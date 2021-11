Když jeden den nestačí: skvělý Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm je ideálním místem pro trávení volného času. Malebné město s lázeňskou historií, které leží v podhůří Beskyd a protéká jím řeka Bečva, si můžete vychutnat na všechny možné způsoby – kulturně, pohodově, aktivně či s celou rodinou. Do Rožnova můžete zamířit na zajímavé akce, máte také ideální možnost projít se nebo si zalyžovat v blízkých Beskydech. Nebo se na chvíli vraťte o mnoho let zpět a pokochejte se nejstarším muzeem v přírodě ve střední Evropě či unikátní a okouzlující dřevěnou rozhlednou nad městem, která je krásná v podzimních barvách i pod sněhem. Ať už si vyberete Rožnov na kterýkoliv způsob, zaručeně víme, že jeden den vám nebude stačit.

Pohoda v podhůří Beskyd. To je Rožnov pod Radhoštěm. Nechte se hýčkat v příjemném městě, jehož perlou je Valašské muzeum v přírodě a které má bohatou lázeňskou historii. Na tuto tradici v současnosti volně navazují Rožnovské pivní lázně a jejich ozdravné procedury. Součástí komplexu jsou i mořské lázně, dětské centrum Pohádkové lázně nebo Málkova čokoládovna. Skvěle postaráno tam bude o děti, a to v Pohádkových lázních, které jsou dobrou variantou při horším počasí. Navštívit Rožnov a nedat si v pivovaru v lázních rožnovské pivo? To by byla velká chyba. Rožnovské pivo je totiž velmi chutné a respektované je také odborníky, o čemž svědčí desítky cen z velkých národních i světových soutěží.

Při relaxačním pobytu v Rožnově se můžete v městském parku procházet na místech, kde se promenádovali lázeňští hosté před desítkami let v době, kdy Rožnov platil za vyhlášené klimatické lázně a léčili se zde i proslulý psychoanalytik Sigmund Freud nebo zakladatel genetiky Gregor Mendel. K procházce parkem či lázeňskou kolonádou můžete přidat také některou z vyhlášených stylových kaváren s výborným espresem nebo domácím dezertem. Stejně tak si jistě vyberete tu svou restauraci, ve které si pochutnáte na skvělé gastronomii na úrovni. Rozhodně nezapomeňte na polévku kyselicu a domů si přibalte valašskou slivovičku či věhlasný koláč frgál.

Rožnovská pohoda však lázeňstvím a dobrým jídlem zdaleka nekončí. Vidět jednoduše musíte Valašské muzeum v přírodě, nejstarší svého druhu ve střední Evropě. Jednou z největších a nejkouzelnějších akcí roku je třeba Vánoční jarmark v Dřevěném městečku, oblíbené jsou i další krásné pořady adventního času – Živý betlém nebo Štěpánská koleda. Nesmíte zapomenout ani na dřevěnou krásku nad městem - Jurkovičovu rozhlednu.

V Rožnově najdete také unikátní výrobnu dekorativních svíček Unipar, kde na vlastní oči uvidíte ruční barvení svíček nebo vás pan majitel vezme na atraktivní exkurzi po výrobně. Milovníky mineralogie nadchne rožnovský Svět kamenů.

Zkrátka a dobře - pokud hledáte cíl vaší odpočinkové dovolenkové cesty po naší zemi, Rožnov pod Radhoštěm bude jistě dobrou volbou a rád vás uvítá. Stačí jen přijet a užívat si té pohody. Ovšem abyste si řádně odpočinuli a dobili baterky, na to vám jeden den nestačí. Musíte se zdržet minimálně na prodloužený víkend nebo rovnou na týden. Ubytovat se v Rožnově můžete na každém rohu a v ubytovacích zařízeních od jednodušších a účelně zařízených až po špičkové resorty, ve kterých nabízejí vynikající wellness služby, které vás nabijí energií. V Rožnově pod Radhoštěm je hned šest čtyřhvězdičkových hotelů a další desítky hotýlků, penzionů, apartmánů či chalup.

Další tipy na aktivity na prodloužený zimní víkend, ale třeba i na celý týden v Rožnově, najdete na turistickém webu města www.visitroznov.cz.