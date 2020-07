KB „odjistila“ kartou 4U granát u kreditních karet

Komerční banka představila novou kreditní kartu, u které revolučně snížila úrokovou sazbu, zrušila veškeré poplatky a podmínky, a to vše doplnila bezplatným pojištěním. Navíc přidala zajímavé asistenční služby. Nic takového v Česku zatím nebylo.

Není asi od věci si krátce připomenout, jak vlastně kreditní karta funguje a jak ji správně používat. Při platbě kreditní kartou nevyužíváte vlastních našetřených peněz, ale opakovaně si od banky půjčujete. „Kreditní kartu klidně můžeme přirovnat ke krátkodobé půjčce mezi sourozenci, kdy brácha na konci měsíce přijde za ségrou a požádá ji o peníze s tím, že hned při další výplatě jí je vrátí. Ségra si také neúčtuje žádný úrok, pokud peníze včas vrátí, nechce žádné poplatky ani splnění nějakých podmínek pro odpuštění poplatku. Přesně takhle výhodné je to i s kreditkou 4U,“ uvedl Ondřej Šafra, produktový manažer Komerční banky.

Teď ale přichází to nejzásadnější. Pokud jste včas půjčené peníze z kreditní karty nezaplatili (zpravidla uvedených 45 dnů), naskočil vám úrok, ze kterého se vám protočily panenky, nejčastěji mezi 20 % a 24 % ročně. Kreditní karta 4U od Komerční banky ale nabízí dramaticky nižší úrok jen 13,9 % p. a.

Pro představu, pokud zaplatíte kreditní kartou 4U mobilní telefon za deset tisíc korun, bance za rok zaplatíte 10.754 Kč. Tedy přeplatíte jen o 754 Kč. To není o moc více, než kolik byste přeplatili v případě splátkového prodeje (o ten ale musíte pokaždé žádat, kreditní kartou zaplatíte okamžitě a nesete si nový telefon domů bez čekání). Zajímavé je také to, že úvěrový rámec u karty 4U je od 5000 až do čtvrt milionu korun.

Nízký úrok není jedinou výhodou 4U

Kreditní karta navíc přináší další výhody (kromě toho, že je zcela zdarma), kvůli kterým se vyplatí mít ji v peněžence. Už jsme zmínili velmi nízký úrok, ale neméně důležité je pojištění schopnosti splácet, které je bezplatnou volitelnou součástí karty 4U. Už nemusíte řešit, jak zajistit splátky, pokud přijdete o práci, onemocníte, budete mít úraz apod.

Součástí karty 4U je i asistenční služba Domácnost – pozáruční servis vybraných spotřebičů, zdarma opravy v případě havárie vody nebo elektřiny v domácnosti a IT asistence. Navíc máte zdarma měsíčně jeden výběr hotovosti z bankomatu v Evropě (vč. ČR) a můžete si vybrat, jak bude vaše 4U karta vypadat, buď v galerii obrázků mojekarta.cz nebo tak, že si na ni dáte vlastní fotografii.