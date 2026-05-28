Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Pro české fanoušky je hokej srdeční záležitost a zápasy se Slovenskem mají vždycky speciální náboj. Přesně takovou atmosféru si mohli na vlastní kůži užít výherci jarní soutěže s Kauflandem, kteří získali exkluzivní šanci letět přímo do Švýcarska a podpořit tak národní tým. Program odstartoval už za svítání na Letišti Václava Havla v Praze. Tam výherci na cestu dostali dresy, šály, balíček produktů vlastních značek a nechyběla ani ochutnávka produktů. Z Prahy pak skupina zamířila letecky do Bernu a odtud dál do Fribourgu.
Ještě před samotným utkáním si fanoušci užili program ve švýcarském stylu. Nechyběla ochutnávka tradičního sýrového fondue ani procházka historickým centrem města Fribourg kolem katedrály sv. Mikuláše či ikonického mostu nad řekou Sánou.
Vrcholem celého dne byl duel Česko–Slovensko v BCF Areně. Fanoušci si užili strhující atmosféru světového šampionátu přímo v hale i ve fanzóně a vytvořili českému týmu skvělou podporu. Jako třešničku na dortu a památku na tento neopakovatelný den navíc všichni dostali podepsané puky od reprezentačních hráčů.
Kaufland dlouhodobě stojí po boku českého hokeje. Podporuje reprezentaci mužů i žen, parahokej, extraligu, univerzitní hokej. Zároveň sám vytváří úspěšné projekty na podporu mládeže, jako jsou Puky pomáhají a Škola hokejových talentů.
Výjezd do Švýcarska byl jednou z mnoha odměn, které mohou zákazníci i díky věrnostnímu programu Kaufland Card získat. Vedle zájezdu na mistrovství světa se soutěžilo také o další hokejové ceny včetně dresů a fanouškovských odměn. A ani ti, kteří hokejové soutěže nestihli, nemusí smutnit – ve věrnostním programu Kaufland Card probíhají soutěže o další hodnotné ceny průběžně po celý rok.
