beskydy: rodinný kemp Camping Rožnov se proměnil k nepoznání

Místo, které bylo plné napůl rozpadlých chatek s nevyhovujícím sociálním zařízením, se proměnilo v perfektní prostor pro dovolenou snů. Co vše se muselo změnit a jak nyní kemp vypadá?

Camping Rožnov pod Radhoštěm se nachází uprostřed dechberoucí přírody

Camping Rožnov se může chlubit nádherným okolím, jelikož se nachází na úpatí hory Radhošť na území CHKO Beskydy. Hned u kempu začíná oblíbená turistická trasa vedoucí na Radhošť. V blízkosti kempu i v jeho areálu jsou možnosti kulturního i sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie.

Areál má historii sahající do sedmdesátých let minulého století a dlouhodobě patří mezi oblíbené kempy českých i zahraničních turistů. Rádi se sem vracejí hosté z Německa, Nizozemí, Belgie nebo Finska. Ovšem v novém tisíciletí ztratil hodně ze svého renomé. Nový majitel převzal areál kempu v roce 2014 ve značně zanedbaném, téměř tragickém stavu. Postupně bylo nutno provést kompletní rekonstrukci, díky které nyní Camping Rožnov nabízí netradičně moderní zázemí.

Kemp v Beskydech si prošel rozsáhlou rekonstrukcí

Když se nynější majitelé rozhodli kemp koupit a proměnit, věděli, že se nebude jednat o snadný úkol. Celý kemp vypadal, jako byste se vrátili zpět do dob totality. Opotřebované retro chatky s původním vybavením ze 70. let 19. století. Dosavadní investice do kempu byly zjevně nulové.

Původní chatky v horní části kempu nyní nahrazeny apartmány Deluxe.

Proměna horní části kempu – rodinné studio „DELUXE.

Kemp potřeboval radikální změnu! Bylo rozhodnuto o postupné kompletní rekonstrukci. A co vše musel Camping Rožnov podstoupit?



Nový vzhled i vybavení chatek

Některé chatky dostaly nový kabát a jiné byly vybudovány zcela od základů. Všechny jsou moderně vybaveny a nechybí zde lednice či dostatek elektrických zásuvek a Wifi.

Studia „DELUXE“ i nové apartmány

Kemp se rozrostl o nové rodinné apartmány s kuchyní, ložnicí, vlastním sociálním zařízením i terasou k venkovnímu posezení. Parkování u chatek je samozřejmostí. Camping Rožnov má k dispozici nejen moderní studia „DELUXE“ či apartmány COMFORT, ale ubytování si můžete vybrat dle vašich nároků a potřeb od jednoduchých chatek 2-4 osoby po bungalovy pro větší skupiny. Je zde dostatečný prostor i pro stanaře a karavanisty.

Výměna sociálního zařízení

Umývárny jsou moderně a vkusně rekonstruovány tak, aby odpovídaly současným standardům. Nechybí zde ani sprchy a toalety pro hendikepované či malé děti. Sociální zázemí mohou využívat obyvatelé chatek i stanaři po celý rok a je vytápěné.

Sociální zařízení před rekonstrukcí.

Umývárna po rekonstrukci 2018.

Kemp v Rožnově pod Radhoštěm si oblíbí nejen rodiny s dětmi

Útulný kemp si oblíbí nejen zamilované páry, kamarádi toužící po dobrodružství či rodiny s dětmi, ale také různé školní, sportovní či firemní skupiny. Celý areál je vybaven tak, aby nikomu nic nechybělo. Kromě ubytování zde najdete restauraci, obchůdek s čerstvým pečivem, školicí místnost, bazén, hřiště či dětský koutek. Nechybí ani půjčovna šlapacích a elektrických autíček, trampolíny nebo minizoo s prasátky a ovečkami.

Dětské hřiště před rekonstrukcí.

Vzdělávací část dětského hřiště po rekonstrukci.

K správnému kempování patří grilování a opékání. Hosté mají možnost využít klasické venkovní ohniště nebo Grilovací srub tzv. „Finská kota“. Po areálu jsou také rozmístěny zahradní krby s posezením. Pokud si chcete vychutnat večeři venku a nejste na to připraveni, můžete si potřebné vypůjčit na recepci.



Bazén před rekonstrukcí kempu.

Bazén po rekonstrukci.

Camping Rožnov patří mezi nejluxusnější kempy v Beskydech

Turisté se do kempu rádi vracejí nejen díky krásnému prostředí, ale především díky luxusnímu zázemí, které jinde jen tak nenajdete. Kromě výše jmenovaného zde najdete také zrekonstruovanou kuchyňku pro všechny, co rádi vaří i o dovolené. Je určena především stanařům a ubytovaným v chatkách. K dispozici jsou vařiče, rychlovarné konvice i mikrovlnná trouba. A pokud se vám vařit nechce, můžete si pochutnat v restauraci.



Restaurace před rekonstrukcí.

Restaurace po rekonstrukci.

Kuchyňka před rekonstrukcí.

Kuchyňka po rekonstrukci.



Jestliže přijedete s karavanem, máte k dispozici vlastní sociální zařízení v části určené právě pro vás. Ráno můžete využít snídaňový bar, kde si jistě vyberete z lahodných dobrot a perfektně se tak připravíte na vaše dobrodružství.

Obchod – Snídaňový bar před rekonstrukcí.