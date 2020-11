Kde končí odpad Covid-19? Kdo jsou hrdinové na konci?

Prožíváme takzvanou druhou vlnu a stejně jako při té první jsou zasaženi nejen lidé na individuální úrovni, ale i celá odvětví podnikání a veřejných služeb. Život v Česku a ekonomika se zastavila. Jak uvádí Deloitte ve své zprávě z ledna 2020: „Podle sektorového hlediska má na tvorbě hrubé přidané hodnoty dominantní podíl sektor služeb (62 %).“ A právě sektor služeb byl zasažen snad nejcitelněji. Spalovna Ekotermex, a.s. je společnost, která působí v odpadovém hospodářství již od roku 1993 a podělí se o zkušenosti a pravidla nakládání s odpady v této nelehké době.

Jak je to s odpadem z domácností?

Zodpovědné chování spoluobčanů a přijatá opatření, jako jsou home-office, sebe-izolace, případně nařízená karanténa, vedou ke zvýšenému pobytu lidí v domácnostech. S tím přímo souvisí i mírné zvýšení produkce komunálních odpadů u občanů. Současně ale došlo k poklesu produkce odpadu podobného komunálnímu, jehož původcem jsou firmy a živnostníci. Jak tedy zodpovědně předávat komunální odpad z domácnosti k likvidaci?

Pokud se ve vaší domácnosti nevyskytuje osoba s onemocněním Covid-19, dál třiďte využitelné složky odpadu tak, jak jste zvyklí. Roušky, ochranné rukavice a respirátory můžete vhazovat do směsného komunálního odpadu, před uložením do černé „popelnice“ je však nezbytné je zabalit do plastového pytle a tento důkladně zavázat.

V případě nařízené karantény nebo prokázaného onemocnění Covid-19 u osob ve vaší domácnosti odpad netřiďte. Odpad od osob v karanténě nebo s prokázaným onemocněním Covid-19 shromažďujte do zvláštního pytle na odpadky o tloušťce min. 0,2 mm. Pokud máte k dispozici pytle o nižší tloušťce, je nezbytné obaly zdvojit. Po naplnění pytel zavažte a jeho povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem. Takto zabezpečený a ošetřený pytel umístěte do černé „popelnice“ na komunální odpad. Vhozením pytle do sběrné nádoby chráníte zdraví dalších osob, které s ním přicházejí do kontaktu.

Odpady ze zdravotnictví přijdou do spalovny nebezpečného odpadu

Kapacity zdravotnického systému se zaplňují a zaměstnanci zařízení se ocitají pod zvýšeným tlakem. Dochází k odkladům plánovaných výkonů, personál se přesouvá na lůžka péče pro nakažené koronavirem. Objem odpadu ze zdravotnických zařízení se však zvyšuje o cca 35 až 40 %. A právě v této složité situaci je důležitější než kdy jindy nakládat s nebezpečným odpadem správným způsobem a také jej bezpečně odstraňovat.

Za bezpečné nakládání s infekčním odpadem lze považovat takové, které minimalizuje riziko přenosu infekce nejen na zdravotníky a personál nemocnic, ale i další pracovníky ve zpracovatelském řetězci.

Každá dávka infekčního odpadu s Covid-19 by měla být označena a zabalena minimálně ve 2 pytlích tloušťky 200 µm. Musí být řádně dezinfikována a uložena ve sběrné nádobě tak, aby nemuselo docházet k jejímu dalšímu ručnímu překládání. Tím se minimalizuje možnost zpětné kontaminace dalších osob – řidičů, manipulačních dělníků atd. Jak uvádí státní zdravotní ústav ve svém doporučení pro zdravotníky: „SARS-CoV-2 byl detekovatelný na kartonu až po 24 h a až dva až tři dny na plastu a nerezové oceli.“

Z pohledu aktuálního zákona o odpadech a za současného respektování hierarchie nakládání s odpady a metodiky Státního zdravotního ústavu je jediným způsobem odstranění infekčních odpadů spalování ve spalovně nebezpečných odpadů. Takových zařízení není v republice mnoho a v aktuální situaci jedou s vypětím všech sil, aby posloužila svým spoluobčanům s likvidací všech nebezpečných odpadů a enormně zvýšeného zdravotního odpadu.

Proces spalování infekčního odpadu

Ve spalovně Ekotermex, a.s. je odpad dávkován do násypky ze sběrné nádoby prostřednictvím skipového výtahu. Následně je automatizovaným mechanismem vtlačen do spalovací komory. Spalovací zařízení je dvoukomorové a odstraňování odpadu probíhá při teplotě cca 1100 °C. Infekční odpad je zde plně hygienizován a zbaven nebezpečné vlastnosti – infekčnosti.

Jelikož je zdravotnický odpad odstraňován prioritně, je při nedůsledném balení zpětná kontaminace pracovníků možná. Ti jsou sice vybaveni speciálními jednorázovými obleky, celoobličejovými maskami s filtry a rukavicemi, opatrnosti však není nazbyt. Právě tito nenápadní hrdinové „poslední linie“ podstupují podobná rizika přenosu infekce při své každodenní práci jako zdravotníci v linii první. Za jejich obětavou práci a snahu o bezpečnější a čistší životní prostředí pro všechny, jim děkujeme.

Společnost Ekotermex, a.s. je členem české rodinné skupiny RMF invest. Společně jsou skupinou firem působících v odpadovém hospodářství a více než 20 lety zkušeností.