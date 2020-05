Každé dítě potřebuje dobrý start. Jak dětem pomáhá raná péče?

Až s odstupem času zjistili, že to bylo z důvodu velké světloplachosti a přecitlivělosti na světlo, slunce a další světelné podněty. Tak začíná jeden z příběhů, se kterými přicházejí rodiče do Společnosti pro ranou péči.

Když dá život podpásovku

Všechny příběhy jsou zcela jedinečné, každé dítě má trochu jiné obtíže, každý rodič prožívá nastalou situaci jinak. Ale v něčem jsou si příběhy přece jenom podobné. Když rodiče po narození dítěte zjišťují, že jejich potomek není zcela zdravý a v určité oblasti má vážný hendikep, je to pro ně nesmírně náročná zkouška. Mísí se v nich mnoho pocitů s velkými obavami, nejistotou, otazníky směrem do budoucna. „Pokud se vám narodí dítě s hendikepem, je to od života jedna z největších podpásovek, které se vám mohly stát,“ shrnuje to jedna z maminek. A právě v těchto těžkých chvílích se rodiče mohou obracet na Společnost pro ranou péči.

„Po prvotním šoku jsme si začali hledat na internetu podrobnější informace, zkušenosti a příběhy dětí se stejnou diagnózou,“ říká Nelinčina maminka.

Společnost pro ranou péči se zaměřuje na podporu rodin, které pečují o dítě s postižením v raném věku, tedy od narození do 7 let, tak aby svůj život zvládaly lépe. A aby se nemusely uchylovat ke krajním řešením, jako je umístění dítěte do ústavní péče. Poradkyně rané péče dojíždějí přímo k rodinám domů a ukazují rodičům, jak mohou stimulovat dovednosti dítěte i jeho celkový vývoj, jak mohou s dítětem komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčují potřebné pomůcky a vhodné hračky, poskytují také sociální poradenství, nakontaktují rodiče na další odborníky v daném regionu. Jsou připraveny podpořit rodiče, dítě i jeho sourozence a rodinu. A to vše bezplatně.

Nemusíte na to zůstat sami

„Najednou jsme v tom nebyli sami a měli jsme možnost podělit se o starosti, obavy, ale i malé pokroky a radosti,“ líčí svou zkušenost s ranou péči jedna z maminek, „z moře bezradnosti jsme se začali ubírat řekou optimismu a smysluplných řešení jednotlivých problémů. Pracovníci rané péče nám pomohli předefinovat náš pohled na situaci a podpořili nás v naší snaze hledat z ní východisko. Poskytli nám podporu v náročné situaci a také kontakty na rodiny s obdobným osudem. Nabídli nám konzultace týkající se podpory vývoje Marečka, informace o možnostech finanční podpory nebo například výpůjčku stimulačních a rehabilitačních hraček.“ Jiná z maminek na dobu, kdy poprvé kontaktovala ranou péči vzpomíná takto: „Do té doby jsem poznala pouze návštěvy nejrůznějších lékařů, kteří byli více či méně skeptičtí, ale nikdy nám žádné konkrétní postupy nenabídli. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo dennodenní zdlouhavé cvičení a časté dojíždění na rehabilitaci. Až při setkání s poradkyní rané péče nám došlo, že kromě pohybových schopností bychom u Aničky měli začít rozvíjet také její smysly a vnímání.“

Velkou výhodu vidí mnoho rodičů v tom, že služba rané péče je terénní a že poradkyně jezdí přímo k nim domů. Konzultace tak probíhají v bezpečném domácím prostředí, které dítě zná, a rodiče s malými dětmi nemusí nikam složitě dojíždět.

Raná péče pomáhá rodinám pečujícím o dítě s hendikepem už 30 let a Společnost pro ranou péči je jeden z největších poskytovatelů rané péče v České republice.

Třicátnice raná péče

Služba raná péče pomáhá rodinám s dětmi s hendikepem v České republice už 30 let. Má tak za sebou už hezkou řádku zkušeností a ve svých řadách mnoho vyškolených profesionálů, kteří mají nejen vzdělání ve speciální pedagogice a sociální práci, ale také potřebný výcvik v práci s dětmi s konkrétním hendikepem. V současné době působí Společnost pro ranou péči v 10 krajích České republiky, svá pracoviště má kromě Prahy a Brna také v Olomouci, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ve Zlíně, Žďáru nad Sázavou a v Karlových Varech.

Ročně spolupracuje s 600 rodinami – za dobu své existence tak organizace podpořila tisíce rodin. „Raná péče vznikla v 80. letech dvacátého století, kdy dobrovolnice začaly pomáhat v rodinách s dětmi s postižením zraku, v 90. letech pak vznikla profese poradkyně rané péče a naše organizace. Letos si tak připomínáme 30. výročí založení vzniku profesionální rané péče v České republice. Na cestě za cílenou podporou rodin, které pečují o dítě s postižením, jsme toho už hodně zvládli, mnohé se naučili a spousta výzev na nás ještě čeká. Ovšem naše mise se za celou tu dobu vlastně nezměnila. Stále je pro nás stěžejní pomáhat dětem, které to hned od startu nemají snadné, co nejlépe vykročit do života. Protože včasná podpora celé rodiny má zásadní vliv na kvalitu celého budoucího života dětí,“ říká ředitelka pražské pobočky Jitka Barlová.

Pokud i vy pečujete o dítě s vážným hendikepem nebo máte pochybnosti o správném vývoji svého dítěte, neváhejte se na Společnost pro ranou péči obrátit. Veškeré informace o rané péči a potřebné kontakty naleznete na stránkách www.ranapece.cz. A pokud vám raná péče pro rodiny dětí s postižením dává smysl a chcete ji podpořit, můžete tak učinit zde. Uvítáme i jakékoli další nabídky ke spolupráci, kontaktovat můžete pracoviště v jednotlivých regionech.