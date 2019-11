Kdo nabízí nejvýhodnější konsolidaci? Sloučením půjček můžete ušetřit

Potýkáte-li se s drahými úvěry, můžete je převést ke konkurenci a získat tak výhodnější podmínky pro splácení. V případě jednoho úvěru mluvíme o refinancování. Pokud vás tíží více dluhů, pak je řeč o konsolidaci, díky které získáte kontrolu nad všemi půjčkami, a to ať už máte na krku nebankovní úvěr, spotřebitelskou půjčku, úvěr z kreditní karty nebo kontokorent.

Banky zatraktivňují konsolidaci. Co lidem nabízejí?

Refinancování i konsolidace vám pomůže ušetřit, získáte nižší úrokovou sazbu, méně zaplatíte na poplatcích, upravíte si měsíční splátku tak, aby vyhovovala vašemu rodinnému rozpočtu, a k tomu navíc na vás v některých bankách čeká i bonus v podobě dárku. Například Equa bank aktuálně rozdává nafukovací vak E-lufťák, avšak nenechte se utáhnout na vařenou nudli, dárek je sice milé gesto, ale mnohem důležitější je, kolik převedením dluhů ušetříte.

Opět je nutné zaostřit na úrokovou sazbu a poplatky, v případě konsolidace se ale navíc zajímejte i o maximální výši úvěru. Zatímco někde banky povolují sloučit půjčky až do výše 2,5 milionů korun, jinde nesmíte překročit limit ve výši 800 tisíc korun.

Kde nejlevněji konsolidovat své dluhy?

Na konsolidaci či refinancování se nemusíte ptát jen v bance, využít můžete i alternativní řešení a zlevnit si půjčky na Zonky, kde vám lepší podmínky pro splácení poskytnou lidé, kteří mají zájem zhodnotit své úspory. Peer-to-peer úvěrování se rozhodně není nutné obávat, nad celým procesem má dohled Česká národní banka.

Co se bankovních domů týká, pak vždy záleží na vaší celkové splatné částce. Pokud by činila 500 tisíc korun a doba splatnosti by byla 8 let, pak nejvýhodnější konsolidaci získáte:

v Komerční bance (Optimální půjčka),

v MONETA Money Bank (Konsolidace půjček),

v České spořitelně (Konsolidace půjček).

V Komerční bance nezaplatíte nic za sjednání a můžete konsolidovat dluhy až do výše 2,5 milionu korun. Při měsíční splátce 6 103 Kč a úrokové sazbě 3,8 % pak zaplatíte celkem 580 282 Kč. MONETA i Česká spořitelna umožňují sloučit půjčky do výše 800 tisíc korun a obě banky nabízejí úrok 4,9 %. V obou případech vás čeká poplatek za sjednání, vyjma MONETY při online sjednání. U první zmiňované zaplatíte celkem 604 993 Kč a u druhé 612 079 Kč.

Celkovou splatnou částku v rozmezí 620 000 až 630 000 Kč očekávejte v Hello bank!, Equa bank, mBank, Sberbank a Air Bank. Nejvíce pak zaplatíte v UniCredit Bank, a to 702 828 Kč. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší bankou při půlmilionovém dluhu činí více jak 120 000 Kč, vyplatí se tak konsolidaci nepodcenit a vybrat pro vás tu nejvýhodnější.