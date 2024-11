Když do školy, tak s největším sešitem, vzkazují PAPÍRNY BRNO

A6, A5, A4… Proč se omezovat jen na standardní rozměry školních sešitů? Takovou otázku si začátkem letošního roku položili v PAPÍRNÁCH BRNO a odpověděli si vůbec největším sešitem, jaký kdy vznikl nejen v jejich produkci, ale i v České republice. To ostatně osvědčuje čerstvý zápis v české knize rekordů, který potvrzuje, že sešit o šířce 111 a výšce 157 cm u nás nemá konkurenci. A jaký vlastně je? „Je nelinkovaný, jeho listy jsou vyrobeny z bezdřevého papíru a navenek ho chrání pevná obálka s úplně novým barevným designem. Už teď můžu prozradit, že ve stejném designu se příští rok chystáme vydat limitovanou edici sešitů a kroužkových zápisníků,“ říká výkonný ředitel PAPÍREN BRNO Miroslav Konečný. A protože sešity patří do škol, vyrobili k maxi sešitu v Brně i jeho věrnou zmenšenou kopii o rozměru 91 x 137 cm, která bude až do konce roku 2024 cestovat po Česku i Slovensku. Žáci a studenti celkem asi dvaceti základních a středních škol do něj mohou psát vzkazy, fotit se s ním nebo jej sdílet na sociálních sítích. Stejně jako originál je i zmenšenina vyrobena z čistého, nelinkovaného bezdřevého papíru, a navíc je ještě zpevněna laminací a umístěna na dřevěném stojanu.

Bezdřevý papír je ostatně jedním ze tří standardních materiálů ve výrobní řadě sešitů z Brna, kterou doplňují ještě sešity z recyklovaného materiálu a také sešity Ecology z udržitelného papíru, které PAPÍRNY BRNO vyrobily u nás jako vůbec první. Že design nejen školních sešitů nemusí být nuda a současně lze i v tomto sortimentu stále zakoupit kvalitní český výrobek, vás kromě největšího sešitu z PAPÍREN BRNO přesvědčí i návštěva firemního e-shopu této značky na adrese papirnybrno.cz. Vybírat budete z téměř nekonečné řady formátů, druhů vnitřních listů a samozřejmě i originálních obalů.

PAPÍRNY BRNO píšou svou historii od roku 1953, kdy byla v Křenové ulici v Brně zahájena papírenská výroba. Zdaleka nejvíc je proslavil originální číselný systém školních sešitů, kromě kterých dnes tvoří výrobní portfolio například lepenkové krabice, obaly pro gastronomii, tašky s plochým uchem nebo kreslicí kartony. Od roku 2002 jsou PAPÍRNY BRNO, největší tuzemský výrobce školních a kancelářských papírenských produktů, členem papírenské skupiny KRPA Holding, vlastněné výhradně českým kapitálem.