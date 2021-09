Kde bydlel Václav Havel? Aplikace provede místy s ním spjatými

Do jaké kavárny chodil Václav Havel, jak vypadal jeho 17. listopad, co řekl na balkoně Melantrichu a jak to vlastně tenkrát všechno bylo? Nejen rodiny s dětmi se mohou vydat po stopách Václava Havla s geolokační hrou Skryté příběhy.