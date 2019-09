Kde získat bezpečné zhodnocení financí ve výši 2,65 % p.a.

Pokud je to i váš případ, následující řádky jsou určeny právě vám. Dozvíte se o bezpečném investování do termínovaných vkladů. Zároveň jsme pro vás připravili aktuální nezávislé srovnání nejvýhodnějších termínovaných vkladů (zdroj: Finparáda.cz) s ohledem na procentní výši zhodnocení vkladu.

Už jste slyšeli o možnosti zhodnocení peněz za pomoci termínovaných vkladů? Vysvětlíme vám princip jejich fungování a výhody tohoto způsobu spoření. Termínované vklady patří mezi oblíbený produkt spořitelních družstev a mezi lidmi si získávají stále větší oblibu. Pořád však existuje velké množství těch, kteří o termínovaných vkladech nikdy neslyšeli nebo mají pocit, že to je produkt jen pro starší generaci. Pojďme si tedy jednoduše vysvětlit, co to termínovaný vklad vůbec je, jak funguje a proč je dobrý pro bezpečné investování naspořených peněz.

Co je termínovaný vklad?

Jedná se v podstatě o druh bankovního účtu, na který lze vložit určitý finanční obnos. Ten se pak zhodnocuje předem stanoveným úrokem a na předem sjednanou dobu. Aktuálně na českém trhu najdete přes 20 termínovaných vkladů od spořitelních družstev až po banky. Abyste dokázali vyhodnotit a vybrat ten nejlepší, doporučujeme projít nezávislá srovnání termínovaných vkladů, která jsou běžně dostupná na internetu (např. Finparáda, Měšec aj.) Rozhodující parametr je výše úrokové sazby. Od toho se totiž odvíjí konečná naspořená částka (tedy výnos z investice), kterou vám peněžní ústav vyplatí.

Jaké jsou výhody termínovaných vkladů oproti běžným spořicím účtům?

Zásadní výhodou termínovaných vkladů je vyšší úroková sazba než u běžných a spořicích účtů. Proto je zhodnocení vložených peněz výhodnější právě přes termínované vklady. Zároveň můžete ušetřit na poplatcích za zřízení a vedení účtu, jelikož u termínovaných vkladů žádné poplatky zpravidla neplatíte (mimo členského vkladu u spořitelních družstev, který se na konci investorovi vrací v rámci vypořádání). Pro jistotu se však vždy u konkrétní finanční instituce podrobně informujte.

Nezávislé srovnání výnosu z termínovaných vkladů září 2019:

