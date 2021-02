Kam po základce?

Pokud je syn či dcera vysloveně humanitní typ, pak už dál číst nemusíte. Pokud však v sobě mají jen trochu technického ducha, zkuste je dát na průmyslovku! Právě technické vzdělání a řemeslo dnes otevírá mladým cestu k úspěšné budoucnosti. Jedním z klíčových a nejrychleji se rozvíjejících odvětví je bezesporu automobilový průmysl. Úměrně tomuto faktu roste i poptávka po vyučených a vzdělaných odbornících v nových technologiích oboru. Tušíte správně - dopravní průmyslovka je ta správná volba! A když „dopravka“, tak zcela určitě ta z Motola – Střední průmyslová škola dopravní, a.s.; www.sps-dopravni.cz. Ptáte se proč? Protože pro to existuje řada pádných důvodů:

Je to moderní škola s dlouholetou tradicí. Brzy oslaví rovných sedmdesát let od svého založení. Řadí se mezi největší pražské školy (přes tisíc žáků) s opravdu širokou nabídkou maturitních i učebních oborů, což ocení hlavně ti, kterým se nepovede vybrat si vhodný obor hned na první pokus. Mohou v klidu změnit obor, aniž by museli měnit školu a opustit kamarády.

Zřizovatelem školy je Dopravní podnik hlavního města Prahy (dále jen DPP), který je zároveň jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, takže po studiu mohou žáci najít v podniku rovnou i pracovní uplatnění. No řekněte sami, která jiná škola tohle může nabídnout? Právě zřizovatel instituci řadí mezi školy soukromé, ale v žádném z oborů určených pro absolventy základních škol se školné neplatí.

Mít v zádech Dopravní podnik hl. m. Prahy je pro žáky ve všech směrech výhodou, neboť mají možnost využívat celou řadu výhod jeho náborových programů. Pro zájemce z posledních ročníků je připraven Motivační program, během kterého se účastní řady zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Následuje Absolventský program, který jim zajistí, že po skončení školy mohou nastoupit v podniku na tzv. absolventské místo a dva roky pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Za splnění určitých prospěchových podmínek se plnoletí žáci mohou přihlásit i do lákavého Stipendijního programu a při studiu si i slušně přivydělat.

Spolupráce s DPP běžně využívají také pedagogové a mistři odborného výcviku, kteří jsou pravidelně školeni odborníky z podniku, aby žáci byli pro praxi skutečně dobře připraveni.

Ve třídách i odborných učebnách školy najdete nejmodernější didaktické pomůcky a vybavení. Také školní dílny jsou stále průběžně modernizovány, hlavně z financí získaných z nejrůznějších grantů a projektů, kterých se škola aktivně účastní. Hlavní předností však zůstává možnost žáků absolvovat odborný výcvik přímo na moderně vybavených odborných pracovištích DPP a řadu věcí si v praxi tzv. „osahat na živo“. Praxe v DPP však pro ně není podmínkou.

Škola je otevřená i mezinárodní spolupráci se zahraničními institucemi a partnery. Velmi živá je například spolupráce s Dopravním podnikem v Drážďanech, kam žáci pravidelně jezdí na výměnné stáže. Kromě sbírání odborných znalostí se tak zdokonalují i v němčině, což zvyšuje jejich kredit na trhu práce. Podobně jezdí i na Slovensko do automobilové školy Duálna akadémia Jána Jonáša v Bratislavě. Další odborné stáže žáci absolvovali ve Finsku, Itálii, Německu, Litvě a Turecku.

Ke srovnání kvality školní výuky na jednotlivých školách nejlépe slouží umístění na nejrůznějších odborných soutěžích. Také v tomto ohledu škola výrazně boduje. Její žáci se umisťují na předních příčkách v soutěžích jako např. Autotronik Junior, Junior achievment, Enersol, Horizon Grand Prix aj.

Právě zaměřením na alternativní pohonné zdroje je škola o krok před ostatními. Její školní vzdělávací programy jsou postupně zaměřovány na nastupující elektromobilitu a její dynamický vývoj, aby absolventi byli na změny v automobilovém průmyslu dobře připraveni.

Školní život se zde však neodehrává jen ve třídách, ale živo je i mimo školní budovu. Pravidelně se jezdí se na adaptační, lyžařské a vodácké kurzy i na kola. Na uvítanou a rozloučenou je pořádán slavnostní imatrikulační a maturitní ples v Lucerně. Škola je velmi aktivní i na poli sportovním a pravidelně se s úspěchem účastní nejrůznějších sportovních klání. Však také mezi absolventy najdete celou řadu slavných sportovců, hlavně plochodrážníků. Díky mimoškolním aktivitám budou na školní léta i rádi vzpomínat!

Každý rodič si pochopitelně přeje, aby jeho dítě chodilo do školy rádo a beze stresu. Na téhle škole panuje přívětivá až rodinná atmosféra. K dispozici jsou služby výchovného poradce, speciálního pedagoga i školního psychologa. Při všech jednáních je samozřejmostí empatický individuální přístup ke každému jednotlivci.

Chcete se o škole dovědět něco víc? Podívat se na širokou nabídku oborů, které nabízí? Pak neváhejte a navštivte webové stránky: www.sps-dopravni.cz, nebo přímo volejte pro informace o studiu na studijní oddělení: 732 436 232; 778 499 636.