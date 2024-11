Kdy je ten pravý čas na změnu pozice? Radí specialisté ze Škodovky

1. Když se chcete zase učit

Známe to všichni. V práci se cítíte bezpečně, dobře už znáte své povinnosti i postupy – a možná se tak trochu nudíte. Podobné pocity popisuje i Adam Tkáč, který ve Škodovce nejprve působil jako specialista strategického plánování, později se ale přesunul k užší specializaci na consent & cookie management: „Člověk se do nějaké doby vzdělává a činnost mu neustále přidává hodnotu. Postupně se ale křivka otočí. Začnete cítit, že se učíte méně, přestože danou prací trávíte stejné množství času. V takovém bodě může nastat moment, kdy se vyplatí posunout dál.“

2. Když potřebujete více času na rodinu

Anita Wagnerová původně plánovala zůstat aspoň tři roky na rodičovské, nakonec se však rozhodla do práce vrátit dřív, na zkrácený úvazek. Před odchodem na mateřskou ale pracovala na časově náročné pozici operation integratorky – a taková zodpovědnost by se zkráceným úvazkem skloubit nešla. Společně se svým vedoucím nakonec našla řešení, změnila pozici a začala se věnovat knowledge managmentu. „Vytváříme znalostní databázi pod projektem Connected Car. Mým úkolem je na základě požadavků členů týmu navrhnout, jak by tato databáze měla fungovat,“ popisuje Anita svou novou práci, díky které může profesně růst, a přitom má stále dost času na rodinu.

3. Když vás to někam zkrátka táhne

Olga Vašková vyrůstala v rodině plné pedagogů. Učitelkou byla i její babička, která ji v životě silně ovlivnila. Olga se proto sama rozhodla pro učitelskou dráhu, později ale zjistila, že prostředí základní školy pro ni není to pravé. Nastoupila do Škodovky a po pár letech získala zodpovědnou roli: reprezentovala Škodu Auto na celokoncernových jednáních. Po rodičovské dovolené však cítila, že by se ke vzdělávání ráda vrátila: „Prošla jsem si výrobou i koncernem, řídila jsem projekty, ale stále mě to táhlo edukačním směrem. A když jsem se vracela z rodičovské, ve Škodě Auto se zrovna se otevřelo místo specialistky vzdělávání.“ Dnes ve Škodě Auto vede tým, který má na starosti povinná školení pro zaměstnance ve výrobě, ale i externí kurzy či odborný výcvik studentů.

4. Když jde o bezpečnost

Změna profese nemusí vždy vycházet z touhy po vyšším platu nebo třeba přátelštějším pracovním kolektivu. I bezpečnostní důvody můžou hrát roli. Své o tom ví Ladislav Procházka, který vystudoval požární bezpečnost a řadu let dělal u hasičů. Jakmile však založil rodinu, začal pátrat po bezpečnější profesi. Nastoupil proto do Škody Auto, i tam ho ale nakonec čekala velká kariérní změna. Začínal jako konstruktér na nářaďovně a pak ho zaujala otevřená pozice specialisty optického měření. Zariskoval, přihlásil se – a vyšlo to! „A protože se chci neustále posouvat dál, od konvenční měřicí technologie jsem postupně přešel k optice. Vidím v ní budoucnost,“ připomíná Ladislav, že v životě i kariéře se vyplatí koukat dopředu.