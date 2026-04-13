Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Spotřebiče jako součást rodinných příběhů i emocí. Právě na tomto principu staví nová kampaň „Rodinné dědictví“, s níž MORA přichází s moderním komunikačním konceptem. Ten boří stereotypy bílé techniky a posiluje relevanci značky pro současné zákazníky v Česku i na Slovensku.

Značka MORA po oslavách 200. výročí vstupuje do nové etapy. Představuje moderní komunikační koncept a jednotnou vizuální identitu, které bude dále rozvíjet na českém i slovenském trhu. Navazuje tak na své silné dědictví a zároveň potvrzuje, že zůstává relevantní pro zákazníky, kteří mají vztah k českým značkám. Současně spouští výraznou mediální kampaň ve spolupráci s agenturou Publicis. Kreativní koncept kampaně „Rodinné dědictví“ připravila agentura Jinej Gang, produkci zajistila společnost AD Kolektiv pod vedením režisérky Alice Nellis. Kampaň bourá zažité stereotypy v segmentu bílé techniky a představuje spotřebiče jako přirozenou součást každodenních životních příběhů.

Ústřední linka kampaně rozvíjí motiv spotřebičů jako tichých svědků rodinných osudů. Děj se točí kolem dědictví po zesnulé Elišce Kuchařové a s jemným humorem ukazuje, že spotřebiče mohou nést i nečekané významy a vzpomínky, které dalece přesahují jejich praktickou funkci. „Přicházíme s kampaní, která je v segmentu bílé techniky opravdu netradiční. Neukazujeme produkty jen jako funkční pomocníky, ale jako součást životních příběhů. Právě emoce a autenticita jsou dnes klíčové pro to, jak značku přiblížit lidem,“ říká Anna Vrbovcová, Brand Manager CZ/SK, Gorenje spol. s r. o. Tento přístup reflektuje dlouhodobé směřování značky, která staví na emocích, autenticitě a blízkosti zákazníkům. „Nová kampaň je zároveň odrazem naší strategie – budovat značku MORA jako hrdou českou značku a pevnou součást rodinného života napříč generacemi. Velmi si vážíme spolupráce s kreativním i produkčním týmem, který dokázal tuto vizi přenést do silného a věříme, že i zapamatovatelného příběhu,“ doplňuje Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.

Kampaň stojí na rodinném příběhu a výrazném hereckém obsazení, které vytváří uvěřitelnou „rodinu MORA“. V hlavních rolích se představují Lukáš Langmajer a Andrea Růžičková, dále Karel Zima, Milada Vyhnálková, Kamil Švejda, Tereza Růžičková a Antonín Gaspar. Důležitou postavou je také fenka francouzského buldočka Rozárka, která do příběhu vnáší lehkost a nadhled. Volba hlavní dvojice zároveň reflektuje strategii značky pro český i slovenský trh, kde mají oba herci silnou diváckou odezvu.

Strategické řízení značky MORA a její kampaně má nově na starosti agentura Jinej Gang ve spolupráci s agenturou B&T. Zatímco Jinej Gang zastřešuje kreativní a kampaňovou komunikaci, B&T se podílí na tvorbě nového grafického a vizuálního konceptu, jehož cílem je posílit jednotnost a dlouhodobou rozpoznatelnost značky napříč kanály. „Tato spolupráce se stala základem dalšího rozvoje značky v následujících letech a těšíme se na její další vývoj a nové příběhy se značkou MORA,“ uvádí Regina Netolická. Nové partnerství navazuje na silné období značky, které vyvrcholilo v roce 2025 oslavou 200 let od jejího založení. Toto výročí potvrdilo stabilní pozici MORA na trhu i její dlouhodobý význam pro zákazníky. V následujících letech se značka zaměří na další rozvoj moderní komunikace, posilování relevance a oslovování nových generací. Spotřebiče MORA dnes spojují technologickou vyspělost, moderní funkce i praktické využití, a zároveň si nesou silný příběh a tradici. „Spolupráci s agenturami vnímáme jako příležitost dát značce nový drive a posunout její komunikaci dál. Věříme, že nová strategie nám umožní pracovat se značkou konzistentněji napříč kanály a dále posilovat její vnímání i znalost u zákazníků,“ dodává Anna Vrbovcová.

