Kam na výlet na Moravě? Do Boskovic brzy dorazí legendární Vinnetou

Westernové městečko v Boskovicích uvede ve svém unikátním přírodním amfiteátru premiéru divadelního představení Vinnetou I. Vytvořené je podle stejnojmenného filmu z roku 1963. Diváci se mohou těšit na dechberoucí scény s kaskadérskými kousky a efekty. Ty vytvářejí kulisy pro příběh o tom, jak se Vinnetou a Old Shatterhand stali pokrevními bratry, aby na Divokém západě dohlíželi na klid, pořádek a věčný mír.

„Romantika má i v dnešním přemodernizovaném světě své místo. Pokud se o ni připravíme, ztratíme sami sebe. Právě proto jsme se rozhodli převést příběh Vinnetou ze stříbrného plátna na divadelní prkna. Jen jsme místo prken zvolili náš amfiteátr, protože dostat na ně jezdce na koních, funkční parní lokomotivu, nebo devítimetrový vodopád není v lidských silách,“ řekli s úsměvem režisér představení Igor Krištof a šerif městečka Luboš Jerry Procházka.

Film Vinnetou se stal krátce po svém natočení kasovním trhákem. Z představitelů hlavních hrdinů, které si zahráli v roli Vinnetoua francouzský herec Piere Brice a Old Shatterhanda Američan Lex Barker, se staly filmové hvězdy. Oba se sžili s románovými hrdiny natolik, že je budou mít diváci navždy vryté do paměti jako pokrevní bratry. Když křtil Brice před 15 lety knihu vzpomínek na filmy o apačském náčelníkovi, prohlásil, že „Vinnetou je filozofie“.

Originál filmová stanice Roswell z roku 1963

Myslí si to i tvůrci boskovického divadelního představení. Rozhodli se proto příběh převyprávět divákům v té nejryzejší podobě, tedy bez humorných, recesistických nebo sarkastických doplňků v dialozích, i bez nově vymyšlených scén snažících se děj ještě trochu vylepšit nebo přikrášlit. Režisérův tým šel dokonce tak daleko, že si pro představení zakoupil autorská práva na české dialogy z původního filmu. Drží se tak do puntíku filmové předlohy.

Rozhodně proto stojí za to se ještě před výletem do boskovického westernového městečka na film Vinnetou podívat. Pozorný divák pak žasne nad tím, jak je scéna do detailů propracovaná. Tak třeba před kopií indiánského puebla v amfiteátru je i dokonalá kopie čtyřmetrového totemu Apačů. Stejně tak železniční stanice Roswell je dvojčetem stanice z filmu. Jako by ji někdo za pomoci kouzla přenesl ze snímku do reality. Totéž platí i o patrovém Saloonu, v němž se spolu se svými kumpány opevní padouch Frederick Santer.

Interiér Saloonu 1870 v Boskovicích

Největší akční scénou v představení je pasáž, v níž do Saloonu najede Old Shatterhandem řízená lokomotiva. Podobných překvapení mají tvůrci hry v rukávu mnoho. Nechtějí se sice s nimi chlubit předem, aby se diváci měli na co těšit, přesto lze prozradit, že kvůli příběhu o apačském náčelníkovi postavili v amfiteátru šedesátimetrovou železniční trať s tunelem, a nechali si dokonce vyrobit funkční kopii filmové lokomotivy. Na scéně neschází ani nádrž připomínající řeku Rio Pecos, v níž bojovali Vinnetoův otec Inču-čuna a Old Shatterhand. Čtyřmetrové kaktusy dokonale vytváří iluzi vyprahlé pustiny.



Vinnetou udělal ze svého tvůrce Karla Maye nejčtenějšího německého spisovatele všech dob. Bez ohledu na to, že do věčných lovišť už odešli všichni hlavní filmoví hrdinové příběhů o apačském náčelníkovi, stále má své fanoušky po celém světě. Příběhy o něm pravidelně ožívají v divadelní podobě v Německu například na Karl May festivalu v Elspe. Ve srovnání s nimi se představení z boskovického westernového městečka překvapivě více drží filmové předlohy.

Vodopád v divadelním amfiteátru v Boskovicích

Tvůrci představení si vyhráli s každým detailem scény i příběhu. O podobu jezdeckých a akčních scén se stará jezdec a špičkový kaskadér Michal Bednář. V týmu poradců neschází ani Dr. Jan Koten patřící k mezinárodně respektovaným znalcům života a rozsáhlého díla Karla Maye.



„Ve změti nejmodernějších filmů plných neuvěřitelných triků a animací se možná původní snímek Vinnetou tak trochu ztrácí. Společným cílem nás, kteří jsme na jeho příbězích vyrůstali a neseme je v sobě, by mělo být předat jeho poselství i nejmladší generaci,“ vysvětlil režisér.

Přestože May vytvořil Vinnetoua jako romantického hrdinu, jeho příběh je mnohem více spjat s realitou, než se na první pohled zdá. Náčelník se zoufale snaží za pomoci svého bílého bratra uchránit svůj lid před vším zlým, co kolonisté na Divoký západ přinášejí. O totéž se pokoušely generace slavných severoamerických náčelníků. Říká se dokonce, že pro Maye byl předlohou pro vytvoření Vinnetoua slavný apačský náčelník Geronimo (1829-1909).

Vstupenky na představení jsou již nyní v internetovém předprodeji v síti www.ticketportal.cz a jejich množství je omezené. Veškeré podrobnosti o něm naleznou zájemci i na internetové stránce www.westernove-mestecko.cz. To ale nabízí mnohem více než jen příběh o apačském náčelníkovi. Jde o unikátní areál tvořený kopiemi četných staveb z Divokého západu. Svoji jedinečnou atmosféru má i procházka po Hlavní třídě, tedy Main street, která byla vždy centrem každého městečka na Západě. Lze si tam posedět v některém z lokálů a pochutnat si na stylovém občerstvení. Stačí pak jen popojít pár kroků a pokochat se pohledem na koně pasoucí se na loukách za městečkem. Jeho velkou výhodou je celoroční stylové ubytování, takže iluze Divokého západu je dokonalá.

Mapa areálu Westernového městečka Boskovice

„Za situace, kdy nevíme, kam a zda vůbec bude možné v létě s ohledem na koronavirus vyjet na dovolenou do zahraničí, je nejlepší se sbalit a přijet k nám. Někdy totiž hledáme v cizině to, co máme doma, a to doslova pod nosem,“ dodal šerif Jerry Procházka. Zdůraznil, že na nudu si rozhodně v městečku žádný z návštěvníků nemůže stěžovat. Již jen to, že westernový areál leží v Boskovicích, tedy v jednom z nejstarších moravských měst, je zárukou toho, že se aktivní turisté doslova nezastaví. Milovníci památek mohou zavítat na tamní hrad, zámek i do židovského města s rekonstruovanou synagogou. Boskovicko vyhledávají milovníci cyklistiky, rozhleden i přírody. Těm, kteří si ji chtějí užít plnými doušky, stačí jen popojet z městečka několik kilometrů do centra Moravského krasu, kde jsou po karanténě znovu v provozu tamní vyhlášené jeskyně a světoznámá propast Macocha.