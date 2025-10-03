Když se stmívá: proč na silnici záleží na brýlích víc, než si myslíte

Nastal podzim. Stíny se prodlužují a vy po celém dni usedáte do auta. Silnice je mokrá a protijedoucí světla vytvářejí nepříjemnou záři. Přidáte plyn, protože už se vidíte doma, ale v hlavě se ozve hlas: „Teď musím překonat všechnu únavu a dávat extra pozor. Opravdu se mi po celém dni už nekouká dobře.“
Pokud jste to někdy zažili, nejste sami. Řízení za šera a tmy patří k největším výzvám pro lidský zrak.
Zeptali jsme se soudního znalce v oblasti oční optiky Ing. Ivana Vymyslického, jak funguje lidské oko ve dne a v noci.
„Ve dne spoléháme na světločivné buňky, které rozeznávají barvy a detaily. Obraz je ostrý, kontrastní a jasný. Jakmile se ale setmí, vidíme hlavně v odstínech šedi a citlivěji reagujeme na světlo. Výsledek? Snížený kontrast, pomalejší ostření, větší náchylnost k oslnění. Proto je pro většinu lidí jízda za šera nebo v noci náročná. Oči se rychle unaví, značky nejsou čitelné, protijedoucí světla oslňují a reakce se zpomalují,“ vysvětluje.
Lepší brýle dělají lepšího řidiče
Brýle s přesně nastavenými dioptriemi dokážou vidění znatelně zlepšit. Pomohou zaostřit a zmírní námahu očí. Přesto však běžné čočky ne vždy zohledňují jemné rozdíly mezi denním a nočním viděním nebo individuální odchylky každého oka. A to je při řízení auta obzvlášť znatelné. Pro řidiče to znamená rozdíl mezi jízdou v klidu a jízdou v napětí.
Cestou ke klidu jsou brýle s biometrickými čočkami. Ty jsou vyráběny oku doslova na míru. Biometrické měření zraku pomocí DNEye® Scanneru od společnosti Rodenstock mapuje vaše oči v tisících bodů. Nejde jen o klasické dioptrie, ale i o to, jak se vaše zornice chová ve tmě, jak se světlo láme v různých částech oka nebo jak reagujete na oslnění. Tyto údaje se přenesou do výroby brýlových čoček, které jsou vypočítané na míru přímo pro vaše oči.
Výsledkem jsou ostřejší detaily i v periferním vidění, vyšší kontrast za šera, menší oslnění od protijedoucích aut i méně únavy očí i při dlouhých cestách. Pro řidiče to znamená
Chcete to vyzkoušet?
Stačí se podívat na stránky rodenstock.cz/bigvision. Vpravo nahoře najdete políčko Vyhledat optiku. Tam zjistíte, které optiky ve vašem okolí nabízejí biometrické měření. A pak už jde jen o to, zavolat nebo kliknout na rezervaci.
Podzimní večery na silnici nemusejí znamenat stres a nejistotu. Biometrické brýle vám dají pocit, že máte cestu pod kontrolou – i když se stmívá, prší nebo vás oslňují světla. Protože rozdíl mezi jet a opravdu řídit s jistotou začíná u toho, jak vidíte.
Jak to poznáte sami na sobě