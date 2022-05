Kamenivo na stavbu metra D budou do Prahy vozit po prázdné dálnici

Kousek od Litoměřic narušuje fádní rovinu Polabí fotogenická pískovna, která je jako jedna z mála dobře viditelná i ze silnice. Těží se tu štěrkopísek nejen pro místní odběratele, ale především pro betonáže na stavbách v centru Prahy. Proč zrovna tady? Protože právě tato provozovna umožňuje zásobovat hlavní město ekologicky po vodě, tedy zcela mimo silnice. Vítejte v pískovně Nučničky!

Přístav s překladištěm zde vybudovala těžební společnost České štěrkopísky na konci roku 2020, a navázala tak na původní zařízení, které fungovalo od jara roku 2019. Důvod investice byl jednoznačný: zefektivnit ekologickou přepravu kameniva do betonáren, které jsou jako jediné schopné obsluhovat centrum Prahy. Celkově se odtud po vodě podařilo za tři roky provozu expedovat přes 480 tisíc tun štěrkopísku. Nebýt využití Labe a Vltavy, toto množství by muselo do hlavního města přepravit 18 tisíc nákladních automobilů. Teď bude tento ekologický způsob dopravy šetřit plíce Pražanů a klima planety po dobu výstavby nové linky metra D.

Podle propočtu emisní zátěže je spotřeba nafty v případě trasy Nučničky – Praha oproti silniční dopravě přibližně poloviční. Na každou přepravenou tunu štěrkopísku vychází úspora CO 2 ve výši 3,4 kg. Celkově se tedy za poslední tři roky podařilo ušetřit téměř dva tisíce tun emisí. Využívání lodní dopravy evidentně přispívá ke snížení uhlíkové stopy.

Aby se lodě v rámci citylogistiky uplatnily ještě více, zvyšuje Ředitelství vodních cest parametry Vltavské vodní cesty prohloubením plavební dráhy o 40 cm. Díky tomu každá loď uspoří dalších 12 těžkých nákladních vozidel a dalších 600 tun CO 2 . Zároveň společnost připravuje i další projekty rozvoje veřejných překladišť citylogistiky nebo vytvoření podmínek pro nízkoemisní a bezemisní lodě budoucnosti, které ještě více přispějí k ohleduplné dopravě a její dekarbonizaci.

Nučničky | foto: České štěrkopísky spol. s.r.o.

Zásobování zákazníků kamenivem je v podstatě jediný významnější ekologický problém, s nimiž je třeba se v jinak velmi šetrném těžebním oboru vypořádat. Obzvláště citlivý může tento problém být ve velkoměstech, které se i bez této logistiky potýkají s přetíženými silnicemi. Trendem západní Evropy je jednoznačně právě lodní doprava. Možná vás to překvapí, ale v Paříži mají kvůli tomu několik betonáren přímo na náplavkách, aby k nim nemusel zajíždět s kamenivem jediný náklaďák. Pravda, lodní doprava je o něco pomalejší, to však většinou nehraje v ekonomice provozu žádnou roli – kamenivo není syrové maso a během cesty se rozhodně nezkazí.

Pískovna Nučničky se kvůli docházejícím zásobám připravuje na ukončení těžby v příštím roce. Přístav s překladištěm by však bylo možné napojit na vedlejší ložisko Počáply, v němž se v současnosti připravuje těžba. Protože si společnost České štěrkopísky jako průkopník v této oblasti uvědomuje, že jde o ideální zásobování z pohledu ochrany životního prostředí i dopadů na zastavěná území, uvažuje o podobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné.