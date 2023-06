Když dezinfekce na rány nepálí, neúčinkuje. Pravda, nebo lež?

Důvěřujte šetrným antiseptikům, opravdu fungují!

Mnoho z nás stále žije v domnění, že pro funkční dezinfekci musíme použít něco, co ránu pořádně vypálí. A čím víc to pálí, tím lépe to dezinfikuje. Skutečnost je ale jiná. Ošetření dezinfekcí s moderní antiseptickou složkou, jako je třeba Octenidine, je nejen nebolestivé, ale dokáže ránu zklidnit a přináší další plusy.

Kdy a proč používat antiseptika?

Na otázku „KDY“ existuje jednoduchá odpověď, a to „VŽDY“, když dojde k poranění. Každé, ať už sebemenší poranění, bychom měli ošetřit: ránu nejdříve vyčistit a poté vydezinfikovat. PROČ? Minimalizujeme tak riziko vzniku infekce. Přes narušenou kůži nebo sliznici pronikají do těla nežádoucí mikroorganismy, které mohou způsobit infekci. Riziko je sice u zdravého jedince relativně nízké, ale když už k infekci dojde, není to nic příjemného, ať už pro dospělého, natož pro dítě.

Antiseptika nebo dezinfekce?

Antiseptika se používají k dezinfekci pokožky nebo sliznic. Lidově se jim říká „dezinfekce“. To ale není správný termín, protože dezinfekce se používá na neživé povrchy. Antiseptika obsahují jako hlavní složku antimikrobiální látku. Měla by být dobře snášenlivá (nezpůsobovat alergické reakce), netoxická pro organismus, širokospektrální (ničit maximum druhů mikroorganismů) a hodně účinná.

OCTICIDE: špičkové moderní antiseptikum

Mezi nejnovější antiseptické látky patří OCTENIDINE. Ten je hlavní složkou léčivého přípravu Octicide. Octicide je účinný a šetrný ke tkáni, nepálí a nebarví, má široké spektrum využití, dokáže mikroorganismy nejen ničit, ale zamezuje jejich množení. Díky tomu předchází komplikacím při hojení. Bezpečná, ale přesto dostatečně účinná koncentrace léčivé látky dovoluje použití u všech věkových skupin včetně novorozenců a nevyžaduje ředění před aplikací na ránu (což může být značně nepraktické až nereálné, potřebujeme-li např. vydezinfikovat ránu v přírodě).

Co je remanentní účinek?

Předností antiseptika Octicide je remanentní (prodloužený) účinek působení. Antimikrobiální látka Octenidine s remanentním účinkem se nevstřebává ani se nerozkládá reakcí s okolním prostředím, ale zůstává na povrchu (kůže, rána, sliznice...) delší dobu. Zde je nadále antimikrobiálně účinná a inaktivuje mikroorganismy.

Z historie antiseptik

Lidstvo je používá od nepaměti. Za účinnou dezinfekci byla kdysi považovaná třeba kravská moč. Hippokrates doporučoval čistit rány vínem. V polovině 19. století se začaly využívat alkoholy, i dnes sáhneme po lahvi slivovice nebo vodky 😊, když je potřeba vydezinfikovat ránu a není k dispozici antiseptikum. Alkohol vykazuje sice silný počáteční antimikrobiální účinek, rychlým odpařováním z povrchu se ale jeho koncentrace snižuje a po chvíli již antimikrobiální účinky ztrácí.

Na trhu existuje řada antiseptik, všechna mají společný cíl: prevenci nebo zastavení infekce v ráně. Je potřeba si uvědomit, pro koho a za jakým účelem antiseptikum pořizujeme. Pro děti je vhodné vybrat takové, které neštípe a nepálí. V dnešní době jsou k dostání bezbarvé přípravky, u kterých nehrozí zabarvení oblečení.

Dále je třeba brát v úvahu omezení v použití:

dle věku pacienta

dle velikosti ošetřované plochy

některá antiseptika je nutné pro dezinfekci ran nejdříve naředit

různé kontraindikace

Minimálně tyto informace by měly při výběru antiseptika hrát důležitou roli, ne každý přípravek je totiž vhodný pro všechny. A proto nepodceňujte pročítání příbalových letáků, které tyto důležité informace obsahují.