Kampaň startuje 1. dubna 2026 napříč Českem i Slovenskem. V Česku bude nasazena na stanicích TV Nova a Prima a doplní ji online kanály, sociální sítě i outdoorové formáty. Na Slovensku poběží v TV JOJ, online prostředí, na sociálních sítích i v outdooru. MORA slaví více než 200 let existence. Aktuální kampaň s motivem „rodinného dědictví“ přirozeně navazuje na její dlouhodobé postavení spolehlivého partnera českých a slovenských domácností a připomíná, že skutečná hodnota spotřebičů nespočívá jen v jejich výkonu, ale především v příbězích, které pomáhají vytvářet.

O značce MORA

Česká značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem. Nabízí kompletní portfolio kuchyňských spotřebičů a přináší řešení odpovídající potřebám současného bydlení. MORA. Plná života od roku 1825.

Nejčtenější

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

Komerční sdělení
SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

SOŠE, COP v Hluboké nad Vltavou se dlouhodobě profiluje jako moderní vzdělávací centrum, které reaguje na aktuální potřeby průmyslu a energetického sektoru.

Mindwell dělá péči o duševní zdraví dostupnější

Komerční sdělení

Navenek vše funguje – práce, rodina, povinnosti. Uvnitř ale roste tlak, špatně spíte a vracejí se úzkosti. Pomoc by měla přijít hned, místo toho čekáte měsíce. Odborníků je v Česku málo, poptávka...

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Komerční sdělení
Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Stavba nebo rekonstrukce domu je maratonem tisíců rozhodnutí. Často se stává, že u prvků, které přicházejí na řadu až v závěru, začne docházet dech i rozpočet. Typickým příkladem jsou interiérové...

13. dubna 2026

Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Komerční sdělení
Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Spotřebiče jako součást rodinných příběhů i emocí. Právě na tomto principu staví nová kampaň „Rodinné dědictví“, s níž MORA přichází s moderním komunikačním konceptem. Ten boří stereotypy bílé...

13. dubna 2026

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

13. dubna 2026

Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Komerční sdělení
Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.

13. dubna 2026

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

13. dubna 2026

VOX. Když Ostrava najde svůj hlas - hledání názvu koncertního sálu

Komerční sdělení

Najít jméno a vizuální identitu pro nové kulturní centrum není otázkou jednoho nápadu ani rychlého rozhodnutí. V případě VOXu šlo o dlouhý, otevřený a poctivý proces, v němž se střetávaly různé...

13. dubna 2026

Na mamografický screening do Karviné míří tisíce žen

Komerční sdělení

Každý rok projde mamografickým screeningem v Nemocnici AGEL Karviná (dříve Karvinská hornická nemocnice) okolo 11 tisíc žen. Lékaři zde mají obrovskou erudici a na vyšetření prsou se obvykle čeká jen...

13. dubna 2026

Proč jsou japonské nože ostřejší než běžné kuchyňské nože

Komerční sdělení

Mnoho lidí používá doma tupé nože, aniž by si to uvědomovali. Když ale poprvé vezmete do ruky kvalitní japonský nůž, rozdíl poznáte okamžitě. Proč jsou japonské nože ostřejší než běžné a v čem...

13. dubna 2026

Senzorický panel doplňuje kontrolu vody

Komerční sdělení
Senzorický panel doplňuje kontrolu vody

Již více než dva roky hodnotí každý týden desítka zákazníků VAK Beroun v Hořovicích chuť a vzhled vody. Doplňují tím běžnou laboratorní kontrolu.

13. dubna 2026

Globální gigant BAIC otevírá novou kapitolu na českém trhu

Komerční sdělení
Baic X7

Automobilová skupina BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), stabilní člen prestižního žebříčku Fortune Global 500 a jeden z největších světových výrobců vozidel, oficiálně zahajuje novou éru...

13. dubna 2026

