Kam za zdravým bydlením v Českých Budějovicích?

V Jihočeském kraji, jen pár minut od centra Českých Budějovic, se rozprostírají dvě místa, která si získávají srdce nejen architektů a developerů, ale i lékařů a vědců. Borek a Kodetka – Hlincová Hora jsou místa, kde se skutečně lépe žije i dýchá.

Borek: Prémiová adresa v zeleni a dosahu města

Obec Borek je dlouhodobě považována za jednu z nejlepších lokalit pro život v okolí Českých Budějovic. Obyvatelé si zde pochvalují ideální polohu – blízkost přírody a zároveň rychlý dosah centra krajského města.

Nadstandardní infrastruktura, upravené veřejné prostory a silný komunitní duch dělají z Borku místo, kde se nejen bydlí, ale i žije aktivní a pohodový život. Rodiny s dětmi, mladí profesionálové i senioři zde nacházejí přesně to, co hledají: klid, bezpečí a komfort.

Nový rezidenční projekt www.rdborek.cz navazuje na tyto kvality a nabízí moderní domy, které citlivě zapadají do okolního prostředí. Architektura myslí na funkčnost i estetiku, stejně jako na udržitelnost. Bydlení na Borku tak představuje investici do kvality života.

Kodetka: Místo, kde příroda léčí

Nedaleko Borku, na úpatí Hlincové Hory, se nachází Kodetka, místo, které zaujalo dokonce i vědce z projektu Geomed. Tento výzkum propojuje medicínu s přírodními léčivými zdroji a potvrzuje to, co mnozí cítí instinktivně – že se zde člověk cítí lépe než jinde.

Podle vedoucího Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice, doc. MUDr. Petra Petra, Ph.D., patří Kodetka mezi oblasti se zvýšeným výskytem tzv. balsamických silic v lesním vzduchu, které přirozenou inhalací prospívají dýchacím cestám i celkové pohodě.

Zdejší oblast patří do tzv. Stříbrné čelenky, kde se díky přírodním jevům uvolňují lehké ionty kovů (stříbro, sodík, draslík, hořčík), jež podle výzkumů zlepšují celkový fyzický i psychický stav obyvatel. Vzduch zde má parametry vhodné pro vzdušné lázně a běžná procházka může mít účinek lehké rehabilitace.

Dvě místa, jedna filozofie

Ať už si zvolíte Borek pro jeho bezkonkurenční infrastrukturu a přirozenou eleganci, nebo Kodetku pro její léčivou sílu a harmonii s přírodou, jedno je jisté: nejde jen o to, kde bydlíte, ale jak žijete.

Obě lokality představují to nejlepší, co dnes může rezidenční bydlení nabídnout – moderní domy zasazené do krajiny, propojení s přírodou, zdravé prostředí a blízkost města.