Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Komerční sdělení

Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Sen o domě, kde obývák plynule přechází do zahrady, dnes není výsada luxusních vil. Klíčem jsou velké prosklené plochy a hliníkové posuvné dveře, které se odsunou stranou a hranici mezi interiérem a terasou nechají zmizet.

Když se obývák otevře do zahrady

Ráno s kávou na terase, na kterou vyjdete rovnou z obýváku, aniž byste překračovali práh. Odpolední světlo, které proudí do místnosti celou šířkou stěny. Tohle už dávno není výsada architektonických časopisů. Trend velkých prosklených ploch, které propojují dům se zahradou, dorazil i do běžných rodinných domů a rekonstrukcí.

Zásadní roli v něm hrají posuvné dveře. Na rozdíl od klasických otevíracích křídel nezabírají místo v místnosti a hlavně dokážou uvolnit opravdu velký prostor. Když je odsunete stranou, hranice mezi tím, co je uvnitř a co venku, prostě zmizí.

Proč zrovna hliník

Velké prosklení má jeden háček: sklo je těžké a rám ho musí unést. Kdyby byl rám silný a mohutný, ubral by z prosklení i z výhledu. A přesně tady má hliník navrch. Umožňuje tenké, ale nosné profily, takže na pohledu zůstává hlavně sklo a jen minimum rámu.

U posuvných systémů Aluprofu, jako je řada MB-Skyline, jsou rámy dokonce skryté v ostění a jejich hloubka je pouhých 23 mm. Sloupek mezi dvěma křídly měří jen 25 mm, takže výhled skoro nic nedělí. Výsledkem je dojem prosklené stěny, ne dveří s rámem.

Hliník navíc unese hodně. Jedno křídlo posuvných dveří může u vybraných systémů (MB-Skyline typ R) vážit až 1200 kg a být vysoké až 4 metry. To otevírá cestu k opravdu velkorysým prosklením, jaká by z jiných materiálů nešla postavit.

A pak je tu výhoda, která se projeví až po letech: hliník se nekroutí, nerezaví a prakticky nestárne. Rámy si drží tvar i ve velkých rozměrech, nepotřebují natírat a péče o ně se scvrkne na občasné umytí. U dveří, které budete otevírat několikrát denně po mnoho let, to není žádná maličkost.

Posuvné, nebo skládací? Podle toho, co od stěny čekáte

Když si vybíráte posuvné dveře, narazíte na několik principů otevírání a každý se hodí na něco jiného. Zdvižně posuvné dveře, například řady MB-82HS nebo MB-77HS, se při otevírání nepatrně nadzvednou a hladce odjedou stranou. Poradí si s velkými a těžkými křídly a u těch nejtěžších pomůže servopohon, takže celou stěnu odsunete jediným prstem.

Druhou možností jsou skládací, tedy harmonikové dveře (MB-86 FOLD LINE HD), které se poskládají jako harmonika ke straně. Sestavit je můžete až z osmi křídel a otevřou téměř celý otvor, čímž z terasy a obýváku udělají jeden velký prostor. Rozdíl je hlavně v tom, jestli chcete stěnu spíš prosklít a čas od času jí projít, nebo ji umět rozevřít skoro celou dokořán.

Kolik světla a odkud

Než se pro velké prosklení rozhodnete, vyplatí se promyslet, kam bude mířit. Stěna orientovaná na jih dá domu maximum světla a v zimě ho i příjemně prohřeje, v létě ale hrozí přehřívání. Řešením je kvalitní izolační trojsklo a k tomu vnější stínění, předokenní žaluzie nebo dostatečný přesah střechy. Prosklení na východ či západ nabídne ranní nebo podvečerní slunce, severní strana zůstane rovnoměrně nasvícená bez ostrého světla. Dobrá zpráva je, že posuvné systémy zvládnou velké plochy do všech světových stran, takže vás orientace domu prakticky neomezí.

Nejde jen o vzhled: teplo, ticho a bezbariérový práh

Velké sklo svádí k obavě, že přes něj bude v zimě utíkat teplo. U moderních hliníkových systémů to ale neplatí. Umožňují zasklení trojsklem a dosahují izolačních hodnot, které je řadí i do pasivních domů (u vybraných řad součinitel prostupu tepla Uw už od 0,62 W/(m²K)). K tomu přidejte vysokou odolnost proti dešti a větru, takže velká prosklená stěna zvládne i pořádnou nepohodu.

Praktická drobnost, která rozhodne o každodenním komfortu, je práh. Posuvné systémy nabízejí nízký, případně úplně bezbariérový práh. Neklopýtnete o něj vy, kočárek ani vozík a přechod z obýváku na terasu je opravdu plynulý.

Než začnete vybírat

Velká prosklená stěna změní bydlení víc, než člověk čeká: dům je světlejší, opticky větší a najednou tak trochu žijete i venku. Vyplatí se proto vybírat s rozmyslem a pohlídat si tři věci: kolik světla a jak velký otvor chcete, jak náročné je u vás počasí a jaký způsob otevírání vám dává smysl.

Dobrý začátek je projít si konkrétní systémy a jejich parametry. Přehled posuvných i skládacích variant najdete v nabídce Aluprofu, kde si podle typu, izolace a vzhledu snadno porovnáte, co se hodí právě k vašemu domu.

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