Kam o prvomájovém víkendu? Hradec nabídne jazz, chleba i májku

Středoevropský jazzový most
V pátek 1. května se Masarykovo náměstí promění v pulzující hudební scénu díky jubilejnímu ročníku Středoevropského jazzového mostu. Od 10 hodin program odstartuje český Zakoplaho Dixieland, který rozezní centrum města nestárnoucími jazzovými melodiemi. Na něj naváže polská formace Dr Zolo s moderním, svěžím zvukem. Náladu starých časů pak navodí okouzlující Paper Moon Trio se swingem ve stylu 20. až 50. let. Jedním z vrcholů dne bude bezesporu vystoupení legendy české jazzové scény Jiřího Stivína Quartet, jehož koncert slibuje jedinečný hudební zážitek plný improvizace. Velké finále obstará energická Funk Corporation, jež rozproudí náměstí strhující kombinací jazzu a funky. Mezi jednotlivými koncerty navíc potěší i mladí hudebníci z Big Bandu ZUŠ Habrmanova.
„Jazzový most je pro nás symbolem otevřenosti a setkávání. Přináší hudbu do veřejného prostoru a propojuje nejen různé styly, ale i lidi napříč generacemi,“ říká za pořadatele Ivan Kurtev.
Slavnosti chleba a stavění máje
Sobotní program pak přenese návštěvníky do úplně jiného světa – vůní, tradic a poctivého řemesla. Areál Šrámkova statku v Pileticích ožije od 10 hodin akcí Slavnosti chleba a stavění máje, která slibuje autentický zážitek pro všechny smysly, a to až do 19. hodiny. Už od rána se zde roztopí historická pec a vzduch se začne plnit vůní čerstvě pečeného chleba. Návštěvníci budou moci sledovat proces od sázení chleba do pece až po vytahování zlatavých bochníků, a samozřejmě také ochutnat.
Lidové prostředí doplní živý folklor, zpěv, hudba i tradiční průvod spojený se stavěním máje, který patří k nejpůsobivějším momentům celého dne. Zahrada statku zaplní řemeslné dílny, jarmark i program pro děti i dospělé, zatímco vystoupení souborů Peciválek, Kvítek, Červánek nebo hostů z Pardubic a Brna dodají slavnosti autentickou lidovou náladu. Večer pak vyvrcholí koncertem Cimbal Classic.
„Chceme návštěvníkům nabídnout autentický zážitek, který není jen podívanou, ale skutečným návratem k podstatě tradic. Chléb i máj v sobě nesou silnou symboliku sdílení a obnovy,“ doplňuje Ivan Kurtev.
Spojení obou akcí tak vytváří pestrý májový víkend, který ukazuje, jak rozmanitá může být podoba kultury v Hradci Králové, kde si každý může přijít na své.
Více informací o programu na www.adalbertinum.cz nebo www.sramkuvstatek.cz.