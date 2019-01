„Špehovací“ hodinky ohlídají děti i nemocné

Jejich využití je široké.

Informují

Hlavní myšlenkou chytrých hodinek bylo „přenést co nejvíce důležitých informací z telefonu“, který máte v tašce či kapse, na oči. Máte schůzku a měli byste na ni už vyrazit? Přišel vám email? Neslyšíte volání? Hodinky vám s tím pomohou.

Hlasový hovor

Na displeji hodinek uvidíte, kdo vám volá. Je jen na vás, zda hovor odmítnete, nebo sáhnete do kapsy pro telefon a hovor přijmete. Některé hodinky umožňují také volání samotné. Skrývají v sobě reproduktor a mikrofon a vy můžete vesele volat.

Budík, stopky, časovač

Nahradí i další zařízení, která využíváte, ať už je to budík, stopky nebo časovač. Jsou prostě multifunkční.

Lokalizace polohy

Hodinky se zabudovaným GPS dokáží sledovat vaši polohu. Toho využívají zejména rodiče pro své děti nebo lidé postižení Alzheimerem a dalšími chorobami.

Pro děti i pro dospělé

Chytré hodinky jsou vhodné pro děti ve věku od 3 do 12 let. Rodiče je využívají zejména u dětí, které samy chodí do školy, na kroužky, jdou ke kamarádům nebo ve chvíli, kdy jdou na akci, kde bude velká koncentrace osob. V divadle, na koncertě, na pouti, v nákupním centru, … I když na chvíli ztratí dítě z dohledu, díky hodinkám hned vědí, kde se potomek nachází.

Jejich využití se ale netýká jen dětí. Smysl mají i mezi seniory a osobami, které vyžadují zvýšenou péči a dohled. Mohou pomoci také osobám, kteří trpí dýchacími obtížemi a mohou potřebovat zavolat si rychle pomoc v případě obtíží.

Jak dětské GPS hodinky s mobilem a lokátorem fungují?

Hodinky v sobě mají vložený čip pro GPS lokaci a WIFI lokaci. Díky tomu vždy hlídají aktuální polohu, kterou odesílají do aplikace, kterou má rodič nainstalovanou v chytrém telefonu. Zároveň je třeba sim karta s voláním a aktivním datovým balíčkem.

Velmi přesná lokace

Díky GPS a kombinaci dalších lokalizačních technologií je lokace přesnější než u jiných zařízení. A to i v místech, která nejsou pokryta signálem GPS.

Aplikace

Abyste hodinky mohli používat, je třeba si do chytrého telefonu nainstalovat aplikaci Gator, která je zdarma dostupná pro většinu zařízení (vyjma značky Asus a Blackberry). Hodinky spárujete s účtem v aplikaci a můžete je začít používat.

Sledovat je můžete na více telefonech (maminka, tatínek, babička, teta, …) a zároveň můžete v jedné aplikaci sledovat více hodinek.

Fungují i v zahraničí

Využívat je můžete nejen v České republice, ale třeba i na dovolené v zahraničí. Na sim kartě musí být aktivní roaming, případně v nich musí být vložena sim karta dané země.

Chytré GPS hodinky tak mají široké pole využití. Od dětí až po seniory. Od použití pro naše pohodlí až po hlídání bezpečnosti dětí.