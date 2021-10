Když prolézačky nestačí. Interaktivní hřiště ukazuje radost z pohybu

Soutěžte, bavte se a zlepšujte svou fyzickou kondici

Zlenivěla vaše rodina během pandemie? Neseďte před televizí a vydejte se ven na interaktivní hřiště. Je to jeden ze způsobů, jak dostat děti z domu, jak začít s pohybem a jak být na čerstvém vzduchu bez pocitu nudy.

Interaktivní hřiště spojuje technologické vymoženosti s okolním fyzickým prostředím bez ohledu na to, zdali se jedná o hřiště (dětské i workoutové), sportoviště, zahradu nebo stezku v přírodě. Jak to funguje v praxi? Daný prostor obsahuje stanoviště, na které reaguje mobilní aplikace iHřiště. Tu si můžete zdarma stáhnout do svého chytrého telefonu s operačním systémem Android či iOS. Každé stanoviště je spojeno s nějakou aktivitou, například s cvikem, kvízovou otázkou, hrou…

Chytrý telefon s aplikací dokáže všechny aktivity zaznamenat a podpořit vás ve sportovních výkonech. Nepotřebujeme k tomu ani přístup k internetu. Zasoutěžte si se svými přáteli a spolužáky, pobavte děti, protáhněte si tělo na interaktivních hřištích. Cílem je se na jednotlivých místech zlepšovat v dosažených výsledcích. Interaktivní hřiště určitě nejsou jen o znalostech, ale i strategickém myšlení a dobrém plánování.

V aplikaci vidíte své výsledky

Než vyrazíte na interaktivní hřiště, stáhněte si do chytrého telefonu zmíněnou aplikaci, která reaguje na jednotlivá stanoviště. Vylepšujte výkony podle chuti a nálady. Veškeré výsledky se zapíšou do aplikace. Soutěživí jedinci ocení, že mohou přes aplikaci soupeřit s ostatními na konkrétním hřišti i na hřištích po celém světě. Není nic lepšího, než se dostat do TOP 10 a dokázat si, že nic není nemožné. I když se nedostanete na přední příčky žebříčku, budete mít dobrý pocit ze smysluplně stráveného času.

Ale pozor. Na interaktivních hřištích si skvěle zařádíte i bez přátel. V aplikaci přehledně vidíte, jaká hřiště jsou ve vašem okolí. Vyberte si ze seznamu hřišť a vyražte někdy i se svými ratolestmi. Zkrátka nepřijdou ani milovníci fitness, kteří si chtějí zaposilovat v outdoorových podmínkách.

Pokroková škola, kterou děti milují

Interaktivní hřiště se zaměřují také na školy. Provozovatelé škol se mohou inspirovat Základní školou Campanus v Praze. U školy se nachází hned dvě interaktivní hřiště, kde děti mohou vybít pohybem přebytečnou energii. Základní škola Campanus tím jen dokazuje, jak je pokroková a jak jí záleží na příjemném, přátelském prostředí. Děti se něco nového naučí, rozpohybují svá těla a potrénují mozek. Učitelé pak mohou připravit do systému i testy, které děti plní na čerstvém vzduchu, a obratem učitel pozná rozsah znalostí podle odpovědí a vygenerované statistiky s hodnocením.

Nikdy nekončící zábava

Po období, kdy bylo komplikované věnovat se sportovním aktivitám, podle všeho přichází doba objevování zcela nového rozměru hřišť. Aplikace představuje nekonečné možnosti. Zúčastněte se hledání pokladu, ověřte si vědomosti v kvízu, vyzkoušejte si workout, projděte naučnou stezkou nebo posilněte paměť pexesem.

Interaktivní hřiště mají u nás skvěle našlápnuto a na vás je už pouze to, abyste je vyzkoušeli na vlastní kůži.