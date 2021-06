Kde se v Česku nejvíce bourá a kde si dát cestou na prázdniny pozor?

Znáte to, s cestou na dovolenou - nebo jen menším výletem - nejsou často spojená jen příjemná očekávání, ale mnohdy i nervozita a shon před tím, než vyrazíme. To si pak bohužel řada z nás přenáší i za volant. Přece jen plně naložené auto, děti na zadním sedadle a lehká všeobecná nervozita na pohodě jízdy nepřidá. Nicméně právě proto bychom měli dbát zvýšené opatrnosti a udělat maximum pro bezpečnost jízdy. Vezeme přece to nejcennější – vlastní rodinu.

Aby prázdninové cestování bylo ještě bezpečnější, pomáhá od letošního roku českým řidičům nový pomocník: Portál nehod. Na něj by se měl při plánování trasy podívat každý, kdo chce udělat maximum pro bezpečí a pohodlí na cestách.

Mapa rizikových míst

Portál nehod upozorní řidiče na místa, kde se na českých silnicích nejvíce bourá a tedy, kde by při cestě za dovolenou či na výlet měli dbát zvýšené opatrnosti. Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Na interaktivní mapě rizikových míst si mohou na své plánované trase najít lokality, kde se v Česku nejvíce bourá. Výběr těchto míst pak lze filtrovat podle příčin, například vinou riskantního předjíždění, vysoké rychlosti nebo střetu se zvěří. Při projíždění těmito místy by každý řidič měl být obzvlášť opatrný. Na interaktivní mapě rizikových míst se dají nalézt i místa s největší škodou při bouračkách nebo největším množstvím vážných zranění (těžké zranění, smrt). Znalostí rizikových míst a větší opatrností, pokud jimi projíždíte, přispějete k větší bezpečnosti na silnicích.

„Informace na Portálu nehod průběžně aktualizujeme tak, aby řidiči při plánování svých cest měli čerstvé informace. Věříme, že když budou řidiči vědět, kde se nejvíce bourá, kde dochází k nejfatálnějším nehodám, kde vznikají největší škody, budou na těchto úsecích opatrnější. Tím pádem budou české silnice pro nás všechny bezpečnější,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. „Kromě toho, že se dozvíte, kde se nejvíc bourá, zjistíte i nejčastější příčiny nehod včetně výše škod nebo závažnosti zranění. Přehledná mapa nabízí také seznam TOP 10 nejrizikovějších míst po jednotlivých krajích či okresech. Dohledat si zde můžete i konkrétní místo nehod na mapě,“ dodává Jan Chalas.

OKRES Příčina Silnice Počet nehod Celková škoda Průměrná škoda MLADÁ BOLESLAV nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky č. D10 91 7836000 86110 LIBEREC nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

č.35 77 7147100 92819 PELHŘIMOV nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky č. D1 63 12767099 202652 ÚSTÍ NAD LABEM řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nehoda se stala ve městě 59 1161300 19683 LIBEREC nezaviněná řidičem č.13 58 4311500 74336 TEPLICE řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nehoda se stala ve městě 52 714500 13740 BENEŠOV řidič se plně nevěnoval řízení vozidla č. D1 50 4436500 88730 MLADÁ BOLESLAV nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky č. D10 49 4099500 83663 BEROUN řidič se plně nevěnoval řízení vozidla č. D5 49 5684599 116012 HAVLÍČKŮV BROD řidič se plně nevěnoval řízení vozidla č. D1 46 4469000 97152

Pozn.: V přehledu nejsou uvedeny nehody ve vnitřní Praze, které vzhledem k intenzitě dopravy v hlavním městě vedou žebříček. Najít je však můžete v interaktivní mapě na Portálu nehod.

Portál nehod vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která i portál provozuje.



Zdroj: www.portalnehod.cz