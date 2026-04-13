Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Značka MORA po oslavách 200. výročí vstupuje do nové etapy. Představuje moderní komunikační koncept a jednotnou vizuální identitu, které bude dále rozvíjet na českém i slovenském trhu. Navazuje tak na své silné dědictví a zároveň potvrzuje, že zůstává relevantní pro zákazníky, kteří mají vztah k českým značkám. Současně spouští výraznou mediální kampaň ve spolupráci s agenturou Publicis. Kreativní koncept kampaně „Rodinné dědictví“ připravila agentura Jinej Gang, produkci zajistila společnost AD Kolektiv pod vedením režisérky Alice Nellis. Kampaň bourá zažité stereotypy v segmentu bílé techniky a představuje spotřebiče jako přirozenou součást každodenních životních příběhů.
Ústřední linka kampaně rozvíjí motiv spotřebičů jako tichých svědků rodinných osudů. Děj se točí kolem dědictví po zesnulé Elišce Kuchařové a s jemným humorem ukazuje, že spotřebiče mohou nést i nečekané významy a vzpomínky, které dalece přesahují jejich praktickou funkci. „Přicházíme s kampaní, která je v segmentu bílé techniky opravdu netradiční. Neukazujeme produkty jen jako funkční pomocníky, ale jako součást životních příběhů. Právě emoce a autenticita jsou dnes klíčové pro to, jak značku přiblížit lidem,“ říká Anna Vrbovcová, Brand Manager CZ/SK, Gorenje spol. s r. o. Tento přístup reflektuje dlouhodobé směřování značky, která staví na emocích, autenticitě a blízkosti zákazníkům. „Nová kampaň je zároveň odrazem naší strategie – budovat značku MORA jako hrdou českou značku a pevnou součást rodinného života napříč generacemi. Velmi si vážíme spolupráce s kreativním i produkčním týmem, který dokázal tuto vizi přenést do silného a věříme, že i zapamatovatelného příběhu,“ doplňuje Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.
Kampaň stojí na rodinném příběhu a výrazném hereckém obsazení, které vytváří uvěřitelnou „rodinu MORA“. V hlavních rolích se představují Lukáš Langmajer a Andrea Růžičková, dále Karel Zima, Milada Vyhnálková, Kamil Švejda, Tereza Růžičková a Antonín Gaspar. Důležitou postavou je také fenka francouzského buldočka Rozárka, která do příběhu vnáší lehkost a nadhled. Volba hlavní dvojice zároveň reflektuje strategii značky pro český i slovenský trh, kde mají oba herci silnou diváckou odezvu.
Strategické řízení značky MORA a její kampaně má nově na starosti agentura Jinej Gang ve spolupráci s agenturou B&T. Zatímco Jinej Gang zastřešuje kreativní a kampaňovou komunikaci, B&T se podílí na tvorbě nového grafického a vizuálního konceptu, jehož cílem je posílit jednotnost a dlouhodobou rozpoznatelnost značky napříč kanály. „Tato spolupráce se stala základem dalšího rozvoje značky v následujících letech a těšíme se na její další vývoj a nové příběhy se značkou MORA,“ uvádí Regina Netolická. Nové partnerství navazuje na silné období značky, které vyvrcholilo v roce 2025 oslavou 200 let od jejího založení. Toto výročí potvrdilo stabilní pozici MORA na trhu i její dlouhodobý význam pro zákazníky. V následujících letech se značka zaměří na další rozvoj moderní komunikace, posilování relevance a oslovování nových generací. Spotřebiče MORA dnes spojují technologickou vyspělost, moderní funkce i praktické využití, a zároveň si nesou silný příběh a tradici. „Spolupráci s agenturami vnímáme jako příležitost dát značce nový drive a posunout její komunikaci dál. Věříme, že nová strategie nám umožní pracovat se značkou konzistentněji napříč kanály a dále posilovat její vnímání i znalost u zákazníků,“ dodává Anna Vrbovcová.
Kampaň startuje 1. dubna 2026 napříč Českem i Slovenskem. V Česku bude nasazena na stanicích TV Nova a Prima a doplní ji online kanály, sociální sítě i outdoorové formáty. Na Slovensku poběží v TV JOJ, online prostředí, na sociálních sítích i v outdooru. MORA slaví více než 200 let existence. Aktuální kampaň s motivem „rodinného dědictví“ přirozeně navazuje na její dlouhodobé postavení spolehlivého partnera českých a slovenských domácností a připomíná, že skutečná hodnota spotřebičů nespočívá jen v jejich výkonu, ale především v příbězích, které pomáhají vytvářet.
O značce MORA
Česká značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem. Nabízí kompletní portfolio kuchyňských spotřebičů a přináší řešení odpovídající potřebám současného bydlení. MORA. Plná života od roku 1825.