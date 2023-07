Karáskova limonáda: Obnovení stoleté tradice přerušené komunismem

Ze slavné továrny zbyl pouhý stín

„Raději budu čepovat pivo v kantýně kladenských hutí než být ředitelem znárodněného podniku,“ prohlásil roku 1948 pan Karásek, spálil receptury na oblíbené limonády, zabalil své věci a opustil továrnu, kterou od roku 1927 s láskou budoval.

A tak se z jedné z nejvýznamnějších továren meziválečného Československa postupně stala stáčírna piva a výrobna sodovky. Z původní slávy zbyl pouhý stín, celý objekt desítky let upadal a chátral.

Josef Karásek, původní majitel firmy Kalabria.

Nový majitel a druhý dech pro Kalabrii

Potomkům Josefa Karáska byl podnik navrácen po revoluci a v roce 2016 koupil továrnu David Prchal. Znovu rozjel výrobu Karáskových limonád s jasným záměrem vyrábět Karáskovy limonády tak dobře jako bývalý majitel před rokem 1948. Původní receptury na slavnou citronádu a malinovou šťávu sice nemá, ale nadšení a nápadů na rozdávání ano. A tak zkouší, vymýšlí, kombinuje zajímavé příchutě, a především prodává kvalitní limonády s opravdovým příběhem.

Limonáda bez kompromisu

Každá z deseti příchutí limonád je vyráběna a stáčena přímo v místech, kde se psala historie slavných československých limonád. Technologie výroby pokročila, Karáskovy limonády však zachovávají poctivost a kvalitu chutí a surovin jako kdysi. Dnešní limonády navazují na zlatá léta Karáskova podniku, proto jsou opatřené dobovými ručně ilustrovanými etiketami, které se vážou ke konkrétním rokům důležitých milníků továrny. Je libo ochutnat třeba mateřídoušku s jahodou? Právě tato jedinečná kombinace zavede každého, kdo poprvé ochutná, do dětství, tedy časů rtů umazaných od jahod, ale také do roku 1911, kdy se zrodily Karáskovy limonády. Nebo raději letní radost v podobě levandule s bezinkou, která má připomenout rok 2019, kdy už továrnu vede pan Prchal a píše se nová kapitola tradičních receptur s moderními chutěmi? Záleží na chuťových pohárcích milovníků jedinečné limonády. Pravdou však zůstává, že každá z deseti příchutí Karáskovy limonády nabídne výjimečnou chuť a nostalgický výlet do časů první republiky.

Karáskovy limonády dnes, to je deset neobvyklých příchutí, slavná minulost a hlavně svěží budoucnost s vizí: dělat výjimečnou českou limonádu, která lidem chutná.