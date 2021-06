Každá jizva má svůj příběh. Každý příběh může mít happyend.

Viditelně zjizvená kůže a další nepříjemné příznaky, jako je zarudnutí, otok, svědění nebo napětí, mohou mít značný dopad na kvalitu života. To platí především, jsou-li jizvy na zřetelných místech, která lze obtížně zakrýt - obličej, krk a ruce, nohy, břicho, záda a další místa viditelná zvláště v letních měsících.

Léčbu jste zvládli, nyní zatočte s jizvou!

Jak nápadná jizva je, závisí na různých faktorech: druh a rozsah poranění, proces hojení ran, celkový zdravotní stav, věk, genetické predispozice. I z drobného poranění může vzniknout tlustá, tvrdá a nápadná, nepříjemně pnoucí jizva. Obecně se nejlépe hojí pooperační rány, které jsou úzké a mají hladké okraje. Při dobré péči je výsledná jizva většinou malá, tenká a sotva viditelná. Všechny typy jizev lze účinně léčit Contractubex® gelem tak, že jsou méně viditelné a méně nepříjemné.

Jizvy mohou ovlivnit to, jak se vnímáte a cítíte

Jizvy nejsou jen známkou fyzického zranění. Zvláště nevzhledné jizvy mohou mít vážný dopad na vaši emoční pohodu. Jizvy na obličeji, krku nebo jiných zřetelně viditelných místech mohou vyvolat pocity nepřitažlivosti či studu, hanby a sníženého sebevědomí.

Proč je péče důležitá?

Během operace jsou tkáně a cévy porušeny. Imunitní systém se snaží postižené místo ochránit a obnovit. Toto je proces, který nedokážeme ovlivnit. Správné hojení jizvy je však v našich rukou. Díky němu dokážeme předejít vzniku tvrdých, červených, hypertrofických jizev, které svědí, nebo tlustých, červených keloidů přečnívajících přes linie jizvy i rány.

Včasná léčba Contractubex® gelem vede k zřetelným výsledkům

Vaše léčba dopadla dobře a vy si můžete spokojeně vydechnout. Aby však co nejdříve vybledly nejen nepříjemné vzpomínky, ale i jizvy, musíme se o ně správně starat. Čím méně je jizva viditelná, tím snazší je s ní žít.



Pro dosažení co nejlepších výsledků zahajte léčbu Contractubex® gelem hned, jakmile se rána uzavře nebo jsou odstraněny stehy. Léčba může trvat 3 - 6 měsíců v závislosti na rozsahu zjizvení, protože tkáň jizvy regeneruje velmi pomalu. Výsledkem však může být téměř neviditelná jizva, tak diskrétní, že si jí nebudete všímat ani vy, natož někdo jiný!

Jizvu omývejte pouze čistou vodou a důkladně, ale jemně ji sušte.

Nejméně po dobu 12 měsíců ji nevystavujte slunci (použijte opalovací krém nejméně s SPF30).

Účinná je také 5 až 10minutová tlaková masáž.

Můžete vyzkoušet řepík a heřmánek v podobě obkladu, ale i čaje. Účinný je také jitrocel a aloe vera.

Účinnou sílu přírody a farmaceutické kvality spojuje do jednoho celku gel Contractubex®. Jeho účinné složení* umožňuje léčivým látkám prostoupit hluboko do jizvy a snížit riziko vnitřního zjizvení. Díky tomu je Contractubex® již 50 let nejprodávanějším přípravkem péče o čerstvé i starší jizvy. (*potvrzeno téměř 20 klinickými studiemi).

Contractubex® gel s trojím účinkem:

Tekutý výtažek z cibule zabraňuje nadměrné tvorbě jizev a působí protizánětlivě.

Alantoin zmírňuje zarudnutí, svědění a pocit napětí na kůži, zlepšuje pružnost a měkkost jizvy a podporuje hojení.

Heparin zmenšuje otok, zjemňuje strikturu jizvy a podporuje regeneraci.

Pokud vám lékař nedoporučil jinak, jemným masírováním několikrát denně (2-3x) vtírejte tenkou vrstvu Contractubexu® do jizevnaté tkáně, dokud nedojde k jeho úplnému vstřebání. V případě starých, tvrdých jizev nechte Contractubex působit přes noc pod obvazem. V závislosti na rozsahu a tloušťce jizvy nebo kontraktury je léčba nutná po dobu několika týdnů až měsíců.



Více informací na

Contractubex® je volně prodejný lék na léčbu všech typů jizev. Aktivně podporuje proces hojení kůže, pozitivně ovlivňuje vytváření jizev a snižuje jejich další tvorbu. K dostání v lékárně bez receptu.

Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták nebo se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.