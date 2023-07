Kdy začít podnikat než teď? VÝKOP zajistí mentoring i první investici

Jedním z nich je VÝKOP z dílny Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který začíná již v září.

Nedostatek potřebných znalostí, absence mentoringu či málo finančních prostředků pro rozjezd podnikání. Překážek, které brání začínajícím podnikatelům v úspěchu, je více než dost.

„Začít podnikat znamená vyjít z komfortní zóny, začít o svém nápadu přemýšlet jinak, byznysově. Vyžaduje to odhodlání, odvahu, silnou vizi něco změnit a zlepšit,“ představuje nároky jedna z mentorek programu Liliana Unachukwu ze společnosti Pipette & Chart.

„VÝKOP je skvělý servis do začátku. Pro ty, kteří váhají, jestli je jejich nápad dobrý, a nikdy nepodnikali, může být impulsem, který je nakopne. Najdou zde spoluzakladatele i šanci na reálnou finanční investici, což v České republice není úplně obvyklé,“ dodává.

Podnikatelé jsou v české společnosti významnou minoritou. Jsou to lidé mající odvahu a touhu vybudovat něco vlastními silami. Je proto důležité, abychom zejména ty mladší, kteří ne vždy dokážou rozeznat rizika spojená s podnikáním, podporovali a poskytovali jim potřebnou ochranu a know-how.

Především na ně se chce zaměřit také Jiří Procházka z ABET HOLDING, který je jedním z investorů zapojených do VÝKOPu. „Rádi rozvíjíme talenty. Počítám, že se do programu přihlásí lidé, kteří do toho chtějí opravdu šlápnout. Osobní angažovanost zakladatele pro mne bude ve VÝKOPu znamenat jedno z hlavních kritérií, chuť do toho dát úsilí i čas a zjistit, jestli na to má.“

Hlavním úskalím bývá pro začínající podnikatele nedostatečná schopnost efektivně prodávat své produkty nebo služby. Často nabízejí skvělé produkty, jen se jim nedaří je prezentovat a nabídnout správné cílové skupině. I proto je tu VÝKOP.

„Je potřeba mít schopnost identifikovat své cílové zákazníky, porozumět jejich potřebám a přesvědčit je, že jejich produkt nebo služba je právě to, co vyřeší problém. Často se stává, že zástupci firem nedokážou jednoduše a srozumitelně popsat jeho přínosy,“ upozorňuje na úskalí podnikání Roman Klement ze SalesUP, jenž bude mít jako mentor na starosti právě obchodní stránku.

Program VÝKOP od Lipo.ink se snaží uchazečům vstup na trh co nejvíce ulehčit. Nabízí komplexní mentoringový program, který jim pomůže získat potřebné dovednosti a know-how pro úspěšné podnikání. Důležitým prvkem programu je také možnost získání první investice, která začínajícím podnikatelům pomůže financovat rozvoj v kritické fázi, kdy potřebují zdroje pro rozjezd a expanzi. Více informací najdete na https://lipo.ink/cs/vykop.