Když vy nemůžete za vínem, pomůžeme vínu se dostat k vám.

Co kdyby vám už nikdy nedošly zásoby vína?

Nemusíte se trápit tím, že o víně toho spoustu nevíte, že se neorientujete ve vinařství, v přívlastcích a už vůbec ne šaržích. I když si najdete svého oblíbeného vinaře, stejně může další ročník dopadnout úplně jinak, než by vaše chuťové pohárky potřebovaly.

Jsme dvě mámy z jižní Moravy a připravily jsme pro vás nový koncept, jak se vždy, snadno a hravě dostat k vínu. Jak už to bývá, vše začalo u nás samotných. Ačkoliv jsme víno pily, nerozuměly jsme mu. Popisy na etiketách nám nic moc neříkaly, ani odrůdu jsme si nevybíraly, protože nebyla zárukou stejné kvality vína. Nejhorší bylo, když nám špatné víno zkazilo večer či setkání s přáteli. Přály jsme si mít po ruce skvělá a chutná vína a objevovat nové vinaře. K tomu se přidala záliba cestovat, investovat, a to vše smíchané s našimi zkušenostmi z předešlého podnikání. A tak jednoduše se zrodil koncept PIJUMORAVSKY.cz.

Je to koktejl našeho elánu, chuti pomáhat drobným vinařům a zákazníkům se zorientovat v tak obrovské nabídce vín. Jde především o chuť.

„Nechceme vás zásobovat skvělými informacemi, ale skvělými víny.“

Vinařům v této době není hej a přesto, že se snaží držet hlavu vztyčenou, tak při bližším setkání zjistíte, že tato doba je pro ně opravdu těžká. Jejich hlavní odbyt tvořily restaurace a turismus, což jim nyní úplně chybí. Sklepy jsou plné vína, už se pracuje na dalším ročníku a práce ve vinohradě se nezastavily.

Nejdeme po medailích, jdeme po srdcařích.

Často nevíte, kde se jaký sklípek či drobný vinař skrývá. Vinaři jsou totiž skromní a velmi jim záleží na tom, aby jejich víno bylo chuťově to nej. Mnozí neinvestují ani do šarží/přívlastků a jejich vína jsou označená jako moravská zemská. Přitom často předčí vína vyhlášená.

Sázíme na překvapení

Nenechte se ošálit etiketou, lahví či popisem, nechte se překvapit.

Jdeme cestou překvapení a předplatného. V každé zásilce dostanete víno od jiného vinaře, různých odrůd s co největší rozmanitostí moravských vín. Všechna zařazená vína pečlivě vybíráme, degustujeme s profesionály, poloprofesionály i amatéry, abychom se vám co nejvíce trefily do vkusu. Aktuálně projde a skončí v naší nabídce každé 4-5 víno. Nečekejte složitá vína.

Virtuální sklípek

Nejtěžší a největší třešinka na dortu je pro nás virtuální sklípek. Je to první a unikátní projekt.

Představte si, že ne každý žije na jižní Moravě a ne každý má doma sklípek nebo prostor pro uskladnění vína. Chtěli byste ho mít k dispozici dostatečné množství a vždy po ruce? Aby vám vaše milované víno neuteklo, u nás si jej uložíte do virtuálního sklípku. Svůj sklípek totiž máte vždy u sebe „v kapse“. Kdykoliv si můžete zkontrolovat stav zásob nebo dát pokyn k jeho zaslání a do 2 dnů je u vás.

Investuj do vína

Investice do dobrého vína je vždy správná volba. Pokud si vyberete vyloženě investiční vína, zde hraje velkou roli oblast, množství, ocenění a uchovatelnost v čase. Ale můžete si zainvestovat třeba jen za pár korun i u nás. Pokud trefíte skvostné víno a dojde k jeho vyprodání, získání nového ocenění či pouhému snížení zásoby nebo k přelomu roku, dostává toto víno i novou cenovku. Přibližně o 10-20 % vyšší. Tak proč si neudělat radost zavčas? Hlídáme stavy skladů u vinařů, máme vlastní rezervní zásobu, snažíme se vybírat vína jako první a sledujeme oblíbenost vín, a hlavně vám dáme vědět, kdy je správný čas nakoupit.

Cestování po sklepech aneb kam do kouzelného sklípku?



Taky už se vám stalo, že jste si domluvili degustaci ve sklípku tak trochu naslepo a nebylo to podle vašeho gusta? Kouzelné sklípky by vám měly usnadnit orientaci, a tím předejít zklamání. Až pojedete na Moravu, stačí nakouknout na www.pijumoravsky.cz, kde je nejbližší sklípek, který stojí za to, a domluvit si degustaci. Předem budete přesně vědět, jak to tam vypadá, jaké bude občerstvení, program, pro kolik osob je sklípek vhodný a zda je možné se zde rovnou i ubytovat. I degustace může mít úroveň.

Co bychom vám doporučily?

Jižní Morava je silná na Ryzlink Rýnský. Když vsadíte na něj, pravděpodobně trefíte na skvělé víno. Pokud jste fanoušci červeného vína, máte to o poznání složitější. Ale při každoročním degustování a hledání určitě najdete i chutná červená vína.

Pokud se nechcete propíjet přes čtyři špatná vína k pátému chutnému, dejte na otestované předvýběry. Pak už jenom porovnáte, ohodnotíte a najdete si své skvělé víno.

Při výběru vína se řiďte chutí. Ke kvalitním a složitým vínům se musíte stejně propít. Jinak to nejde. Nedejte ani tolik na názory druhých, protože platí pravidlo milion lidí – milion chutí. I když víno nemá ocenění ani přívlastek, nepodceňujte jej. Můžete mít super víno za lepší peníze.

Jestli jste vínomil začátečník, nestyďte se, že vám chutnají spíše sladší vína (polosuchá, polosladká). Časem se vaše chuť vytříbí a budete dávat přednost sušším vínům. Tak se na startu nevrhejte hned do nejdražších a vyhlášených vín, je možné, že by vám ani nechutnala.

Objevte s námi tento unikátní projekt, zábavu, virtuální sklípek, investování, kouzelné sklípky a nabídku kvalitních vín. Podpoříte svoje zásoby vína a srdcaře vinaře.