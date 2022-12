Karta jen pro internetové platby je chytré řešení, říká Karol Suchánek

„Vždy je na místě používat selský rozum, zjistit si o daném e-shopu co nejvíce informací a používat kartu oddělenou od běžného účtu,“ tyto zásady bezpečného chování poodhaluje Karol Suchánek.



Stále více lidí nakupuje on-line a moderní technologie získávají čím dál větší prostor. Jak se preventivně bránit kyberútokům a dalším bezpečnostním hrozbám, které číhají na každém internetovém rohu?

Máte dvě možnosti. Buď vyhledáte bezpečnostního experta, který vám zkontroluje technické nastavení a zabezpečení počítače i telefonu. Tyto služby jsou dnes běžně dostupné, je však potřeba tato nastavení udržovat a pravidelně aktualizovat. S tím souvisí i ta druhá možnost, lidé by se měli pravidelně vzdělávat – projít nějakým kurzem nebo sledovat videa například na YouTube. Účinné rady nabízí na svém webu i mBank. V hlavním menu najdete záložku Bezpečnost, která přehledně shrnuje, co člověk může udělat pro zvýšení ochrany svých dat a financí a jaké možnosti nastavení a funkce mu nabízí banka.

Lze podvodný e-shop poznat na první pohled? Na co bychom se při on-line nákupech měli zaměřit?

Teď před Vánoci lidé nakupují on-line častěji než jindy a někdy chceme využít i služeb e-shopů, které nejsou tak známé. Doporučuji sledovat recenze na různých portálech či fórech, dobrým ukazatelem jsou i srovnávače cen, kde najdete hodnocení e-shopů formou hvězdiček. Na první pohled nás může varovat také extrémně nízká cena zboží nebo vysoká četnost jazykových překlepů. Podívejte se i do databáze rizikových e-shopů České obchodní inspekce (ČOI). A má osobní rada zní, kontrolujte si kontaktní údaje – adresu a telefonní číslo. Pokud e-shop tyto údaje neuvádí a místo nich je dostupný jen kontaktní formulář, nemusí jít hned o podvodný obchod, ale já osobně bych se nákupu v něm vyhnul, obzvlášť pokud by těch varovných signálů bylo více. Když kupuji zboží, chci vědět, kam ho v případě potřeby budu moci vrátit. Vždy je zkrátka na místě používat selský rozum.

Jakou platební metodu na internetu považujete za nejbezpečnější?

Rozhodně platební kartu. Nejlepší variantou je, pokud máte možnost platit skrze Apple Pay nebo Google Pay, to je ještě o stupeň komfortnější a bezpečnostně vyšší způsob placení. PayPalu či Amazon Pay se také nemusíte bát. Pokud jde o mé osobní doporučení, když mám na výběr z více platebních metod, jako jsou převod, dobírka, karta nebo zmíněné Google Pay či Apple Pay, tak já vždy volím poslední z možností. Když není k dispozici, volím platbu kartou. Riziko však vidím v ukládání údajů z platební karty do prohlížeče, to z bezpečnostního hlediska doporučuji nedělat. K tomu účelu je chytrým řešením využívat samostatnou aplikaci pro správu hesel a platebních karet.

Máte nějakou osvědčenou fintu, jak vyzrát na možná rizika, která na internetu hrozí?

Pro nákupy on-line bych doporučil používat speciální virtuální kartu. mBank má v nabídce eKartu, která není napojená na váš běžný účet. Pokud s ní chcete platit, je potřeba si na ni nejprve peníze převést. Pokud by tuto kartu někdo zneužil, dostane se tak pouze k určité částce a zbytek financí není v ohrožení. Její založení i zrušení je zdarma, takže pokud by se vám zdálo, že s vaší kartou není něco v pořádku, pár kliky ji můžete zrušit a okamžitě si vytvořit novou. Současně dokonce můžete mít až 10 eKaret. A hlavně pamatujte, že eKartu používáte jenom na placení. Pokud má někdo platit vám a chce po vás číslo karty, aby vám tam peníze poslal, je to téměř s jistotou podvod. Od věci také není zvážit pojištění karty proti zneužití.

Aktuálně lidé nakupují vánoční dárky. Jak se nenechat ovlivnit psychologickým nátlakem, který na nás v tomto ročním období útočí ze všech stran?

Zde radím stát se psychicky odolnějším (smích). Projít zkrátka nějakým tréninkem, abyste se naučili rozpoznávat, jaké signály mohou napovídat, že se jedná o podvodnou nebo manipulativní techniku. Jak jsem již zmínil, takový trénink najdete například na YouTube. A doporučuji sledovat také zábavná videa, která točíme s mBank na její sociální sítě, kde se věnujeme jednotlivým nástrahám a tomu, jak se před nimi chránit.

Jaké jsou vlastně nejčastější scamy při on-line nákupech?

Nazval bych to jednoduše manipulací. Podvodníci se vás snaží nalákat, abyste někam zadali údaje své karty nebo přihlašovací údaje. Pokud tak učiníte, „hacknete“ se vlastně sami. Zde je potřeba mít vycvičenou mysl a rychle prohlédnout, že neodolatelná nabídka je podezřelá. Rád říkám, že nejlepší antivirus jste vy sami.

Vynechali jsme nějaké důležité a praktické doporučení?

Jestli bych na závěr mohl dát jednu jedinou radu, je to rozhodně začít používat aplikaci password manager, tedy správce hesel. Do té si uložíte všechna svoje hesla a ona vám je zkontroluje, případně vygeneruje nová. Zkontroluje také, na jaké stránky hesla zadáváte – a hlavně vám je hlídá. Takže ano, rozhodně do svého života pozvěte správce hesel (smích).