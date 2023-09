Kam po škole? Budoucnost nabízí unikátní program společnosti WALTER

Společnost Walter je jeden z předních světových výrobců brousicích a měřicích strojů. Svou budoucnost vidí hlavně v lidech, obzvláště v další mladé generaci strojařů. Právě jim je určen tento program, koncipovaný jako systém dalšího odborného rozvoje absolventů středních škol. Walter zájemcům zajistí po celý jeden rok prostor pro jejich vzdělávání a získání praxe v oboru, a to pod vedením svých odborníků. Současně tím získá nové kvalifikované zaměstnance, program je tedy přínosem pro obě strany.

Pro koho je program určen a jaké jsou podmínky přijetí?

Program je zajímavý především pro absolventy středních škol technického zaměření bez nutnosti jakékoli praxe. Zájemci se mohou hlásit nejlépe do 1 roku od ukončení studia. K tomu, aby byli do programu zařazeni a byli úspěšní, je třeba jediné – poslat životopis a mít chuť a snahu se něčemu novému prakticky přiučit. Získají tak možnost, rozšířit si své obzory v mezinárodní společnosti, která je technologickou špičkou ve svém oboru a vyrábí unikátní stroje.

Výrobní hala ve Walter s.r.o.

Program Walter Future začal v září 2023. Přihlašování do tohoto ročníku není ještě uzavřené, proto neváhejte a zašlete svoji přihlášku co nejdříve.

Jediný krok vás dělí od skvělé příležitosti prace@walter-machines.de

Praxe není vyžadována, ale přece jen, co musí absolvent před vstupem do programu umět a co ho čeká?

Přijímání absolventů vždy probíhá formou pohovoru se zájemci, kteří nás kontaktovali a zaslali nám svůj životopis. Ptáme se převážně na teoretické znalosti ze studovaného oboru, očekávání kandidátů a také nás zajímá jejich chuť se dále vzdělávat a profesně rozvíjet. S těmi, které do programu přijmeme, uzavíráme klasickou pracovní smlouvu včetně všech benefitů, které mají všichni naši zaměstnanci. Pracujeme v jednosměnném provozu, víkendy máme volné. A v průběhu roku pořádáme zajímavé celofiremní akce či teambuildingy zaměřené na setkávání zaměstnanců a propojování týmů.

Kateřina Hálová, vedoucí personálního oddělení společnosti Walter s.r.o. | foto: Walter s.r.o.

Absolventi jakých technických oborů se mohou do programu Walter Future hlásit?

Náš program je atraktivní především pro absolventy oborů strojírenství, strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, mechanik elektrotechnik, mechatronik a obráběč kovů. Tito se u nás mohou následně uplatnit na pozicích mechanik, mechatronik, elektrikář, škrabač nebo obsluha CNC strojů, tedy na našich nejčastěji obsazovaných pozicích ve výrobě.

Jak bude rok ve Walteru probíhat?

Program Walter Future je připraven na období dvanácti měsíců. Prvních šest měsíců je určeno pro seznámení se s firmou a s jednotlivými odděleními. Prakticky si člověk vyzkouší práci na všech dílčích pracovištích, a to vždy s metodickou podporou zkušeného kolegy. Po této úvodní části se společně dohodneme na dalším směřování.

Druhých šest měsíců bude již plně věnováno prohloubení znalostí a dovedností v rámci vybraného pracoviště.

Pracoviště elektrikářů, Walter s.r.o.

V průběhu programu jsou v plánu i dvě malé exkurze, na mechanickou obrobnu a do oddělení logistiky. Účastníci díky nim získají přehled nejen o strojích, které vyrábíme, ale i o celém materiálovém toku, a to od součástek až k finálnímu stroji.

Programu bude ukončen praktickou zkoušku s certifikátem potvrzujícím jeho absolvování.

Co mohou účastníci čekat po ukončení programu?

S úspěšnými absolventy dále počítáme. Stanou se plnohodnotnými členy našich týmů, ve kterých se zaučovali. Věříme, že Walter Future přinese absolventům nové, především praktické poznatky a stane se pro ně dobrým odrazovým můstkem pro další profesní růst. Příležitostí je u nás hodně, stačí chtít a začít. A právě takový začátek nabízí Walter Future.

Na otázky o programu Walter Future odpovídali vedoucí montáže Petr Kubica a personální vedoucí Kateřina Hálová ze společnosti Walter s.r.o.