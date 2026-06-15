Každá cesta navíc bere pacientům síly. Regionální onkologie to mění

Komerční sdělení
Onkologická léčba je pro pacienty náročná sama o sobě. Když k tomu ale člověk musí několikrát měsíčně cestovat za moderní terapií desítky kilometrů do některého z šestnácti krajských specializovaných center, bere mu nemoc ještě víc času, sil i energie.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Primářka onkologie středočeské Nemocnice Na Pleši Kateřina Jirsová

Právě proto je pro stále více pacientů důležité, aby mohli alespoň část své léčby podstoupit v menších regionálních onkologických centrech. Tedy blíže domovu, rodině i svému běžnému životu.

Nové dotazníkové šetření mezi regionálními onkologickými pracovišti v České republice, iniciované primářkou onkologie středočeské Nemocnice Na Pleši Kateřinou Jirsovou, ukazuje, že tento model pacientům výrazně pomáhá a lékaři v něm vidí smysl pro rozvoj české onkologické péče.

Zároveň ale upozorňují, že regiony dnes naráží na nedostatek personálu, složitou administrativu při přebírání pacienta ze specializovaného centra i nejednotná pravidla spolupráce mezi pracovišti. O tom, proč mají regiony v léčbě rakoviny nezastupitelné místo, jsme hovořili přímo s primářkou Jirsovou, která se tématu dlouhodobě věnuje.

Paní primářko, co vás přivedlo k onkologii a proč jste se rozhodla věnovat právě tomuto oboru?

Moje cesta k onkologii nebyla úplně přímočará. Během studia medicíny jsem se chtěla věnovat internímu lékařství a po promoci jsem nastoupila na I. interní kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Po získání atestace jsem však začala hledat užší specializaci. Přitahovala mě možnost kombinovat ambulantní i lůžkovou péči, dlouhodobě sledovat pacienty a zároveň pracovat s novými léčebnými postupy. Onkologie se nakonec ukázala jako obor, který všechny tyto aspekty přirozeně spojuje.

Co vás motivuje k tomu, že se aktivně zasazujete o rozvoj a širší dostupnost onkologické péče v regionech?

Sama pracuji především v regionálním centru a denně vidím, kolik pacientů naši péči potřebuje. Naše role nespočívá pouze v onkologické léčbě a včasné diagnostice, ale také v dlouhodobém sledování pacientů a poskytování paliativní péče. Ne každý pacient s nádorovým onemocněním navíc musí absolvovat veškerou léčbu ve fakultní nemocnici. Ostatně pokud by tomu tak bylo, komplexní onkologická centra by na takový objem péče neměla dostatečné kapacity.

Když se člověk dozví diagnózu rakoviny, co se děje dál? Kam by měly směřovat jeho další kroky?

Pokud se diagnóza zhoubného onemocnění potvrdí, následuje plánování další léčby a rozhodnutí o tom, kde bude pacient léčen. Je důležité, aby byl léčebný postup posuzován uceleně a ideálně projednán multidisciplinárním týmem odborníků, který pro konkrétního pacienta navrhne nejvhodnější řešení. Problémem však často bývá už samotná cesta k potvrzení diagnózy. Pacienti mnohdy čekají dlouhé týdny na zobrazovací vyšetření nebo vyšetření specialistou, což může oddálit zahájení léčby. Právě zkrácení těchto čekacích dob je oblastí, na kterou by se mělo zdravotnictví více zaměřit. Je to důležité téma i pro pacientské organizace, například Hlas onkologických pacientů, který je velmi aktivní a odvádí skvělou práci. Pacienti se mohou obracet i na ně pro podporu a radu, jak život se závažnou diagnózou lépe zvládnout.

Pro pacienty je důležité, aby jejich léčba probíhala co nejblíže domovu. Proč za ní musí mnohdy cestovat do vzdálených center? Jaká je pak role menších regionálních pracovišť, jako je například to vaše?

Jsem přesvědčená, že péče poskytovaná co nejblíže domovu je výhodná jak pro pacienta, tak pro zdravotní systém, zejména pokud jde o dlouhodobou léčbu. Existují však situace, kdy je zásadní, aby pacient podstoupil léčbu ve vysoce specializovaném centru. Ta disponují většími zkušenostmi s daným onemocněním, což často zvyšuje šanci na úspěšný výsledek léčby. Typicky jde o vzácná onemocnění, náročné chirurgické výkony nebo specializované radioterapeutické postupy.

Jak se podle vás změnila regionální onkologická péče za poslední roky?

V posledních letech se významně rozšířily léčebné možnosti, které lze onkologickým pacientům nabídnout i v regionálních centrech. Díky tomu můžeme stále většímu počtu pacientů poskytovat srovnatelnou léčbu jako komplexní onkologická centra, avšak v prostředí blíže jejich domovu a často i na pracovišti, které již dobře znají. Pacienti tuto možnost zpravidla vítají, což potvrdil také průzkum zaměřený na zkušenosti s léčbou v regionálních centrech.

S ohledem na zvyšující se počty pacientů v komplexních onkologických centrech zaznívá stále častěji potřeba přesouvat podávání moderní léčby u vybraných diagnóz ještě více do regionů. Je na to regionální onkologie připravená? Brání tomu něco?

Počet onkologických pacientů dlouhodobě roste. Důvodem není jen vyšší záchyt nádorových onemocnění, ale také skutečnost, že díky pokrokům v léčbě přibývá pacientů, kteří s onkologickou diagnózou žijí řadu let a vyžadují další sledování či péči. Komplexní onkologická centra proto čelí stále většímu náporu pacientů, a je tak logické, aby část péče převzala regionální pracoviště.

Domnívám se, že z odborného hlediska jsou regionální onkologická centra na tuto roli dobře připravena. Limitem však v některých regionech začíná být personální kapacita, především nedostatek lékařů, kvůli kterému se i tato pracoviště dostávají na hranici svých možností.

Velkým tématem je nastavení skutečně funkční spolupráce mezi komplexními onkologickými centry a menšími regionálními pracovišti. Co podle vás funguje dobře a kde naopak systém drhne?

To není jednoduchá otázka a odborná veřejnost jí věnuje značnou pozornost. Zásadní je především dobrá komunikace mezi centry a regionálními pracovišti, která umožní plynulé předávání pacientů podle jejich aktuálních potřeb. Pomoci mohou také nově vznikající pozice koordinátorů péče v komplexních onkologických centrech. Za jednu z největších překážek však považuji nedostatečné propojení nemocničních informačních systémů. Sdílení zdravotnické dokumentace je často složité a zdlouhavé, přestože právě dostupnost informací je pro koordinaci péče zásadní. V tomto směru má digitalizace zdravotnictví stále značný prostor pro zlepšení.

Co by podle vás nejvíce pomohlo tomu, aby se onkologická péče v regionech dále rozvíjela? Má dostatečnou pozornost ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven?

Jsem přesvědčená, že regionální pracoviště mají v systému péče o onkologické pacienty nezastupitelné místo. Po řadu let však stála spíše na okraji pozornosti a fungování mnoha z nich bylo do značné míry založeno na mimořádném osobním nasazení jednotlivých lékařů. O to více mě těší, že se v poslední době daří posouvat jejich postavení i možnosti dalšího rozvoje. Přispívá k tomu také konstruktivní spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

Nejčtenější

Zloději jsou na elektrokola vybavená systémem Bosch krátcí

Komerční sdělení
eBike Lock promění telefon v digitální klíč. Bez ověření majitele zůstane...

Proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch? Od zámku pohonu až po označení v globální síti.

Nové zelené vlaky pro Ústecký kraj! Doprava ÚK zve na zkušební jízdy

Komerční sdělení
Přijďte se svézt novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje.

Už v pátek 12. června 2026 se budou moci cestující svézt zdarma novou vlakovou jednotkou v barvách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Dva tyto vlaky začnou od 1. července jezdit na lince U1 z Děčína do...

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Jiří Korn

Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v...

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje,...

Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Komerční sdělení

Pro novou značku vozidel na českém trhu jsme nejdříve otevřeli flagship showroom v obchodním centru FORUM Nová Karolina. Po úspěšném uvedení BYD na trh jsme se rozhodli přesunout prodejnu na novou...

Co všechno může ovlivnit vaši hypotéku?

Komerční sdělení
Co má vliv na výši schválené hypotéky?

Získání hypotéky je pro většinu lidí jedním z největších finančních kroků v životě. Banky dnes ale neposuzují pouze výši příjmu nebo hodnotu nemovitosti. Při schvalování úvěru sledují celkovou...

15. června 2026  18:08

Plzeňský kraj spouští projekt Terapie tichem

Komerční sdělení
Postřelí, stolová hora Kozelka

Moderní společnost čelí paradoxu – čím víc jsme propojení technologiemi, tím naléhavěji vyhledáváme místa, kde můžeme být offline. Neustálý spěch a informační přetlak rodí silný trend: touhu po...

15. června 2026

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Transport tlakové nádoby reaktoru VVER-440 (1985)

Od května 1956, kdy byla pod vedením Ing. Josefa Hauera vytvořena pracovní skupina, z níž ŠKODA JS vznikla, až do června 2026, kdy společně se svými zaměstnanci i pamětníky oslaví 70 let poctivé...

15. června 2026

Každá cesta navíc bere pacientům síly. Regionální onkologie to mění

Komerční sdělení
Primářka onkologie středočeské Nemocnice Na Pleši Kateřina Jirsová

Onkologická léčba je pro pacienty náročná sama o sobě. Když k tomu ale člověk musí několikrát měsíčně cestovat za moderní terapií desítky kilometrů do některého z šestnácti krajských specializovaných...

15. června 2026

Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Komerční sdělení
Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Zažijte dovolenou, která spojuje odpočinek, aktivní životní styl i péči o zdraví.

15. června 2026

Jak napouštět bezpečně bazén?

Komerční sdělení
Jak napouštět bezpečně bazén?

Koupací sezóna se rozjela, a tak majitelé bazénů řeší napuštění bazénu. Pokud dáte přednost napuštění přímo z vodovodu před dovozem cisternou, poradíme vám, jak nezpůsobit problémy sobě ani sousedům.

15. června 2026

Elektrokola nejsou pro lenochy, tvrdí profesionální e-bikeři

Komerční sdělení
„Jízda na ebike je nová dimenze zábavy,“ shodují se profesionální sportovci...

S elektrokoly má část veřejnosti stále spojené množství mýtů – například že jsou jen pro lenochy nebo seniory. Freerider Richard Gasperotti a bývalý silniční závodník Michael Kolář vysvětlují, proč...

15. června 2026

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Komerční sdělení
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. od roku 2017 mění přístup k údržbě vodovodní sítě. Tradiční odkalování založené hlavně na zkušenosti pracovníků postupně nahrazuje řízeným...

15. června 2026

V Brandýse nově léčí pacienty se získaným poškozením mozku

Komerční sdělení
V Brandýse rozšířili péči o pacienty se získaným poškozením mozku

Jsme odborná léčebna a příspěvková organizace Pardubického kraje. Nabízíme širokou škálu zdravotních služeb, které pomáhají pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, posturu.

15. června 2026

Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Komerční sdělení
Rodinná dovolená bez kompromisů - moře zábavy v zážitkovém resortu

Kam vyrazit na rodinnou dovolenou, aby si ji užily děti i rodiče? Právě na tuto otázku odpovídají moderní rodinné resorty, které nabízejí zábavu, ubytování i restaurace na jednom místě.

15. června 2026

Patnáctá sezóna Letní scény Harfa nabídne novinky a hvězdné obsazení

Komerční sdělení
Patnáctá sezóna Letní scény Harfa nabídne novinky a hvězdné obsazení

I letos se můžete těšit na pestrý program plný smíchu a nezapomenutelné atmosféry pod otevřeným nebem.

15. června 2026

Veolia STREET turnaje jsou tady! Žijeme hrou již šestým rokem

Komerční sdělení

Nezapomenutelnou atmosféru ze sportu již šestým rokem přinesly Veolia STREET turnaje – jedinečný projekt skupiny Veolia Energie, který od roku 2021 mění způsob, jakým děti a mládež tráví svůj volný...

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.