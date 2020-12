Kapra míti – zdraví si utvrditi

Z počátku se kapr připravoval na modro či na černo. Takový byl původní obyčej. Smažený s bramborovým salátem, jak ho známe dnes, se do české kuchyně dostal až mnohem později. Poprvé ho připravila M. D. Rettigová a první recept v kuchařce pochází z roku 1924. Tento vánoční pokrm si lidé velmi rychle zamilovali a zhruba 100 let je tak součástí tradičního štědrovečerního menu v mnoha českých rodinách.

Kapří maso navíc obsahuje vysoký podíl plnohodnotných bílkovin, které jsou lehce stravitelné, a nezanedbatelný je i podíl zdravých tuků. Na naše stoly by tak měl připlouvat mnohem častěji.

Nejstarší dochovaný recept na úpravu kapra: Na černo!

nastrouhaná kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel)

1 nadrobno nakrájená cibule

2 lžíce krupicového cukru

3 hřebíčky, špetka tymiánu, 10 kuliček pepře, 6 kuliček nového koření, bobkový list

2 kolečka citronu i s kůrou

25 ml octa

750 ml rybího vývaru nebo vody

6 osolených porcí kapra,

4 lžíce povidel

2 lžíce másla

100 g pokrájených sušených švestek

50 g nasekaných loupaných mandlí

20 g rozinek

50 g nasekaných vlašských ořechů

2 lžíce strouhaného perníku

Nastrouhanou kořenovou zeleninu a nadrobno nakrájenou cibuli osmahneme ve větším hrnci na rozehřátém másle. Přisypeme cukr a za stálého míchání necháme zkaramelizovat. Přidáme koření a citron. Po minutě přilijeme ocet a necháme ho odpařit. Vše zalijeme vývarem či vodou a asi pět minut povaříme. Pak přidáme kapra a 12 až 15 minut za občasného otáčení dusíme. Rybu poté vyndáme, do omáčky přimícháme povidla, perník a necháme ještě 10 minut povařit.

Sušené ovoce, rozinky, mandle a ořechy dáme do vody a přibližně 5 minut vaříme. Poté vše i s odvarem vmícháme do propasírované omáčky. Když nám připadá řídká, zahustíme ji strouhaným perníkem. Těsně před podáváním kapra prohřejeme v páře, zalijeme horkou omáčkou – a je to.

Co dát jako přílohu? Třeba knedlíky nebo bramborové šišky.

