Kdyby Karel IV. a Jan Žižka inovovali s Pražským voucherem

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Víte, co tvoří dějiny? Co posouvá kolečka rozvoje kupředu? Nápad. Odvaha opustit komfortní zónu a nahlédnout do doposud neprobádaných oblastí. Prostě inovace.