Kdy se Češi dočkají od bank skutečně osobního přístupu?

Spotřebitelé si od technologických firem jako jsou Amazon, Spotify či Netflix zvykli na vysoký standard služeb, a obdobná očekávání začínají mít i u bank a pojišťoven.

Digitální sny

Přirozeně banky i pojišťovny se na tyto změny snaží reagovat. Chtějí prodávat a obsluhovat klienty přes mobilní telefon, sociální sítě či přes hlasové asistenty. Většina z nich však dosud vyniká v tradičním pobočkovém prodeji, kde dosahují násobně vyššího konverzního poměru, než při prodeji přes internet. Jedním z hlavních důvodů je nedostatečná personalizace zákaznické interakce, a to napříč všemi dostupnými komunikačními a obchodními kanály.

Podle letošní studie softwarové a poradenské společnosti SAS, která analyzovala 29 finančních institucí ve čtyřech zemích střední Evropy včetně České republiky, nedokáže více než polovina bank interakci s klienty. Analýzy dat v reálném čase umí pouze 36 % z nich a 29 % tvrdí, že poskytují personalizovanou zákaznickou zkušenost.

Oboustranné benefity

Co vlastně přináší schopnost zaznamenávat a analyzovat klientské interakce v reálném čase dostupnými kanály – od webu, mobilní aplikace, přes chat, call centrum až například po tablet v kamenné pobočce?

Z pohledu klienta to znamená, že s ním banka komunikuje individuálně a relevantně a bere v úvahu širší kontext – ať už životní situaci, jeho vlastní preference, geolokalitu nebo transakční historii. Neznamená to jen, že dostává nabídky služeb šité na míru v době, kdy by o ně opravdu mohl mít zájem. Automatizovaná personalizace může zahrnovat i kreativní zprávy, které budují vztah klienta k bance. Nebo automatizované individuální finanční poradenství přes mobilní aplikaci, které dává spotřebiteli lepší přehled o jeho nákupním chování, a zároveň slouží jako osobní poradce pro lepší zacházení s penězi.

Pro banku a její akcionáře přináší personalizace vyšší tržby – podle analýzy SAS v horizontu tří až pěti let minimálně o 10 %. Martin Stiller, vedoucí poradenských služeb pro finanční sektor ve společnosti SAS a spoluautor studie Towards AI-Driven Hyper-Personalisation: Reimagining Customer Engagement, dodává, že jde o konzervativní odhad a skutečnost může být i dvoj až trojnásobně vyšší.

Hyperpersonalizace - jak funguje a jak ji dosáhnout

Technologie pro automatizovanou hyperpersonalizaci ve finančním světě fungují přesně tak, jako například ve vyspělých internetových obchodech typu Amazon nebo ve službě Netflix. Umožňují detekovat zájem o produkty či služby na základě sekvence událostí, které vznikly v online prostředí, a zvolit tak optimální prodejní a komunikační strategii.

„Díky pokročilým metodám, jako je například zpětnovazbové učení, umí banka pochopit, které aktivity historicky vedly k úspěšnému prodeji pro obdobný typ klienta a tyto zkušenosti pak automaticky aplikovat,“ dodává Martin Stiller.

Dosáhnout na takové mety však není triviální. Nestačí zainvestovat do hlasového asistenta, který by nahradil konverzaci s prodejcem a dodal digitálnímu kanálu lidskou tvář – jen málo zákazníků je dnes například ochotno řešit otázky kolem svých financí s chatbotem či hlasovým asistentem.

Tři pilíře

Prvním, základním předpokladem úspěšného automatizovaného digitálního prodeje je jednoduchý produkt s čistou digitální DNA. „Zjednodušením služeb a podmínek se lze často samotné potřebě komunikace klienta s bankou zcela vyhnout,“ říká Martin Stiller.

Ve světě zahlceném reklamou je ovšem podle něj větší výzvou získat si pozornost klienta a zvolit optimální prodejní strategii. „A pro tento účel jsou nezbytné pokročilé analytické nástroje, které pomáhají přecházet od plošných marketingových kampaní k personalizovaným zákaznickým cestám,“ dodává.

Třetím nezbytným pilířem na cestě ke schopnosti personalizovat je změna způsobu práce, a to ve všech ohledech – od technologického, přes lidský, až po procesní. Kromě propojení řady disciplín, jako je digitální marketing, kampaňový management a produktový management, to znamená najít nebo integrovat do týmů lidi schopné pracovat s daty.

„Protože datových analytiků je na trhu nedostatek, poskytujeme ve společnosti SAS nejen špičkové technologie s prvky umělé inteligence, ale také intenzivní školení pro zaměstnance, aby byla transformace co nejjednodušší a měřitelné efekty projektů co nejvyšší,“ uzavírá Martin Stiller.