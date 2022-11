Každý druhý Čech může přijít o miliony kvůli špatné pojistce. A co vy?

Není žádné tajemství, že ceny nemovitostí za poslední roky vylétly přímo raketově. Co před 7 lety stálo 3 000 000 Kč, se dnes prodává za dvojnásobek. To znamená, že pokud o bydlení přijdete kvůli požáru, vichřici, kroupám nebo třeba povodni, nové vás bude stát mnohem více než tenkrát.

„V Česku jsme na tom s cenami nemovitostí skoro nejhůř z celé Evropské unie. Kdybychom si chtěli bez hypotéky koupit byt o velikosti 70 m2, museli bychom 12 let vydělávat průměrné peníze a vůbec nic z nich neutratit,“ vysvětluje v rozhovoru pro stanici Óčko Jakub Ryba, ředitel pro marketing a inovace společnosti FinGO.

Jaká je reálná cena vaší nemovitosti?

Nečekejte, až bude pozdě, a pojistnou smlouvu včas aktualizujte. Základem je zjistit skutečnou cenu nemovitosti. Naštěstí kvůli tomu nikam nemusíte, díky FinGO získáte odhad nemovitosti online během chvíle. A samozřejmě zdarma.

Do kalkulačky pro odhad ceny nemovitosti zadejte základní informace, jako je počet pokojů, lokalita nebo podlahová plocha. Co nevidět dostanete odhad reálné ceny. Tu systém vypočítá podle údajů z katastru nemovitostí a inzerátů ve vašem okolí. Výpočet na závěr ještě kontrolují odborníci, takže se na něj můžete opravdu spolehnout.

Výše pojistky = cena nové nemovitosti. Nebo ne?

Když už znáte skutečnou cenu své nemovitosti, představte si, že vám ji nějaký živel úplně zničí. Na kolik vás vyjde dostat ji do původního stavu? To je částka, která by vás měla zajímat.

Porovnejte ji s tou, kterou máte ve smlouvě. Nesedí? Pak je nejvyšší čas pojistku aktualizovat. Obraťte se na zkušeného finančního poradce, který vám s tím pomůže. Smlouvu s vámi pročte a nastaví vám ji tak, aby vás maximálně chránila.

„Lidé často nechtějí mluvit o nepříjemných situacích. Doufají, že se jim vyhnou, a řešení pojistky tak neustále odkládají. Jejich ostražitost se logicky zvyšuje v době, kdy se opravdu něco stane. Jenže to už bývá pozdě,“ popisuje Irena Jakobová, seniorní specialistka FinGO pro oblast neživotního pojištění.

Hypotéka i pojištění na jednom místě

Specialisté FinGO vám zdarma pomůžou nejen se správným pojištěním nemovitosti, ale i s vyřízením hypotéky nebo nastavením investičního portfolia. Stačí si sjednat schůzku nebo využít speciální kalkulačky, které najdete na webu FinGO.cz.