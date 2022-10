Katy Perry slaví narozeniny, užijte si týden v její společnosti

Katy Perry pochází z křesťanské rodiny. Je dcerou dvou pastorů a zpívat začala ve farnosti svých rodičů. Bylo tedy překvapením nejen pro ně, když její první videoklip byl o lesbickém polibku. Píseň I Kissed a Girl vzbudila velký ohlas a stala se světovým hitem. Hned bylo jasné, že Katy Perry nehraje podle běžných pravidel. „Je to trochu zvrhlé, ale je to pravda,“ říká sama zpěvačka.

Nehodlala se ovšem dát cestou Madonny, která si na sexuální provokaci postavila kariéru. „Ta písnička opravdu fungovala, protože se o ní mluvilo. Byla to zábavná věc, která měla více různých rozměrů. Vůbec se nemohu srovnávat s Madonnou, ale řeknu to na rovinu, Madonna měla svoje album Like a Virgin a já věděla, že každá moje nahrávka nemusí být jako I Kissed a Girl,“ prohlásila Katy Perry, jejíž životní heslo zní: Ve všem, co dělám, musí být hromada legrace.

O svých dalších písních a ztřeštěných klipech vypráví v dokumentu, který hudební televize ÓČKO STAR uvede v den jejích narozenin v úterý 25. října od 18:00 a v repríze v neděli 30. října od 14:00.

Ve středu 26. října od 22:00 pak uvidíte záznam jejího koncertu z iTunes festival. Koncert můžete sledovat i v pátek 28. října od 23:00.